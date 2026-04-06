La pension pour la Sécurité de la vieillesse augmente ce mois-ci et voici de combien

On va se le dire : c'est mieux que rien! 💸

De l'argent canadien.

La pension pour la Sécurité de la vieillesse a été augmentée en avril 2026 pour refléter la hausse du coût de la vie.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as 65 ans ou plus? Tu as donc droit à la pension de la Sécurité de vieillesse (SV) du gouvernement fédéral. Ça tombe bien, puisque les montants ont légèrement grimpé en avril 2026. Comme chaque trimestre, les prestations sont indexées en fonction de l'inflation, ce qui veut dire que ton chèque pourrait être un peu plus généreux que le mois dernier.

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En règle générale, Service Canada t'inscrit automatiquement au programme à partir de ta dernière déclaration de revenus.

Mais certaines personnes passent entre les mailles du filet sans s'en rendre compte. Vaut mieux vérifier ton statut et soumettre une demande au besoin — question de ne pas laisser de l'argent sur la table.

Qui peut recevoir la Sécurité de la vieillesse?

Pour être admissible à la SV, il faut d'abord avoir au minimum 65 printemps derrière la cravate. Mais l'âge ne fait pas tout, puisque d'autres critères s'appliquent selon l'endroit où tu vis.

Si tu résides au Canada, tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans.

Tu vis à l'extérieur du Canada? Les conditions sont plus strictes : il faut avoir détenu la citoyenneté ou le statut de résident.e permanent.e avant de quitter le pays, et y avoir résidé au minimum 20 ans après tes 18 ans.

Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?

Bonne nouvelle : les montants de la SV ont été revus à la hausse en avril, comme c'est le cas chaque trimestre. Voici ce que tu pourrais toucher ce mois-ci :

  • Personnes âgées de 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois pour un salaire annuel du ménage de moins de 148 451 $;
  • Personnes de 75 ans ou plus : jusqu'à 817,36 $ par mois pour un salaire annuel du ménage de moins de 154 196 $;

Le montant exact varie selon ton revenu annuel net — au-delà d'un certain seuil, la prestation est réduite ou annulée. Ton premier versement arrive le mois suivant ton 65e anniversaire.

Date du prochain versement : le 28 avril

Pour connaître les montants à jour et vérifier ton admissibilité, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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