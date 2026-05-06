L'aéroport de Montréal aura un nouveau terminal et voici ça va ressembler (PHOTOS)
Va falloir prendre un tunnel pour trouver ta « gate ».👀
Depuis l’an dernier, l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) se refait une beauté. Une série de travaux totalisant près de 10 milliards de dollars est en cours pour moderniser les installations et mieux répondre aux besoins actuels d'ici 2035. L’organisation a d’ailleurs dévoilé à quoi ressemblera un de ses futurs terminaux, qui sera situé à l’extérieur de l’aérogare.
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Ce mercredi 6 mai, Aéroports de Montréal a présenté, sur les réseaux sociaux, les premières images de sa future jetée satellite, qui sera aménagée entre les pistes nord et sud et accessible par un tunnel sous le tarmac.
Le futur terminal satellitaire de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) sera accessible via le terminal principal en passant par un tunnel. YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
Selon les images dévoilées, tout indique que la luminosité et la modernité seront au rendez-vous.
La phase 1 du futur terminal satellitaire de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) devrait être accessible en 2027. YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
À terme, cette jetée comptera 16 portes d’embarquement. La phase 1 du projet, déjà entamée et prévue pour une ouverture en 2027, comprend la construction d’un bâtiment d’un étage de 10 000 mètres carrés, avec 4 portes d’embarquement.
La première phase du futur terminal satellitaire de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) comptera quatre portes d'embarquement. YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
La phase 2, prévue à plus long terme, ajoutera un bâtiment de 80 000 mètres carrés réparti sur quatre étages, avec 12 portes d’embarquement supplémentaires.
Ce nouveau terminal pourra accueillir des vols internationaux, domestiques et transfrontaliers, mais pas simultanément, indique l'administration.
L’ajout de cette jetée satellite permettra notamment à l’aéroport Montréal-Trudeau d’augmenter sa capacité pour répondre à la demande croissante. En 2025, environ 22,4 millions de personnes y ont transité.
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