Jusqu'à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

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Jusqu'à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Narcity Québec
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La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), administrées par l'Agence du revenu du Canada (ARC) change de barème à compter ce mois-ci. Selon les indications, les personnes admissibles pourraient toucher un montant mensuel allant jusqu'à 204 $. Voici ce qu'il faut savoir avant le début de cette nouvelle période de versement.

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D'entrée de jeu, ce coup de pouce financier s'adresse toujours aux mêmes personnes admissibles, mais les chiffres sont revus à la hausse pour tenir compte du coût de la vie.

Qui est admissible à la PCPH?

Pour toucher la PCPH, tu dois répondre à trois critères en même temps :

  • Être âgé.e entre 18 et 64 ans;
  • Résider au Canada et avoir produit une déclaration de revenus;
  • Détenir une approbation valide de l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Le statut de résidence accepté comprend, entre autres, la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée et l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne en résidence temporaire peut aussi être admissible si elle habite au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs.

À noter : pour la période de juillet 2026 à juin 2027, c'est ta déclaration de revenus fédérale de 2025 (et celle de ton ou ta partenaire, le cas échéant) qui servira à calculer ton montant.

Le nouveau montant à partir de juillet 2026

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, le montant mensuel maximal de la PCPH passe à 204,20 $. La somme exacte que tu recevras dépend toujours de ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de revenus de 2025.

Concrètement, plus ton revenu familial est bas, plus tu te rapproches du montant maximal. À l'inverse, la prestation diminue progressivement à mesure que le revenu familial augmente, jusqu'à disparaître complètement au-delà d'un certain seuil.

La date du versement est prévu le 16 juillet.

Une exemption bonifiée sur le revenu de travail

Bonne nouvelle pour les travailleurs et les travailleuses : une partie du revenu gagné grâce à un emploi, un travail autonome ou des bourses d'études imposables n'est pas prise en compte dans le calcul de la prestation. C'est ce qu'on appelle l'exemption du revenu de travail.

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027 :

  • Si tu es célibataire, jusqu'à 10 210 $ de revenu de travail sont exclus du calcul;
  • Si tu as un.e époux.se ou conjoint.e de fait, jusqu'à 14 294 $ de revenu de travail combiné sont exclus.

Autrement dit, retourner sur le marché du travail ou augmenter tes heures n'entraîne pas nécessairement une réduction immédiate de ta prestation.

Comment faire une demande ou vérifier son admissibilité?

Si tu n'as jamais présenté de demande, vérifie d'abord si tu as reçu une lettre de Service Canada contenant un code d'accès à six chiffres. Ce code permet de soumettre une demande en ligne, en ayant en main ton numéro d'assurance sociale (NAS) et une preuve de ton statut au Canada.

En l'absence de cette lettre, tu peux tout de même déposer une demande en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne dans un centre de Service Canada. Pour tous les détails, consulte la page officielle sur Canada.ca.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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