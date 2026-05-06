Sécurité de la vieillesse : Jusqu’à 817 $ seront versés ce mois-ci et voici quand
Une somme qui est la bienvenue dans le portefeuille de plusieurs! 🤑
Si tu as 65 ans ou plus, un prochain versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), administré par l’Agence du revenu du Canada (ARC), est attendu ce mois-ci. Il s’agit d’un montant qui peut avoir un réel impact sur le budget des personnes âgées à revenus modestes.
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Pour la plupart des gens, l’inscription à la SV se fait automatiquement à partir de ta déclaration de revenus la plus récente. Après tout, tu ne peux pas vraiment mentir sur ton âge au fisc.
Si tu n’as pas encore reçu de confirmation, il vaut mieux faire une demande dès maintenant plutôt que de rater des versements auxquels tu as droit.
Qui peut recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse?
Pour toucher la SV ce mois-ci, tu dois d’abord avoir atteint l’âge de 65 ans. C'est le critère de base, incontournable. Si tu n'as que 33 ans, tu devras attendre un brin.
Si tu vis au Canada, tu dois en plus être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir résidé au pays pendant un minimum de 10 ans après avoir eu 18 ans.
Tu habites à l'étranger? Les exigences sont plus strictes : il faut avoir détenu le statut de citoyen.ne ou de résident.e permanent.e avant de quitter le Canada, et y avoir vécu au moins 20 ans après l'âge de 18 ans.
Le montant que tu reçois dépend aussi de ton revenu net annuel : si ce revenu dépasse un certain seuil, la prestation est réduite proportionnellement, voire entièrement récupérée.
Les montants de la SV en vigueur en mai 2026
Pour le trimestre d'avril, mai et juin, les montants ont été revus à la hausse... de 0,1 %. Voici les prestations maximales auxquelles tu pourrais avoir droit lors du versement de mai 2026 :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois (pour un revenu annuel sous les 148 451 $);
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,36 $ par mois (pour un revenu annuel sous les 154 196 $).
Le premier paiement est normalement émis le mois qui suit ton 65e anniversaire de naissance. Pour connaître le montant exact selon ta situation personnelle, consulte l'outil de calcul officiel du gouvernement du Canada.
Quand sera versé la Sécurité de la vieillesse en mai 2026?
Ce mois-ci, la pension de la Sécurité de la vieillesse atterrira dans ton compte le 27 mai prochain, tout comme le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant.
En plus de la Sécurité de la vieillesse, les personnes de 65 ans et plus peuvent aussi toucher le Régime de rentes du Québec, qui peut atteindre jusqu’à 2 395 $. À cela peuvent s’ajouter jusqu’à 1 110 $ grâce au Supplément de revenu garanti, ainsi que l’Allocation, qui peut aller jusqu’à 1 410 $, selon certains critères.
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