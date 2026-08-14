Frais de garde: Revenu Québec fait un rappel pour t’éviter d’avoir à rembourser de l’argent
Et tu dois le faire avant l'automne. 👀
Avec la rentrée scolaire qui approche, plusieurs enfants débuteront la maternelle ou iront dans un nouveau service de garde. Revenu Québec en profite donc pour souligner aux parents que tout changement dans leur situation ou celle de leur famille pourrait avoir des répercussions sur le montant de leurs versements anticipés du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants.
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Si tu reçois ces versements et que ta situation change en cours d'année sans que tu en avises Revenu Québec, tu pourrais recevoir une somme en trop et devoir la rembourser au moment de produire ta déclaration de revenus.
L'agence gouvernementale cite donc plusieurs exemples qui pourraient modifier le montant de tes versements :
- Tu as une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint, ou tu as vécu une rupture d'union.
- Tes revenus sont différents de ceux que tu avais prévus.
- Ton enfant a fait son entrée à la maternelle ou a maintenant accès à un service de garde subventionné.
- Ton enfant fréquente un nouveau service de garde non subventionné.
- Le tarif ou le nombre de jours de garde prévus a changé.
Comment mettre ton dossier à jour
Tu peux signaler un changement directement en ligne, dans Mon dossier pour les citoyens, ou remplir le formulaire Demande de modification – Versements anticipés du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants (TPZ‑1029.8.F.C) et l'envoyer par la poste.
Si le changement concerne le lieu de garde, le nombre de jours de garde ou le tarif, tu devras aussi faire remplir le formulaire Frais de garde donnant droit au crédit d'impôt – Tarif et nombre de jours de garde prévus (TPZ‑1029.8.F.A) par la personne qui offre les services de garde.
Tu as jusqu'au 15 novembre 2026 pour transmettre ta demande de modification, peu importe le moyen utilisé.
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