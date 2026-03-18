Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive en avril et voici combien tu pourrais recevoir
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Jongler avec les dépenses du quotidien, c’est un vrai casse-tête financièrement. Si ton budget est serré, le crédit sur la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait t’apporter un sérieux coup de pouce, alors qu’un versement est prévu en avril prochain. Selon ta situation familiale, tu pourrais toucher entre 133 $ et 174 $, voire plus.
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Conçu pour alléger le fardeau fiscal des ménages à revenu faible ou modeste, ce crédit fédéral est versé automatiquement quatre fois par année. Voici tout ce que tu dois savoir sur le paiement d’avril, le dernier qui se basera sur ta déclaration pour l’année d’imposition 2024.
Est-ce que tu es admissible au crédit pour la TPS/TVH ?
Pour la période de prestation allant de juillet 2025 à juin 2026, tu dois remplir ces conditions :
- Être âgé.e de 19 ans ou plus avant le début d’un trimestre (ou être marié.e, en union de fait, ou parent d’un enfant qui vit avec toi);
- Résider au Canada à titre de résident.e fiscal.e;
- Avoir produit ta déclaration de revenus 2024.
Le montant auquel tu as droit diminue progressivement en fonction de ton revenu familial net ajusté. Si tes revenus dépassent un certain seuil, le crédit se réduit graduellement jusqu’à zéro.
Chose à retenir : même si tu n’as aucun impôt à payer, tu dois absolument produire ta déclaration pour avoir accès au crédit. Beaucoup de personnes admissibles ratent leurs versements en sautant cette étape.
Combien peux-tu recevoir ?
Le montant varie selon ton revenu, ton état matrimonial et le nombre d’enfants à ta charge. Voici les montants annuels maximaux pour 2025-2026 :
- 533 $ pour une personne seule;
- 698 $ pour un couple (marié.e ou en union de fait);
- 184 $ par enfant de moins de 19 ans.
Comme le crédit est versé en quatre fois égales, le paiement d’avril représente le quart de ton montant annuel. Pour une personne seule, ça signifie 133,25 $ par versement; pour un couple, 174,50 $; et 46 $ de plus par enfant à charge.
Des exemples concrets pour mieux comprendre
Personne seule, sans enfant, revenu de 35 000 $
Montant annuel : 533 $, soit 133,25 $ par trimestre.
Couple sans enfant, revenu familial de 40 000 $
Montant annuel : 698 $, soit 174,50 $ par versement.
Famille avec deux enfants, revenu de 42 000 $
698 $ (couple) + 368 $ (2 x 184 $) = 1 066 $ par année, soit 266,50 $ chaque trimestre.
Parent seul avec un enfant, revenu de 38 000 $
533 $ + 184 $ = 717 $ par année, soit 179,25 $ par versement trimestriel.
Comment fonctionne la réduction progressive ?
Le crédit ne disparaît pas d’un seul coup dès que ton revenu dépasse 45 000 $ — il diminue graduellement. Pour chaque dollar au-dessus du seuil, 5 % sont retranchés du crédit.
Exemple : si tu es célibataire et que tu gagnes 50 000 $, l’excédent est de 5 000 $ (50 000 $ - 45 000 $). La réduction est donc de 5 % × 5 000 $ = 250 $. Tu recevrais 283 $ sur un an au lieu des 533 $ maximum.
Pour un couple avec un revenu de 55 000 $, l’excédent est de 9 479 $ (55 000 $ - 45 521 $), ce qui entraîne une réduction d’environ 474 $. Le couple recevrait environ 224 $ au lieu de 698 $.
Quand arrive le paiement d’avril 2026 ?
Date du versement : 2 avril 2026
Ce versement trimestriel est le dernier de l’année de prestation 2025-2026 avant le début du prochain cycle, prévu en juillet 2026. Si tu as des enfants à charge, n’oublie pas d’additionner 46 $ par enfant au montant de base.
Les montants seront revus à la hausse, comme chaque année, en se basant sur l’inflation et l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. En 2026, on parle d’une indexation de 2 %.
Voici à quoi ressembleront les versements maximums du crédit pour la TPS/TVH de juillet 2026 à juin 2027 :
- 356 $ par adulte admissible
- 187 $ par enfant de moins de 19 ans
- 187 $ pour le supplément pour célibataire
Pour tous les détails officiels sur le crédit pour la TPS/TVH, consulte directement la page de l’ARC.
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