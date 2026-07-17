L'intérieur du Stade olympique de Montréal sera complètement rénové et voici ce qu'on sait
Est-ce qu'on pourra ENFIN accueillir de gros concerts comme ceux de Taylor Swift et Céline Dion? 🔥
Le Stade olympique de Montréal n'a pas fini de faire peau neuve. Alors que sa transformation semble durer depuis toujours, notamment avec la réfection de la toiture, on apprend maintenant que c'est l'intérieur de l'iconique établissement qui sera rénové. Selon des informations révélées par La Presse, le gouvernement du Québec a donné le feu vert à un vaste chantier de modernisation qui devrait se terminer en 2028. Un communiqué devrait être publié ce vendredi.
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Pour comprendre pourquoi cette annonce arrive maintenant, il faut remonter un peu en arrière. Depuis 2024, le stade est déjà en chantier pour remplacer sa toiture et son anneau technique, un projet de 870 M$ qui doit se terminer en 2027. Mais cette portion des travaux ne touchait que l'extérieur et la structure du bâtiment. À l'intérieur, les gradins, les toilettes et les concessions alimentaires n'avaient reçu aucune cure de jeunesse depuis 50 ans.
C'est là que le CF Montréal est entré dans l'équation. L'équipe cherche un nouveau domicile hivernal, puisque la MLS passera à un calendrier hivernal dès l'an prochain. Son stade actuel, le Saputo, n'a pas de toit, ce qui pose un problème évident pour jouer en janvier. Le club plaide depuis des mois pour que Québec agisse rapidement, avec l'appui du commissaire de la ligue, Don Garber, qui est venu visiter les installations en personne.
Concrètement, voici ce qui changerait à l'intérieur du stade toujours d'après La Presse : les gradins du bas seraient réorganisés en configuration rectangulaire plutôt que ronde, pour mieux entourer un terrain de soccer ou de football, avec des sièges rapprochés d'environ trente mètres de la surface de jeu. Des espaces premium et des loges seraient aussi ajoutés, en plus d'une mise à niveau des toilettes et des concessions.
Actuellement, l'enceinte compte 56 000 sièges. En comparaison, le Centre Bell a une capacité d'environ 21 000 personnes lors des matchs des Canadiens de Montréal.
Du côté du milieu des affaires, l'accueil a été chaleureux. Selon Tourisme Montréal, « les grands événements sont devenus l'une des principales motivations de voyage ». La modernisation du Parc olympique viendrait donc renforcer la position de Montréal comme pôle de divertissement, capable d'accueillir des événements d'envergure comparables aux concerts de la tournée Eras de Taylor Swift ou à la résidence parisienne de Céline Dion.
Du côté de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, le président-directeur général Jean-Denis Charest s'est réjoui que la métropole aille « finalement au bout de [ses] ambitions » après des décennies d'attente, ajoutant que le projet allait générer des retombées économiques évaluées à 1,5 milliard de dollars sur dix ans pour les hôtels, restaurants et commerces du secteur.