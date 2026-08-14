Cartes de récompenses gratuites au Québec : En voici 9 qui te feront économiser gros
Zéro frais, mais plein d'avantages pour ton portefeuille.💸
Entre l'épicerie, l'essence, les sorties au resto et les projets de voyage, le coût de la vie ne cesse de grimper et de faire mal à plusieurs. Une bonne façon de reprendre un peu de contrôle sur ton budget est de t'inscrire aux programmes de récompenses et de fidélité gratuits qui te redonnent une partie de ce que tu dépenses déjà. On t'en a déniché une couple qui pourront t'aider.
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« Avez-vous la carte de points » est une question qu'on te pose probablement régulièrement. Tu pourrais maintenant répondre oui!
D'ailleurs, selon le plus récent rapport LoyauT publié à l'automne 2025 par adviso et R3 Marketing, les Canadiens et les Canadiennes seraient membres de 22 programmes de fidélité. En revanche, seuls neuf sont utilisés sur une base régulière.
C'est bien beau, les programmes de fidélité, mais il faut tout de même qu'ils soient généreux et valent la peine d'y adhérer.
À noter que les modalités des cartes qu'on t'a dénichées changent souvent (dates limites, promotions temporaires, seuils de points), donc ça vaut la peine de vérifier régulièrement les détails avant de magasiner.
Voici 9 cartes 100 % gratuites à garder dans ton portefeuille ou ton application mobile lors de tes prochains achats, en magasin comme en ligne.
Scène+
Où l'utiliser : IGA, Cineplex, Best Buy, Apple, Expedia, Home Hardware, Harvey's, Shell et plusieurs autres
Récompenses : en plus de générer des points sur tes courses à l'IGA, cette carte donne accès à des promotions ciblées sur certains produits. Les cinéphiles y trouvent aussi leur compte: les points accumulés peuvent réduire le prix d'un billet ou celui du maïs éclaté dans les salles Cineplex.
Du côté resto, la carte permet parfois d'accumuler des points à un rythme nettement plus rapide chez Harvey's ou East Side Mario's. Et si tu as une carte de crédit RBC admissible, tes réservations d'hôtel via la plateforme Voyage Scène+ (en partenariat avec Expedia) rapportent aussi des points par dollar dépensé.
PC Optimum
Où l'utiliser: Maxi, Provigo, Pharmaprix, Joe Fresh et les stations Esso et Mobil
Récompenses : si l'épicerie et la pharmacie occupent déjà une bonne place dans ton budget, cette carte peut faire une réelle différence, avec des rabais qui s'accumulent selon ton solde de points. Chaque semaine, des offres personnalisées apparaissent selon tes achats précédents, ce qui aide à cibler encore mieux les économies possibles.
À la pompe, chaque litre d'essence acheté chez Esso et Mobil te rapporte des points, un taux qui grimpe souvent lors de promotions ponctuelles. Certains achats en dépanneur ou au lave-auto rapportent également des points additionnels par dollar dépensé.
Une fois un minimum de 10 000 points accumulés, tu peux les transformer en 10 $ de rabais sur ta facture.
Programme Moi
Où l'utiliser : Metro, Super C, Jean Coutu, Brunet et Première Moisson
Récompense : apparu en 2023, ce programme cible surtout les personnes régulières qui font leurs emplettes chez Metro et Super C. Une fois un certain seuil de points atteint, une récompense en argent s'applique automatiquement, et le rythme d'accumulation grimpe souvent lors de promotions spéciales (achats plus élevés chez Metro, produits québécois en pharmacie, etc.).
Le programme organise aussi régulièrement des concours donnant la chance de remporter différentes cartes-cadeaux, en plus des rabais réguliers offerts aux membres.
Aéroplan
Où l'utiliser : Air Canada et les transporteurs du réseau Star Alliance, Uber et Uber Eats, ainsi que chez des partenaires comme Starbucks, Bell et Ultramar
Récompenses : pensé au départ pour ceux et celles qui voyagent beaucoup, ce programme sert aussi à plusieurs achats du quotidien. Les points s'accumulent non seulement lors de réservations de vols, mais aussi via une multitude de transactions admissibles, ici comme à l'étranger.
Ton solde peut ensuite servir à payer une commande Uber Eats ou à te procurer des cartes-cadeaux, parfois en rabais.
Avion Récompenses
Où l'utiliser : dans plus de 2 000 commerces partenaires, en ligne comme en magasin
Récompenses : développé par RBC, ce programme n'exige pas d'être client.e de cette banque. Il suffit de créer un compte et d'y associer la carte bancaire ou de crédit de ton choix pour commencer à accumuler des rabais et des remises en argent. Tu peux aussi t'en servir pour te procurer des cartes-cadeaux chez des marques comme Apple, Sephora, Old Navy ou DoorDash.
Si tu détiens l'une des cartes de crédit RBC admissibles, un crédit s'ajoute aussi pour certaines réservations liées aux voyages, comme une location de voiture ou un séjour à l'hôtel. Une prime de bienvenue est généralement offerte aux nouvelles personnes inscrites, alors vérifie l'offre en vigueur.
McDonald's, Starbucks, FidéliTim et autres
Où les utiliser : dans les restaurants respectifs
Récompenses : Ton arrêt café fait partie de ta routine? Profites-en pour rentabiliser un peu tes visites en utilisant l'application de l'enseigne que tu fréquentes, que ce soit Tim Hortons, McDonald's, Starbucks ou une autre chaîne.
La plupart proposent un programme de fidélité qui te permet d'amasser des points au fil de tes achats, puis de les échanger contre des boissons gratuites, des rabais ou certaines offres réservées aux membres.
Plusieurs de ces applications offrent la possibilité de passer ta commande et de la régler avant même d'arriver sur place. Tu peux donc éviter les longues files d'attente et récupérer ton café plus rapidement.
Quand chaque minute compte le matin, ça peut faire toute la différence. Après tout, ton latte sera probablement meilleur si tu n'as pas eu à sacrifier ta ponctualité pour l'obtenir!
Site Web de FidéliTim, MonMcDo et Récompenses Starbucks
Récompenses Bleu
Où l'utiliser : Plus de 400 partenaires à travers le Canada, dont Sephora, Walmart, Instacart, Dollarama et les restaurants du Groupe MTY (Thai express, Sushi shop, etc).
Récompenses : pour ceux et celles qui ne le savaient pas encore, le programme AirMiles a été remplacé par Récompenses Bleu depuis le printemps dernier.
Certains détaillants en ligne comme Amazon, Walmart, Dollarama ou H&M font aussi grimper ton solde plus rapidement. Une fois assez de points cumulés, il devient possible de les échanger contre un vol ou un séjour à prix réduit.
Programme Récompenses Triangle
Où l'utiliser : Canadian Tire, L'Équipeur, Sports Experts, Atmosphère, Party City, Hockey Experts et autres.
Récompenses : Les fameux billets Canadian Tire ont laissé leur place à un programme de fidélité bien plus moderne. Avec Récompenses Triangle, tes achats effectués chez plusieurs enseignes participantes peuvent te permettre d'accumuler de l'argent Canadian Tire, que tu pourras ensuite utiliser pour réduire le montant de tes prochaines emplettes.
Le programme propose aussi régulièrement des offres adaptées à tes habitudes d'achat. Et pour maximiser encore plus tes récompenses, garde un œil sur les journées de prime Triangle, pendant lesquelles certains achats effectués en magasin ou en ligne peuvent te rapporter davantage.
SAQ Inspire
Où l'utiliser : SAQ
Récompenses : Si tu passes régulièrement par la SAQ pour faire le plein de vino, de spiritueux ou d'autres boissons alcoolisées, aussi bien faire travailler tes achats pour toi.
Avec le programme SAQ Inspire, chaque passage en succursale peut te permettre d'accumuler des points et, éventuellement, de réduire le montant de ta facture.
Chaque dollar dépensé te rapporte cinq points. Certaines promotions permettent aussi d'en amasser beaucoup plus rapidement, puisque des produits sélectionnés peuvent être accompagnés de milliers de points bonis pendant une période limitée. Une offre de 3 000 points bonis, par exemple, représente une valeur de 3 $.
En plus de te faire économiser, SAQ Inspire adapte certaines offres selon tes habitudes et tes préférences. Des promotions exclusives peuvent donc se retrouver dans ton compte, sans oublier quelques surprises à l'occasion de ton anniversaire.
Dès que ton solde atteint 1 000 points, tu peux les échanger contre une réduction de 1 $ sur un prochain achat.
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