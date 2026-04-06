La pension pour la Sécurité de la vieillesse augmente ce mois-ci et voici de combien
On va se le dire : c'est mieux que rien! 💸
Tu as 65 ans ou plus? Tu as donc droit à la pension de la Sécurité de vieillesse (SV) du gouvernement fédéral. Ça tombe bien, puisque les montants ont légèrement grimpé en avril 2026. Comme chaque trimestre, les prestations sont indexées en fonction de l'inflation, ce qui veut dire que ton chèque pourrait être un peu plus généreux que le mois dernier.
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En règle générale, Service Canada t'inscrit automatiquement au programme à partir de ta dernière déclaration de revenus.
Mais certaines personnes passent entre les mailles du filet sans s'en rendre compte. Vaut mieux vérifier ton statut et soumettre une demande au besoin — question de ne pas laisser de l'argent sur la table.
Qui peut recevoir la Sécurité de la vieillesse?
Pour être admissible à la SV, il faut d'abord avoir au minimum 65 printemps derrière la cravate. Mais l'âge ne fait pas tout, puisque d'autres critères s'appliquent selon l'endroit où tu vis.
Si tu résides au Canada, tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans.
Tu vis à l'extérieur du Canada? Les conditions sont plus strictes : il faut avoir détenu la citoyenneté ou le statut de résident.e permanent.e avant de quitter le pays, et y avoir résidé au minimum 20 ans après tes 18 ans.
Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?
Bonne nouvelle : les montants de la SV ont été revus à la hausse en avril, comme c'est le cas chaque trimestre. Voici ce que tu pourrais toucher ce mois-ci :
- Personnes âgées de 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois pour un salaire annuel du ménage de moins de 148 451 $;
- Personnes de 75 ans ou plus : jusqu'à 817,36 $ par mois pour un salaire annuel du ménage de moins de 154 196 $;
Le montant exact varie selon ton revenu annuel net — au-delà d'un certain seuil, la prestation est réduite ou annulée. Ton premier versement arrive le mois suivant ton 65e anniversaire.
Date du prochain versement : le 28 avril
Pour connaître les montants à jour et vérifier ton admissibilité, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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