Claudie Mercier annonce avec émotion sa rupture avec Mathieu Pellerin
« Je suis sincèrement dévastée, vraiment. Mon monde s'écroule. »
C'est la fin pour le couple chouchou d'Occupation Double Afrique du Sud. Après un peu plus de six ans d'amour, la créatrice de contenu Claudie Mercier a annoncé avec émotion, ce samedi 18 juillet, sa rupture avec Mathieu Pellerin dans une série de stories publiées sur Instagram.
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Contrairement à plusieurs personnalités publiques qui choisissent de préserver leur vie amoureuse, Claudie s'est toujours démarquée par sa vulnérabilité et sa transparence sur les réseaux sociaux. Fidèle à elle-même, elle a abordé le sujet avec une grande franchise, confiant être complètement dévastée par cette séparation, qui, précise-t-elle, n'était pas son choix.
Dans ses publications, elle explique que Mathieu aurait récemment vécu « une expérience hors de l'ordinaire qui lui a ouvert les yeux sur la vie » et qu'elle ne ferait malheureusement plus partie de ses projets d'avenir.
Claudie Mercier se confie sur sa rupture avec Mathieu Pellerin sur Instagram. @claudiemercier_ | Instagram
Elle décrit la nouvelle comme un choc total, disant se sentir « dévastée » et « en 1000 miettes » face à une décision qu'elle n'a pas vue venir. Claudie ajoute avoir beaucoup de regrets sur son comportement des derniers mois dans le couple et sur la « personne [qu'elle] a été face à [sa] relation », se blâmant pour avoir été « la goutte de trop qui a fait déborder le vase ».
Dans une deuxième story, Claudie confie qu'elle n'avait jamais imaginé son avenir sans Mathieu. « Mon monde s'écroule du jour au lendemain », confie-t-elle.
Elle demande également à ses abonné.e.s de ne pas chercher davantage d'explications, précisant que tout ce qu'elle souhaitait partager se trouvait déjà dans ses publications.
La créatrice de contenu ajoute qu'« aimer, c'est laisser partir », même si cette idée lui semble actuellement impensable. Elle conclut son message écrit en remerciant sa communauté d'avoir suivi leur histoire d'amour et accueilli leur vulnérabilité au fil des années.
Claudie Mercier se confie sur sa rupture avec Mathieu Pellerin sur Instagram.@claudiemercier_ | Instagram
Elle a ensuite poursuivi en vidéo, où l'émotion était bien palpable.
« Je suis sincèrement dévastée, vraiment. Mon monde s'écroule. Je pense que je fais ces stories-là, peut-être, pour avoir des témoignages, pour savoir comment vivre ça, parce que c'est la première fois que je vis ça », confie-t-elle.
Elle explique que ce qui lui fait le plus de peine est de réaliser qu'elle ne fera plus partie de l'avenir de son ex-fiancé.
« Ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que je ne pouvais pas faire partie de l'épanouissement de Math dans le futur. Qu'il a besoin de vivre, qu'il a l'urgence d'être la meilleure version de lui-même, et dans cette version-là, je n'en suis pas à ses côtés. »
Claudie révèle également que cette rupture est arrivée comme un véritable choc et revient sur les difficultés qu'a traversées leur couple au cours de la dernière année.
« Ça a vraiment été un choc, je ne m'en attendais vraiment pas. Même si Math m'avait fait part de plusieurs irritants qu'il avait face à moi, j'ai décidé de ne pas les écouter et c'est vraiment mon plus grand regret de ne pas avoir écouté ce qu'il avait à me dire. J'aurais vraiment dû, parce que j'ai tout perdu.
« Je vis avec beaucoup d'insécurité, d'anxiété et de frustration intérieure, et j'ai tout déversé sur lui pendant la dernière année. Malheureusement, il a décidé que c'était trop pour lui, et je le comprends. Je le comprends, même si je suis dévastée, et je lui souhaite sincèrement le meilleur. »
Claudie Mercier s'ouvre avec vulnérabilité sur sa rupture avec Mathieu Pellerin. @claudiemercier_ | Instagram
De son côté, Mathieu n'a pas réagi directement aux propos de son ex-fiancée.
Il a plutôt publié une story, souriant, affichant les mots « New Era, faut croire », en lançant : « Je suis dans une situation un petit peu étrange, c'est la première fois que ça m'arrive, mais hey, c'est la vie! »
Mathieu Pellerin d'OD Afrique du Sud n'a pas commenté directement la situation avec Claudie Mercier. @mathieupellerin._ | Instagram
Il a ensuite rapidement changé de sujet pour raconter qu'il se rendait au Festival d'été de Québec avec son ami Adamo Marinacci, gagnant d'Occupation Double Bali, et qu'il était à la recherche de laissez-passer.
Un peu plus sur Claudie Mercier et Mathieu Pellerin
Rappelons que Claudie Mercier et Mathieu Pellerin s'étaient fiancés en 2020, environ un an après leur passage remarqué à Occupation Double Afrique du Sud, où ils avaient formé l'un des couples les plus populaires de la saison. Le duo avait accédé à la grande finale aux côtés d'Alex-Anne Aubé-Kubel et Kiari Gerba, ainsi que Trudy Simoneau et Mathieu Robitaille. C'est ce dernier couple qui avait remporté les honneurs. Quelques mois plus tard, on avait pu suivre l'évolution amoureuse de Claudie et Mathieu dans COLOCS… EN AMOUR!, une websérie de Noovo.ca.
Depuis, Claudie Mercier est devenue l'une des créatrices de contenu québécoises les plus prospères. Elle est représentée par J Influence, l'agence de talents qui regroupe plusieurs anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double et d'autres productions de Productions J, la boîte de Julie Snyder. De son côté, Mathieu Pellerin, lui aussi représenté par l'agence, a bâti une importante communauté sur Twitch en tant que streameur.
Cette séparation surprend d'autant plus que le couple avait annoncé, en mai 2026, l'achat d'une maison à Drummondville, un projet qui marquait une nouvelle étape dans leur relation.
« En gros, on a acheté une maison à Drummondville. Donc, on va déménager à Drummondville parce que mon chum vient de là. Moi, je viens de la Beauce, on va se rapprocher de ma famille », avait alors confié Claudie Mercier. Le déménagement était prévu pour l'automne 2026.