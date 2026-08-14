Bijoux Medusa et Julien Duguay poursuivis par Rolex pour contrefaçon : Voici quoi savoir

Une « tentative d’intimidation », selon le créateur de contenu de Québec.

Julien Duguay. Droite : Julien Duguay et des Rolex.

Bijoux Medusa et Julien Duguay sont poursuivis par Rolex pour contrefaçon sur des montres de la même marque.

Bijoux Medusa Custom Jewelry | Facebook
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Une énième controverse implique le bijoutier et créateur de contenu Julien Duguay. L’entreprise de renommée internationale Rolex a intenté une poursuite contre lui et son commerce, Bijoux Medusa, située dans la région de Québec. La raison : il l’accuse de vendre des produits Rolex contrefaits. On t’explique.

À lire également : Propos misogynes au StreamerFest : Le bijoutier Medusa sème la controverse et il se défend

Il faut dire d’emblée que cette poursuite n’est pas liée au tollé provoqué par le StreamerFest de Miami le week-end dernier, lors duquel M. Duguay, surnommé Medusa, a tenu, en compagnie d’autres « streamers » de la province, des propos jugés misogynes qui ont vivement fait réagir au Québec.

L’horloger suisse a déposé une poursuite devant la Cour fédérale de Toronto en avril dernier contre Bijoux Medusa inc. et Julien Duguay.

Selon les documents dont La Presse a obtenu copie, Rolex réclame 50 000 $ à Bijoux Medusa et demande également qu'elle cesse d'utiliser son nom et qu'elle « détruise » tout matériel dit « frauduleux » portant sa marque de commerce.

La société soutient par ailleurs que la bijouterie de Julien Duguay vendrait des montres contrefaites ou non authentiques. Pourtant, le site Web de l'entreprise québécoise affirme noir sur blanc que les modèles « sont tous des montres 100% authentiques » et que chacune d'entre elles est « certifié d'occasion » dans le cadre du programme du même nom de Rolex.

À noter que Narcity Québec est toujours en attente des documents demandés auprès de la Cour fédérale de Toronto.

Medusa se défend

Ce jeudi 13 août, la bijouterie de Québec a publié sur ses réseaux sociaux un communiqué dans lequel elle affirme que « Rolex s’attaque à la personnalisation de montres authentiques, une pratique légitime » et qu'elle « tente d’intimider une entreprise canadienne ».

« Cette poursuite est sans fondement et constitue une procédure vexatoire, affirme la bijouterie. Toutes les montres vendues par Bijoux Medusa, ainsi que celles actuellement offertes à la vente, sont authentiques. Ni M. Duguay ni Bijoux Medusa n’ont participé à l’utilisation ou au commerce de produits contrefaits. »

Selon elle, Rolex tente d’empêcher « la vente de montres Rolex authentiques qui ont été personnalisées ou ornées, notamment par l’ajout de diamants ou d’autres pierres précieuses. De telles activités de personnalisation constituent des activités commerciales légitimes ».

Bijoux Medusa précise que seule « une petite proportion » des montres qu'elle vend sont personnalisées ou ornées.

La défense officielle de M. Duguay et de Bijoux Medusa sera déposée d’ici la fin du mois, précise l'entreprise.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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