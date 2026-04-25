Le salaire minimum au Québec augmente très bientôt : On l’a comparé au reste du Canada

La Belle Province fait mieux que certaines... mais pas toutes. 💰

De l’argent canadien.

Avec la hausse du salaire minimum au Québec prévue le 1er mai, on l’a comparé au reste du Canada.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans les prochains jours, le salaire minimum au Québec sera officiellement revu à la hausse. Dès le 1er mai, le taux horaire de base grimpera de 16,10 $ à 16,60 $, soit une augmentation de 3,11 %. Près de 258 900 travailleuses et travailleurs de la province en bénéficieront directement. Mais où est-ce que la province se classe vraiment face au reste du Canada?

À lire également : Voici les 16 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

En janvier dernier, le gouvernement du Québec a officialisé cette bonification de 50 cents l’heure, qui est plus généreuse que celle de l’an passé, qui était de 35 cents.

Pour une personne qui travaille à temps plein, l’impact peut atteindre jusqu’à 687 $ de plus par année en revenu disponible, une somme loin d’être anodine dans le contexte économique actuel.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a défendu cette décision en soulignant l’importance de protéger le pouvoir d’achat des gens sans pour autant fragiliser les entreprises.

Une particularité québécoise à connaître : la province est la seule au Canada à maintenir deux taux distincts. Le salaire minimum pour les employé.e.s qui reçoivent des pourboires passera de 12,90 $ à 13,30 $ de l’heure dès le 1er mai, soit une hausse de 40 cents (3,10 %).

En perspective, depuis mai 2018, le salaire minimum québécois est passé de 12 $ à 16,60 $ l’heure — une progression de 4,60 $, soit 38,33 % en moins d’une décennie.

Et dans le reste du Canada?

Bonne nouvelle : le Québec ne figure pas dans le bas du classement des États de la Confédération canadienne à offrir le moins bon salaire. Toutefois, la province est loin du peloton de tête.

Pour contextualiser, le salaire minimum fédéral, celui qui s’applique aux secteurs sous réglementation fédérale, est établi à 18,15 $ l’heure depuis le 1er avril dernier.

C’est le Nunavut qui mène le bal avec 19,75 $ de l’heure, devant le Yukon (17,94 $) et la Colombie-Britannique (17,85 $). L’Ontario n’est pas loin derrière à 17,60 $.

À l’autre extrémité, c’est l’Alberta qui affiche le taux le plus bas du pays : 15,00 $ de l’heure pour le taux général, inchangé depuis 2018, et 13,00 $ pour les personnes issues de la communauté étudiante de moins de 18 ans pour les 28 premières heures hebdomadaires.

Voici le classement complet, avec l'équivalent annuel calculé sur une base de 37,5 heures par semaine :

  • Nunavut : 19,75 $/h
    • 38 512,50 $ par année
  • Yukon : 18,51 $/h
    • 36 094,50 $ par année
  • Colombie-Britannique : 17,85 $/h
    • 34 807,50 $ par année
  • Ontario : 17,60 $/h
    • 34 320 $ par année
  • Territoires du Nord-Ouest : 16,95 $/h
    • 33 052,50 $ par année
  • Île-du-Prince-Édouard : 17,00 $/h
    • 33 150 $ par année
  • Nouvelle-Écosse : 16,75 $/h (augmenté le 1er avril dernier, il passera déjà à 17,00 $ en octobre prochain)
    • 32 662,50 $ par année
  • Québec : 16,60 $/h à partir du 1er mai
    • 32 370 $ par année
  • Terre-Neuve-et-Labrador : 16,35 $/h
    • 31 882,50 $ par année
  • Manitoba : 16,00 $/h (passera à 16,40 $ le 1er octobre prochain)
    • 31 200 $ par année
  • Nouveau-Brunswick : 15,65 $/h
    • 30 517,50 $ par année
  • Saskatchewan : 15,90 $/h
    • 31 005 $ par année
  • Alberta : 15,00 $/h
    • 29 250 $ par année

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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