Rihanna reçoit un cadeau d'une femme de Kahnawake qu'elle n'oubliera jamais (VIDÉO)

« Shine bright like » un beau cadeau! 🎁

Lily Kahnerahtiio Dailleboust et Rihanna. Droit : Lily Kahnerahtiio Dailleboust et Rihanna

Rihanna a reçu un cadeau d'une agente de bord de Kahnawake et dit qu'elle ne l'oubliera jamais.

@mohawkflightattendant | Instagram
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Dans la vie de tous les jours, on peut croiser une multitude de personnes, de messieurs et mesdames Tout-le-Monde à des vedettes de renommée internationale. C'est exactement ce qui est arrivé à une agente de bord d'Air Canada de Kahnawake, qui a remis un cadeau à Rihanna lors d'un vol entre Toronto et Montréal la semaine dernière.

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L'artiste originaire de la Barbade figurait parmi les passagers et passagères d'un court vol commercial d'Air Canada reliant l'aéroport Billy Bishop de Toronto à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Alors qu'elle se rendait au spectacle de son conjoint, A$AP Rocky, Rihanna a été abordée par l'agente de bord Lily Kahnerahtiio Dailleboust, originaire de la communauté mohawk de Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal.

Cette dernière souhaitait lui offrir un petit cadeau : un cordon orné de perles. La scène a été captée en vidéo et fait depuis le tour du Web.

« Tu ne sais pas comment réagir, parce que ce n'était pas la première fois que j'avais une personnalité connue à bord. Mais dans un petit avion qui part de Billy Bishop, comme un Dash 8 Q400, c'est un appareil régulier : il n'y a pas de classe affaires ni de section réservée », a-t-elle expliqué en entrevue à Global News.

Elle affirme s'être simplement approchée de la chanteuse pour lui offrir le cordon.

« Dans ma culture, nous sommes très généreux. Lorsqu'une personne ou quelque chose revêt une importance particulière à nos yeux, nous voulons offrir quelque chose en retour. Je le lui ai donc donné et elle était vraiment heureuse », a-t-elle raconté.

Rihanna lui aurait alors confié qu'elle n'avait jamais rencontré de Mohawk auparavant, avant de lui demander si elle souhaitait prendre une photo avec elle.

« Cette charmante dame m'a offert quelque chose de très spécial que je n'oublierai jamais et que je ne perdrai jamais », a souligné l'interprète de Umbrella et Diamonds. « Merci beaucoup. »

Mme Dailleboust en a également profité pour lui donner un petit cours de kanien'kéha, la langue mohawk.

« Dans notre langue, on dit “Niá:wen”, ce qui signifie merci », a expliqué l'agente de bord, ce à quoi a répliqué la chanteuse « Niá:wen ».

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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