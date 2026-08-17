Des Québécois recevront jusqu'à 204 $ cette semaine avec cette prestation fédérale

Un petit coup de pouce qui est mieux que rien. 👀

De l'argent canadien.

Les personnes en situation de handicap recevront bientôt la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH).

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les personnes en situation de handicap qui touchent déjà un soutien de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le dépôt du mois d’août de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), dont le montant maximal a été bonifié récemment, arrive cette semaine.

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Les critères d’admissibilité restent les mêmes qu’auparavant, mais le montant versé est révisé périodiquement pour suivre l’inflation, comme c’est le cas pour plusieurs autres programmes fédéraux.

Trois conditions de base doivent être remplies pour que tu sois admissible à la PCPH:

  • avoir entre 18 et 64 ans;
  • résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2025;
  • détenir un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) déjà approuvé par l’ARC.

Côté statut, sont admissibles notamment les personnes citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes, les personnes protégées, ainsi que celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.

Celles qui sont présentes temporairement au pays depuis au moins 18 mois consécutifs peuvent également s’y qualifier.

À combien s’élève le montant maximal?

Depuis juillet, le plafond mensuel de la PCPH est fixé à 204,20 $, et ce montant demeure en vigueur jusqu'en juin 2027. Le montant réellement versé varie toutefois selon ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de revenus 2025.

Plus ce revenu est faible, plus tu te rapproches du montant maximal. Passé un certain seuil, la prestation diminue graduellement, à raison de 0,20 $ de moins pour chaque dollar de revenu supplémentaire, jusqu'à s'annuler complètement.

Contrairement à une idée reçue, décrocher un emploi ou augmenter tes heures de travail ne réduit pas automatiquement ce que tu reçois. Une partie de ton revenu d'emploi, de travail autonome ou de bourses d'études imposables est exclue du calcul grâce à l'exemption pour revenu de travail.

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, cette exclusion peut atteindre:

  • 10 210 $ pour une personne seule;
  • 14 294 $ pour un couple, marié ou en union de fait.

Tu n'as pas encore fait ta demande?

Certaines personnes admissibles ont reçu une lettre de Service Canada contenant un code d'accès à six chiffres, ce qui permet de remplir une demande en ligne rapidement, en ayant également en main ton numéro d'assurance sociale et une preuve de statut au Canada.

Si tu n'as jamais reçu cette lettre, tu peux tout de même présenter ta demande autrement: en ligne, par téléphone, par la poste ou en personne dans un bureau de Service Canada. La marche à suivre complète se trouve sur le site du gouvernement du Canada.

Quant au dépôt, il tombe habituellement chaque troisième jeudi du mois. Pour août, ça signifie que l'argent devrait apparaître dans ton compte le 20 août.


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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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