Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour 64 % moins cher que sur Amazon
Si tu aimes les aubaines, c'est par ici!
Si tu fais partie des personnes qui aiment organiser des pique-niques à la bonne franquette avec une petite bouteille de vin bien fraîche dès que le soleil estival fait son apparition, on a une trouvaille du Costco qui pourrait t'intéresser. Un sac isotherme de la collection Igloo Luxe y est offert à un prix très avantageux, surtout quand on le compare au même article sur Amazon.
À lire également : 14 des meilleures trouvailles au Costco qui valent vraiment la visite en avril 2026
Ce modèle compact avec finition effet cuir est conçu pour transporter des boissons ou des collations en gardant leur température grâce à une doublure métallique isolante. Il inclut aussi une bandoulière ajustable et un séparateur amovible, ce qui le rend pratique autant pour un pique-nique que pour le quotidien.
Les sacs isotherme Igloo Luxe noir et brun avec finition effet cuir et bandoulière ajustable, au Costco et sur Amazon.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon
Sur Amazon, ce même sac est affiché entre 64,99 $ en noir et 67,44 $ en brun. On y retrouve les mêmes caractéristiques, incluant l’isolation MaxCold, la poche intérieure en maille et la conception anti-fuite.
Du côté de Costco, le prix aperçu en magasin est de 23,99 $. Pour un produit identique, l’écart est frappant. Ça représente une différence d’environ 41 $ à 43 $, soit des économies qui tournent autour de 60 %.
Si tu veux t’équiper pour tes sorties d'été sans payer le prix fort, ça vaut clairement la peine de vérifier si tu peux mettre la main dessus en entrepôt avant de l'acheter ailleurs.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.