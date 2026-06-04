Le Canada est entré dans une « récession technique » et voici ce que ça veut dire

Il n'y a pas juste ton portefeuille qui en arrache, celui du pays aussi.🫠

Un drapeau du Canada.

En raison de deux trimestres consécutifs dans le rouge, le Canada est entré en récession technique.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Bien que les signes de ralentissement demeurent modestes, ils se multiplient dans l'économie canadienne. Les plus récentes données de Statistique Canada montrent que l'économie tourne au ralenti et entre dans une « récession technique ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On t'explique.

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Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada est demeuré relativement stable au premier trimestre de 2026, après avoir reculé au cours des trois derniers mois de 2025, selon les plus récentes données de l'agence fédérale publiées le 29 mai dernier.

En rythme annualisé, l'économie a toutefois diminué de 0,1 %, après une baisse révisée à 1 % au quatrième trimestre de 2025.

Ces deux trimestres consécutivement dans le rouge font en sorte que le Canada entre officiellement en récession technique, alors que la Banque du Canada s'attendait plutôt à une croissance.

Quelle est la différence entre une « récession » et une « récession technique »?

Pour les néophytes, la différence entre une récession technique et une récession comme on connait repose surtout sur l'ampleur du ralentissement économique.

Une récession correspond généralement à une contraction plus profonde et plus généralisée de l'économie, qui se reflète notamment dans l'emploi, les revenus, les investissements et la consommation, note notamment la financière SunLife.

Quant à une récession technique, elle, désigne avant tout un indicateur statistique signalant un ralentissement de l'activité économique sur une période plus courte.

Parmi les signaux qui préoccupent les économistes, les investissements des entreprises ont diminué pour un cinquième trimestre consécutif, tandis que l'investissement résidentiel a poursuivi son recul, notamment en raison du ralentissement du marché de la revente immobilière.

Même si le PIB est demeuré stable au premier trimestre de 2026, cette nouvelle contraction en rythme annualisé témoigne d'un essoufflement de l'activité économique.

Pour les citoyens et citoyennes, un tel ralentissement peut se traduire par un marché de l'emploi moins dynamique, des investissements plus prudents de la part des entreprises et une plus grande retenue des ménages dans leurs dépenses.

Un portrait nuancé

Il ne faut toutefois pas conclure trop rapidement à une crise économique majeure. Pour déterminer si une économie est réellement en récession, les économistes analysent généralement plusieurs indicateurs, comme l'emploi, les revenus, les investissements et les dépenses des ménages, en plus de l'évolution du PIB. Dans le cas d'une récession technique, on y va avec le PIB seulement.

D'ailleurs, Statistique Canada dresse un portrait plus nuancé de la situation. Les estimations préliminaires de l'organisme indiquent que le PIB réel aurait rebondi de 0,4 % en avril, porté notamment par un regain d'activité dans les secteurs des mines, des carrières, du pétrole et du gaz. Ces données demeurent toutefois provisoires et pourraient être révisées.

Enfin, le PIB réel par habitant a progressé de 0,2 % au premier trimestre de 2026. Cette hausse s'explique en partie par le fait que la population canadienne a diminué pour un deuxième trimestre consécutif.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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