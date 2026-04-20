Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour 64 % moins cher que sur Amazon

Si tu aimes les aubaines, c'est par ici!

La façade d'un Costco.

Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour un prix vraiment plus avantageux que sur Amazon.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Si tu fais partie des personnes qui aiment organiser des pique-niques à la bonne franquette avec une petite bouteille de vin bien fraîche dès que le soleil estival fait son apparition, on a une trouvaille du Costco qui pourrait t'intéresser. Un sac isotherme de la collection Igloo Luxe y est offert à un prix très avantageux, surtout quand on le compare au même article sur Amazon.

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Ce modèle compact avec finition effet cuir est conçu pour transporter des boissons ou des collations en gardant leur température grâce à une doublure métallique isolante. Il inclut aussi une bandoulière ajustable et un séparateur amovible, ce qui le rend pratique autant pour un pique-nique que pour le quotidien.

Sacs isotherme Igloo Luxe noir et brun avec finition effet cuir et bandouli\u00e8re ajustable au Costco. Droite : Le m\u00eame sac sur Amazon.

Les sacs isotherme Igloo Luxe noir et brun avec finition effet cuir et bandoulière ajustable, au Costco et sur Amazon.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon

Sur Amazon, ce même sac est affiché entre 64,99 $ en noir et 67,44 $ en brun. On y retrouve les mêmes caractéristiques, incluant l’isolation MaxCold, la poche intérieure en maille et la conception anti-fuite.

Du côté de Costco, le prix aperçu en magasin est de 23,99 $. Pour un produit identique, l’écart est frappant. Ça représente une différence d’environ 41 $ à 43 $, soit des économies qui tournent autour de 60 %.

Si tu veux t’équiper pour tes sorties d'été sans payer le prix fort, ça vaut clairement la peine de vérifier si tu peux mettre la main dessus en entrepôt avant de l'acheter ailleurs.

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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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