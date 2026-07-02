Voici où ces 8 joueurs du Canadien de Montréal passent leurs vacances cet été 2026
De Miami à Paris, leur été est loin d'être plate! 👀
Après une saison qui les a menés jusqu'au bout du printemps, les joueurs du Canadien de Montréal profitent enfin d'un repos bien mérité. Que ce soit pour vibrer au rythme de la Coupe du monde, se la couler douce en amoureux ou tout simplement materner un nouveau-né, chacun a sa propre façon de décrocher entre deux entraînements. Voici où plusieurs joueurs du CH passent leur été.
À lire également : Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026?
Malgré les échanges, les transactions et les camps d'entraînement, les Habs ont tout de même l'occasion de prendre un peu de temps pour eux, loin des projecteurs. Si plusieurs sont restés à Montréal, d'autres ont plutôt décidé de faire leurs valises pour changer d'air complètement avant le début de la prochaine saison.
Jakub Dobeš et Ivan Demidov
Jakub Dobeš et Ivan Demidov, accompagné de sa copine Ekaterina Yakovleva, ont fait un saut aux États-Unis, plus précisément à Miami, pour assister aux festivités de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les deux coéquipiers ont notamment assisté à la rencontre entre le Portugal et la Colombie le 27 juin dernier. Ils en ont aussi profité pour manger au restaurant Carbone Miami.
Ivan Demidov
Avant son passage à Miami, l'attaquant du CH s'est envolé vers Cancún au Mexique pour un voyage en amoureux. Ekaterina Yakovleva a partagé plusieurs photos de leur escapade sur les réseaux sociaux : plage, parties de UNO et tacos étaient au menu de leur séjour.
Cole Caufield
Cole Caufield a fait un voyage à Paris cet été 2026.
Vers la fin juin, Cole Caufield a partagé des photos sur Instagram, en direct de Paris, où l'on reconnaît clairement la tour Eiffel en arrière-plan. Un voyage d'amoureux, alors qu'il a aussi publié une vidéo de lui et sa copine Samantha au Café de l'Homme, une terrasse sur le toit offrant une vue à couper le souffle sur le monument.
Sur les réseaux sociaux, certains fans se demandent même si une demande en mariage était au menu lors de cette soirée romantique. Il faudra patienter avant d'en avoir le cœur net.
Josh Anderson
Josh Anderson passe du temps en famille en Italie.
Direction l'Italie pour Josh Anderson, qui passe du temps dans la région des Pouilles avec son épouse Paola et leur fille Stella, question de visiter leur famille. C'est d'ailleurs à cet endroit que le couple s'est marié à l'été 2024.
Noah Dobson
Le défenseur est retourné chez lui, à Falmouth au Massachusetts, aux côtés de son épouse Alexa, qui est sur le point d'accoucher de leur petite Veronika. Un chapitre bien rempli s'annonce pour le couple, qui s'apprête à accueillir un nouveau membre dans la famille juste avant d'entamer sa seconde saison avec le Tricolore.
Nick Suzuki
Nick Suzuki vit un été bien différent des précédents. Il a partagé quelques photos de sa famille, formée de son épouse et de leur fille, née le 15 avril dernier. Fin juin, le couple a dévoilé le nom complet de la petite : Maya Leslie Ann Suzuki, un touchant clin d'œil à la mère de Caitlin, aujourd'hui décédée. Un été marqué par la paternité pour le capitaine du Canadien, qui découvre un tout nouveau rôle à l'extérieur de la glace.
Phillip Danault
Phillip Danault a fait un saut à Walt Disney World, en Floride.
@mariepierredanault | Instagram
Après une autre saison bien remplie avec le Canadien, Phillip Danault s'offre un peu de magie en famille. Son épouse, Marie-Pier, a partagé une photo prise devant le célèbre château de Walt Disney World, en Floride, question de créer des souvenirs avant que la routine des camps d'entraînement ne reprenne.
Alex Newhook
Alex Newhook est retourné dans sa Terre-Neuve natale, où il a été aperçu au centre Power Conditioning Inc., reconnu pour ses entraînements intensifs destinés aux athlètes de haut niveau. Une façon pour l'attaquant de garder la forme tout en profitant d'un séjour dans son coin de pays, loin du rythme effréné de la saison.
- 9 endroits où tu risques de croiser des joueurs des Canadiens de Montréal ›
- Le salaire des Canadiens en séries est révélé et c'est rien comparé à leur paie de saison ›
- Les joueurs des Canadiens de Montréal « spottés » à faire le party aux 4 coins de la ville ›
- Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026? ›