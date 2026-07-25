6 crédits d'impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir en août
Ton compte en banque pourrait recevoir un joli coup de pouce avant la rentrée! 💰
Plusieurs prestations et crédits d'impôt versés par Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou encore Retraite Québec sont offerts à la population québécoise et pourrait apparaitre dans ton compte de banque bientôt. Le mois d'août apporte son lot d'aides financières, que tu vives seul.e, en couple, en famille ou que tu sois à la retraite, histoire de donner un peu d'air à ton portefeuille.
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Que ce soit pour payer le loyer, l'épicerie ou les dépenses familiales, ces montants peuvent donner un bon coup de main avant la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne.
La grande majorité de ces sommes sont versées automatiquement par dépôt direct, à condition d'être admissible et d'avoir produit sa déclaration de revenus.
Voici les crédits d'impôt et prestations à surveiller dans ton compte en banque en août 2026.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit remboursable de Revenu Québec vient en aide aux personnes et aux familles à revenu modeste ou moyen. Pour la période couvrant juillet 2026 à juin 2027, la fréquence de tes versements dépend du montant total auquel tu as droit.
- 240 $ ou moins : un seul versement, déjà reçu en juillet;
- Entre 241 $ et 799 $ : quatre versements trimestriels, le prochain étant prévu en octobre;
- 800 $ et plus : un versement chaque mois jusqu'en juin 2027, incluant août.
Autrement dit, si ton crédit annuel atteint au moins 800 $, un nouveau dépôt s'ajoute à ton compte ce mois-ci. L'admissibilité et le montant accordé sont établis selon ta situation au 31 décembre 2025; le revenu familial maximal pour une personne vivant seule est de 64 545 $.
Date de versement : dans les cinq premiers jours d'août, pour les personnes qui reçoivent leur crédit mensuellement.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
L'ACE demeure l'une des aides les plus attendues chez les parents québécois.es. Ce montant mensuel non imposable, versé par l'ARC, vise à alléger les dépenses liées aux soins et à l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, les familles dont le revenu net rajusté est inférieur à 38 237 $ peuvent recevoir jusqu'à :
- 8 157 $ par année (environ 679,75 $ par mois) pour chaque enfant de moins de 6 ans;
- 6 883 $ par année (environ 573,58 $ par mois) pour chaque enfant de 6 à 17 ans.
Le montant diminue graduellement au-delà de ce seuil de revenu. En cas de garde partagée, chaque parent touche la moitié du montant auquel il aurait droit en garde exclusive, calculé selon son propre revenu familial net rajusté.
Date de versement : 20 août
Pour plus d'informations sur l'ACE, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
Peu importe leur parcours professionnel, les personnes de 65 ans et plus peuvent compter sur la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) chaque mois. Le montant est révisé quatre fois par année pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, soit en janvier, en avril, en juillet et en octobre.
Pour le trimestre de juillet à septembre 2026, une hausse de 1,2 % a été appliquée. Les personnes de 65 à 74 ans peuvent ainsi recevoir jusqu'à environ 751,97 $ par mois, tandis que celles de 75 ans et plus peuvent toucher jusqu'à 827,17 $.
Pour y avoir droit, il faut être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou détenir un statut légal au pays, en plus d'avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans, ou 20 ans pour les personnes qui résident à l'étranger.
Date de versement : 27 août
Pour plus d'informations sur la SV, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Les personnes de 65 ans et plus ayant cotisé au Régime de rentes du Québec (RRQ) au fil de leur carrière reçoivent chaque mois un revenu de remplacement versé par Retraite Québec. Il est aussi possible de commencer à toucher sa rente dès 60 ans, mais le montant sera alors réduit.
Le montant exact varie selon les cotisations versées au fil des années. Voici les rentes mensuelles maximales selon l'âge où la demande est faite :
- 60 ans : 964,90 $ par mois;
- 65 ans : 1 507,65 $ par mois;
- 72 ans : 2 394,15 $ par mois.
Les personnes qui continuent de travailler après 65 ans peuvent choisir de cesser leurs cotisations au régime, ce qui met aussi fin à la contribution de leur employeur.
Date de versement : 31 août
Pour plus d'informations sur le RRQ, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme de Revenu Québec s'adresse aux personnes et familles à faible revenu qui consacrent une trop grande part de leur budget au loyer. Il vise autant les personnes seules que les couples et les familles avec enfants.
L'admissibilité tient compte de plusieurs critères, dont le revenu, le coût du loyer et la composition du ménage. Selon ta situation, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Les versements sont effectués dans les cinq premiers jours de chaque mois, de juin à septembre 2026. Un nouveau calcul sera ensuite fait pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations sur le programme, c'est par ici.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Le gouvernement du Québec offre la prime au travail, un crédit d'impôt destiné à encourager les personnes à faible revenu à intégrer ou à demeurer sur le marché du travail.
Pour y avoir droit, une personne seule ou une famille monoparentale doit avoir gagné plus de 2 400 $ en revenu de travail au cours de l'année 2025, tandis que le seuil est fixé à plus de 3 600 $ pour un couple, avec ou sans enfant.
La prime peut atteindre jusqu'à 1 185,52 $ pour une personne seule, 1 848,34 $ pour un couple sans enfant, 3 066 $ pour une famille monoparentale et 3 983,50 $ pour un couple avec au moins un enfant. Le montant diminue graduellement lorsque le revenu familial augmente.
Pour demeurer admissible, le revenu familial ne doit pas dépasser 24 475 $ pour une personne seule, 38 017 $ pour un couple sans enfant, 43 280 $ pour une famille monoparentale ou 59 369 $ pour un couple avec au moins un enfant.
Certaines exclusions s'appliquent. Par exemple, une personne inscrite aux études à temps plein n'est généralement pas admissible, à moins qu'elle soit le parent d'un enfant qui réside avec elle. D'autres conditions de base doivent également être respectées, notamment résider au Québec au 31 décembre de l'année visée.
Enfin, les personnes qui cessent de recevoir de l'aide financière de dernier recours pour retourner sur le marché du travail pourraient aussi être admissibles au supplément à la prime au travail. Cette aide supplémentaire est de 200 $ par mois pendant une période maximale de 12 mois consécutifs, soit jusqu'à 2 400 $ pour une personne seule.
Pour plus d'informations sur les Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail, c'est par ici.
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