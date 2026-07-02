Voici où ces 8 joueurs du Canadien de Montréal passent leurs vacances cet été 2026

De Miami à Paris, leur été est loin d'être plate! 👀

Ekaterina Yakovleva, Ivan Demidov et Jakub Dobeš. Droite : Cole Caufield.

Les joueurs du Canadien de Montréal sont en vacances et plusieurs en profitent bien.

@4doby4 | Instagram, @colecaufield | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Après une saison qui les a menés jusqu'au bout du printemps, les joueurs du Canadien de Montréal profitent enfin d'un repos bien mérité. Que ce soit pour vibrer au rythme de la Coupe du monde, se la couler douce en amoureux ou tout simplement materner un nouveau-né, chacun a sa propre façon de décrocher entre deux entraînements. Voici où plusieurs joueurs du CH passent leur été.

À lire également : Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026?

Malgré les échanges, les transactions et les camps d'entraînement, les Habs ont tout de même l'occasion de prendre un peu de temps pour eux, loin des projecteurs. Si plusieurs sont restés à Montréal, d'autres ont plutôt décidé de faire leurs valises pour changer d'air complètement avant le début de la prochaine saison.

Jakub Dobeš et Ivan Demidov

Jakub Dobeš et Ivan Demidov, accompagné de sa copine Ekaterina Yakovleva, ont fait un saut aux États-Unis, plus précisément à Miami, pour assister aux festivités de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les deux coéquipiers ont notamment assisté à la rencontre entre le Portugal et la Colombie le 27 juin dernier. Ils en ont aussi profité pour manger au restaurant Carbone Miami.

Ivan Demidov

Avant son passage à Miami, l'attaquant du CH s'est envolé vers Cancún au Mexique pour un voyage en amoureux. Ekaterina Yakovleva a partagé plusieurs photos de leur escapade sur les réseaux sociaux : plage, parties de UNO et tacos étaient au menu de leur séjour.

Cole Caufield

Samantha Boos. Droite : Cole Caufield.

Cole Caufield a fait un voyage à Paris cet été 2026.

@colecaufield | Instagram

Vers la fin juin, Cole Caufield a partagé des photos sur Instagram, en direct de Paris, où l'on reconnaît clairement la tour Eiffel en arrière-plan. Un voyage d'amoureux, alors qu'il a aussi publié une vidéo de lui et sa copine Samantha au Café de l'Homme, une terrasse sur le toit offrant une vue à couper le souffle sur le monument.

Sur les réseaux sociaux, certains fans se demandent même si une demande en mariage était au menu lors de cette soirée romantique. Il faudra patienter avant d'en avoir le cœur net.

Josh Anderson

Josh Anderson et sa fille Stella.

Josh Anderson passe du temps en famille en Italie.

@paolaanderson | Instagram

Direction l'Italie pour Josh Anderson, qui passe du temps dans la région des Pouilles avec son épouse Paola et leur fille Stella, question de visiter leur famille. C'est d'ailleurs à cet endroit que le couple s'est marié à l'été 2024.

Noah Dobson

Le défenseur est retourné chez lui, à Falmouth au Massachusetts, aux côtés de son épouse Alexa, qui est sur le point d'accoucher de leur petite Veronika. Un chapitre bien rempli s'annonce pour le couple, qui s'apprête à accueillir un nouveau membre dans la famille juste avant d'entamer sa seconde saison avec le Tricolore.

Nick Suzuki

Nick Suzuki vit un été bien différent des précédents. Il a partagé quelques photos de sa famille, formée de son épouse et de leur fille, née le 15 avril dernier. Fin juin, le couple a dévoilé le nom complet de la petite : Maya Leslie Ann Suzuki, un touchant clin d'œil à la mère de Caitlin, aujourd'hui décédée. Un été marqué par la paternité pour le capitaine du Canadien, qui découvre un tout nouveau rôle à l'extérieur de la glace.

Phillip Danault

Le ch\u00e2teau de Cendrillon \u00e0 Walt Disney World.

Phillip Danault a fait un saut à Walt Disney World, en Floride.

@mariepierredanault | Instagram

Après une autre saison bien remplie avec le Canadien, Phillip Danault s'offre un peu de magie en famille. Son épouse, Marie-Pier, a partagé une photo prise devant le célèbre château de Walt Disney World, en Floride, question de créer des souvenirs avant que la routine des camps d'entraînement ne reprenne.

Alex Newhook

Alex Newhook est retourné dans sa Terre-Neuve natale, où il a été aperçu au centre Power Conditioning Inc., reconnu pour ses entraînements intensifs destinés aux athlètes de haut niveau. Une façon pour l'attaquant de garder la forme tout en profitant d'un séjour dans son coin de pays, loin du rythme effréné de la saison.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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