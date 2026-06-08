12 des meilleures économies à faire chez Costco sur l’épicerie jusqu'au 5 juillet

Ta facture d'épicerie va te dire merci!

La façade d'un Costco.

Les économies à faire chez Costco en juin et juillet 2026.

Iandewarphotography | Dreamstime
Éditrice Junior

Environ une fois par mois, de nouvelles promotions en vedette sur les produits de toutes sortes, dont ceux d'épicerie, te permettent de faire des économies intéressantes à l'entrepôt Costco. Cette fois, tu peux mettre la main sur des aubaines valides jusqu'au 21 juin et jusqu'au 5 juillet. Entre les boissons tendance, les collations protéinées, les options pour les déjeuners rapides et quelques trouvailles pratiques à garder dans le garde-manger ou le frigo, il y a de quoi remplir le panier sans payer le prix régulier, que ce soit pour tes incontournables, ou des articles que tu souhaites essayer.

À lire également : 14 des meilleures trouvailles d'été au Costco qui valent la visite en juin 2026

Comme les formats Costco sont souvent beaucoup plus gros que ce qu’on retrouve ailleurs, il n’est pas toujours évident de savoir si une promotion vaut vraiment la peine. Pour t’aider à repérer les offres les plus intéressantes, on a calculé le prix par unité de chaque produit afin de voir lesquels offrent le meilleur rapport quantité-prix en ce moment.

Barres protéinées Puff pâte à brownies et noix de coco - Built

Barres prot\u00e9in\u00e9es Puff Built saveurs p\u00e2te \u00e0 brownies et noix de coco au Costco.

Barres protéinées Puff Built en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais

Prix par unité : Environ 1,71 $ / barre

Les barres protéinées ne sont pas toujours données, mais si tu aimes les saveurs de noix de coco et de chocolat, sache que cette boîte de 14 barres Built revient à environ 1,71 $ l’unité après le rabais de 6 $. Ça peut être une nouveauté à ajouter à ta rotation pour une façon de varier des collations protéinées plus traditionnelles si tu commences à te tanner des mêmes options semaine après semaine.

Yogourt probiotique sans lactose - Activia

Yogourt probiotique sans lactose Activia au Costco.

Yogourts Activia sans lactose en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 8,69 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,30 $ de rabais

Prix par unité : Environ 0,36 $ / yogourt

Pour les personnes qui évitent le lactose, ce paquet de 24 yogourts est tout indiqué et revient à environ 36 cents chacun grâce au rabais actuel. Le format est assez gros pour durer plusieurs jours à une famille ou pour remplir les lunchs et les collations de la semaine sans devoir retourner constamment à l’épicerie.

Saucisses de poulet mangue et jalapeño - Connie’s Kitchen

Saucisses de poulet mangue et jalape\u00f1o Connie\u2019s Kitchen au Costco.

Saucisses de poulet Connie’s Kitchen en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 13,49 $ plutôt que 16,99 $, soit 3,50 $ de rabais

Prix par unité : Environ 1,23 $ / 100 g

Le mélange mangue et jalapeño donne un résultat un peu différent des saveurs plus classiques qu’on retrouve habituellement dans les saucisses. À 13,49 $ pour 1,1 kg, le prix descend à environ 1,23 $ par 100 g après réduction. Elles peuvent autant finir sur le BBQ que dans un bol de riz ou une salade quand tu as envie d’ajouter un peu de variété à tes repas d’été.

Assortiment de boissons énergisantes Vibes - Celsius

Assortiment de boissons \u00e9nergisantes Vibes Celsius au Costco.

Boissons énergisantes Celsius Vibes en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 24,35 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais

Prix par unité : Environ 1,35 $ / canette

Au dépanneur, les boissons énergisantes peuvent vite coûter cher quand on les achète à l'unité. Avec ce paquet de 18, chaque canette revient à environ 1,35 $, alors si tu consommes déjà des Celsius avant l’entraînement, au bureau ou sur la route, la différence de prix risque d’être assez facile à remarquer.

Latté infusé à froid protéiné - brüst

Latt\u00e9 infus\u00e9 \u00e0 froid prot\u00e9in\u00e9 br\u00fcst au Costco.

Lattés protéinés brüst en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 29,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 10 $ de rabais

Prix par unité : Environ 1,67 $ / boisson

Café ou protéine? Dans ce cas-ci, tu as les deux dans la même bouteille. Le rabais de 10 $ fait descendre le coût à environ 1,67 $ par boisson, et ça, on aime ça. C’est une option qui peut dépanner les matins pressés ou quand le déjeuner passe un peu trop vite.

Poudre d’électrolytes d’hydratation - Cira

Poudre d\u2019\u00e9lectrolytes d\u2019hydratation Cira saveurs vari\u00e9es au Costco.

Poudre d’électrolytes Cira en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 27,99 $ plutôt que 34,99 $, soit 7 $ de rabais

Prix par unité : Environ 0,62 $ / sachet

Avec les journées chaudes qui s’installent, plusieurs personnes ressortent leurs produits d’hydratation pour le sport, la randonnée ou simplement les longues journées au soleil. Ce sac de 45 sachets pourra te durer un bon moment, en plus d'être économique.

Pommes de terre au bacon fumé - Spudlers

Pommes de terre au bacon fum\u00e9 Spudlers au Costco.

Pommes de terre au bacon fumé Spudlers en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 13,49 $ plutôt que 17,49 $, soit 4 $ de rabais

Prix par unité : Environ 0,90 $ / 100 g

Quand tu reçois de la visite ou que tu veux simplement simplifier le déjeuner du week-end, les produits déjà préparés peuvent faire gagner beaucoup de temps. Avec ce mélange de bacon, de pommes de terre, de poivrons et d'oignons, il suffit généralement d’ajouter quelques œufs pour obtenir un repas assez copieux sans devoir tout préparer à partir de zéro. Petit prix et option rapide, c'est oui!

Assortiment d’eaux pétillantes aromatisées - Maison Perrier

Assortiment d\u2019eaux p\u00e9tillantes aromatis\u00e9es Maison Perrier au Costco.

Eaux pétillantes Maison Perrier en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 16,47 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais

Prix par unité : Environ 0,69 $ / canette

Certaines personnes gardent des boissons gazeuses au frigo; d’autres préfèrent les eaux pétillantes aromatisées. Dans ce cas-ci, les 24 canettes reviennent à environ 69 cents chacune après le rabais. Le coffret permet aussi de varier les saveurs si jamais tu aimes plus qu'une sorte.

Boissons gazeuses Les incontournables - poppi

Boissons gazeuses Les incontournables de poppi au Costco.

Boissons gazeuses poppi en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 20,35 $ plutôt que 27,99 $, soit 8 $ de rabais

Prix par unité : Environ 1,13 $ / canette

Les produits de Poppi ont gagné en popularité ces dernières années et, avec cet emballage de 18 canettes à 20,35 $, chaque boisson revient à environ 1,13 $ après le rabais de 8 $. Pour quelqu’un qui en achète déjà régulièrement, c’est probablement le genre de promotion qui permet de faire des réserves sans avoir l’impression de payer trop cher pour chaque canette.

Raviolis à la burrata et au zeste de citron - Scoiattolo

Raviolis \u00e0 la burrata et au zeste de citron Scoiattolo au Costco.

Raviolis Scoiattolo à la burrata et au citron en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 11,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 3 $ de rabais

Prix par unité : Environ 1,32 $ / 100 g

Pas besoin d’une longue liste d’ingrédients pour obtenir un souper qui sort un peu de l’ordinaire. Avec ces raviolis prêts à cuire, la combinaison de burrata et de citron apporte une touche estivale à l’assiette. Un filet d’huile d’olive, quelques herbes fraîches et le repas est pratiquement prêt.

Huile d’avocat en vaporisateur - Chosen Foods

Huile d\u2019avocat en vaporisateur Chosen Foods (2 x 383 g) au Costco.

Huile d’avocat en vaporisateur Chosen Foods en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 15,99 $ plutôt que 21,49 $, soit 5,50 $ de rabais

Prix par unité : Environ 2,09 $ / 100 g

Il y a des produits qu’on rachète sans trop y penser parce qu’ils servent presque tous les jours. Que ce soit pour la friteuse à air, le BBQ ou les légumes rôtis, ces deux bouteilles d’huile d’avocat tombent à 15,99 $ grâce au rabais actuel. À environ 2,09 $ par 100 g, l’offre est particulièrement intéressante si tu privilégies ce type d’huile pour la cuisson.

Céréales granola recette originale Croque Nature - Quaker

C\u00e9r\u00e9ales granola recette originale Croque Nature de Quaker au Costco.

Céréales granola Croque Nature Quaker en rabais au Costco.

Costco Canada

Prix : 9,99 $ plutôt que 12,49 $, soit 2,50 $ de rabais

Prix par unité : Environ 0,56 $ / 100 g

Le genre de boîte qui semble énorme au départ, puis qui disparaît étonnamment vite quand plusieurs personnes en mangent au déjeuner. Ça peut aussi servir autant dans un bol de lait que sur du yogourt ou même comme garniture pour ajouter un peu de croquant à une collation.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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