L'aéroport de Montréal aura un nouveau terminal et voici ça va ressembler (PHOTOS)

Va falloir prendre un tunnel pour trouver ta « gate ».👀

L'aéroport de Montréal aura un nouveau terminal et voici ça va ressembler (PHOTOS)

L'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) comptera un nouveau terminal satellite, situé entre deux pistes.

YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Depuis l’an dernier, l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) se refait une beauté. Une série de travaux totalisant près de 10 milliards de dollars est en cours pour moderniser les installations et mieux répondre aux besoins actuels d'ici 2035. L’organisation a d’ailleurs dévoilé à quoi ressemblera un de ses futurs terminaux, qui sera situé à l’extérieur de l’aérogare.

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Ce mercredi 6 mai, Aéroports de Montréal a présenté, sur les réseaux sociaux, les premières images de sa future jetée satellite, qui sera aménagée entre les pistes nord et sud et accessible par un tunnel sous le tarmac.


Le tunnel du futur terminal satellitaire de l'a\u00e9roport international Montr\u00e9al-Trudeau (YUL)

Le futur terminal satellitaire de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) sera accessible via le terminal principal en passant par un tunnel.
YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook

Selon les images dévoilées, tout indique que la luminosité et la modernité seront au rendez-vous.

L'int\u00e9rieur du futur terminal satellitaire de l'a\u00e9roport international Montr\u00e9al-Trudeau (YUL). Bas : le terminal satellitaire de l'a\u00e9roport international Montr\u00e9al-Trudeau (YUL)

La phase 1 du futur terminal satellitaire de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) devrait être accessible en 2027.
YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook

À terme, cette jetée comptera 16 portes d’embarquement. La phase 1 du projet, déjà entamée et prévue pour une ouverture en 2027, comprend la construction d’un bâtiment d’un étage de 10 000 mètres carrés, avec 4 portes d’embarquement.

Le terminal satellitaire de l'a\u00e9roport international Montr\u00e9al-Trudeau (YUL)

La première phase du futur terminal satellitaire de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) comptera quatre portes d'embarquement.
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La phase 2, prévue à plus long terme, ajoutera un bâtiment de 80 000 mètres carrés réparti sur quatre étages, avec 12 portes d’embarquement supplémentaires.

Ce nouveau terminal pourra accueillir des vols internationaux, domestiques et transfrontaliers, mais pas simultanément, indique l'administration.

L’ajout de cette jetée satellite permettra notamment à l’aéroport Montréal-Trudeau d’augmenter sa capacité pour répondre à la demande croissante. En 2025, environ 22,4 millions de personnes y ont transité.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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