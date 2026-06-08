12 des meilleures économies à faire chez Costco sur l’épicerie jusqu'au 5 juillet
Ta facture d'épicerie va te dire merci!
Environ une fois par mois, de nouvelles promotions en vedette sur les produits de toutes sortes, dont ceux d'épicerie, te permettent de faire des économies intéressantes à l'entrepôt Costco. Cette fois, tu peux mettre la main sur des aubaines valides jusqu'au 21 juin et jusqu'au 5 juillet. Entre les boissons tendance, les collations protéinées, les options pour les déjeuners rapides et quelques trouvailles pratiques à garder dans le garde-manger ou le frigo, il y a de quoi remplir le panier sans payer le prix régulier, que ce soit pour tes incontournables, ou des articles que tu souhaites essayer.
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Comme les formats Costco sont souvent beaucoup plus gros que ce qu’on retrouve ailleurs, il n’est pas toujours évident de savoir si une promotion vaut vraiment la peine. Pour t’aider à repérer les offres les plus intéressantes, on a calculé le prix par unité de chaque produit afin de voir lesquels offrent le meilleur rapport quantité-prix en ce moment.
Barres protéinées Puff pâte à brownies et noix de coco - Built
Barres protéinées Puff Built en rabais au Costco.
Prix : 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,71 $ / barre
Les barres protéinées ne sont pas toujours données, mais si tu aimes les saveurs de noix de coco et de chocolat, sache que cette boîte de 14 barres Built revient à environ 1,71 $ l’unité après le rabais de 6 $. Ça peut être une nouveauté à ajouter à ta rotation pour une façon de varier des collations protéinées plus traditionnelles si tu commences à te tanner des mêmes options semaine après semaine.
Yogourt probiotique sans lactose - Activia
Yogourts Activia sans lactose en rabais au Costco.
Prix : 8,69 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,30 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,36 $ / yogourt
Pour les personnes qui évitent le lactose, ce paquet de 24 yogourts est tout indiqué et revient à environ 36 cents chacun grâce au rabais actuel. Le format est assez gros pour durer plusieurs jours à une famille ou pour remplir les lunchs et les collations de la semaine sans devoir retourner constamment à l’épicerie.
Saucisses de poulet mangue et jalapeño - Connie’s Kitchen
Saucisses de poulet Connie’s Kitchen en rabais au Costco.
Prix : 13,49 $ plutôt que 16,99 $, soit 3,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,23 $ / 100 g
Le mélange mangue et jalapeño donne un résultat un peu différent des saveurs plus classiques qu’on retrouve habituellement dans les saucisses. À 13,49 $ pour 1,1 kg, le prix descend à environ 1,23 $ par 100 g après réduction. Elles peuvent autant finir sur le BBQ que dans un bol de riz ou une salade quand tu as envie d’ajouter un peu de variété à tes repas d’été.
Assortiment de boissons énergisantes Vibes - Celsius
Boissons énergisantes Celsius Vibes en rabais au Costco.
Prix : 24,35 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,35 $ / canette
Au dépanneur, les boissons énergisantes peuvent vite coûter cher quand on les achète à l'unité. Avec ce paquet de 18, chaque canette revient à environ 1,35 $, alors si tu consommes déjà des Celsius avant l’entraînement, au bureau ou sur la route, la différence de prix risque d’être assez facile à remarquer.
Latté infusé à froid protéiné - brüst
Lattés protéinés brüst en rabais au Costco.
Prix : 29,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 10 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,67 $ / boisson
Café ou protéine? Dans ce cas-ci, tu as les deux dans la même bouteille. Le rabais de 10 $ fait descendre le coût à environ 1,67 $ par boisson, et ça, on aime ça. C’est une option qui peut dépanner les matins pressés ou quand le déjeuner passe un peu trop vite.
Poudre d’électrolytes d’hydratation - Cira
Poudre d’électrolytes Cira en rabais au Costco.
Prix : 27,99 $ plutôt que 34,99 $, soit 7 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,62 $ / sachet
Avec les journées chaudes qui s’installent, plusieurs personnes ressortent leurs produits d’hydratation pour le sport, la randonnée ou simplement les longues journées au soleil. Ce sac de 45 sachets pourra te durer un bon moment, en plus d'être économique.
Pommes de terre au bacon fumé - Spudlers
Pommes de terre au bacon fumé Spudlers en rabais au Costco.
Prix : 13,49 $ plutôt que 17,49 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,90 $ / 100 g
Quand tu reçois de la visite ou que tu veux simplement simplifier le déjeuner du week-end, les produits déjà préparés peuvent faire gagner beaucoup de temps. Avec ce mélange de bacon, de pommes de terre, de poivrons et d'oignons, il suffit généralement d’ajouter quelques œufs pour obtenir un repas assez copieux sans devoir tout préparer à partir de zéro. Petit prix et option rapide, c'est oui!
Assortiment d’eaux pétillantes aromatisées - Maison Perrier
Eaux pétillantes Maison Perrier en rabais au Costco.
Prix : 16,47 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,69 $ / canette
Certaines personnes gardent des boissons gazeuses au frigo; d’autres préfèrent les eaux pétillantes aromatisées. Dans ce cas-ci, les 24 canettes reviennent à environ 69 cents chacune après le rabais. Le coffret permet aussi de varier les saveurs si jamais tu aimes plus qu'une sorte.
Boissons gazeuses Les incontournables - poppi
Boissons gazeuses poppi en rabais au Costco.
Prix : 20,35 $ plutôt que 27,99 $, soit 8 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,13 $ / canette
Les produits de Poppi ont gagné en popularité ces dernières années et, avec cet emballage de 18 canettes à 20,35 $, chaque boisson revient à environ 1,13 $ après le rabais de 8 $. Pour quelqu’un qui en achète déjà régulièrement, c’est probablement le genre de promotion qui permet de faire des réserves sans avoir l’impression de payer trop cher pour chaque canette.
Raviolis à la burrata et au zeste de citron - Scoiattolo
Raviolis Scoiattolo à la burrata et au citron en rabais au Costco.
Prix : 11,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 3 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,32 $ / 100 g
Pas besoin d’une longue liste d’ingrédients pour obtenir un souper qui sort un peu de l’ordinaire. Avec ces raviolis prêts à cuire, la combinaison de burrata et de citron apporte une touche estivale à l’assiette. Un filet d’huile d’olive, quelques herbes fraîches et le repas est pratiquement prêt.
Huile d’avocat en vaporisateur - Chosen Foods
Huile d’avocat en vaporisateur Chosen Foods en rabais au Costco.
Prix : 15,99 $ plutôt que 21,49 $, soit 5,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 2,09 $ / 100 g
Il y a des produits qu’on rachète sans trop y penser parce qu’ils servent presque tous les jours. Que ce soit pour la friteuse à air, le BBQ ou les légumes rôtis, ces deux bouteilles d’huile d’avocat tombent à 15,99 $ grâce au rabais actuel. À environ 2,09 $ par 100 g, l’offre est particulièrement intéressante si tu privilégies ce type d’huile pour la cuisson.
Céréales granola recette originale Croque Nature - Quaker
Céréales granola Croque Nature Quaker en rabais au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 12,49 $, soit 2,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,56 $ / 100 g
Le genre de boîte qui semble énorme au départ, puis qui disparaît étonnamment vite quand plusieurs personnes en mangent au déjeuner. Ça peut aussi servir autant dans un bol de lait que sur du yogourt ou même comme garniture pour ajouter un peu de croquant à une collation.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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