Rihanna reçoit un cadeau d'une femme de Kahnawake qu'elle n'oubliera jamais (VIDÉO)
« Shine bright like » un beau cadeau! 🎁
Dans la vie de tous les jours, on peut croiser une multitude de personnes, de messieurs et mesdames Tout-le-Monde à des vedettes de renommée internationale. C'est exactement ce qui est arrivé à une agente de bord d'Air Canada de Kahnawake, qui a remis un cadeau à Rihanna lors d'un vol entre Toronto et Montréal la semaine dernière.
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L'artiste originaire de la Barbade figurait parmi les passagers et passagères d'un court vol commercial d'Air Canada reliant l'aéroport Billy Bishop de Toronto à l'aéroport Montréal-Trudeau.
Alors qu'elle se rendait au spectacle de son conjoint, A$AP Rocky, Rihanna a été abordée par l'agente de bord Lily Kahnerahtiio Dailleboust, originaire de la communauté mohawk de Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal.
Cette dernière souhaitait lui offrir un petit cadeau : un cordon orné de perles. La scène a été captée en vidéo et fait depuis le tour du Web.
« Tu ne sais pas comment réagir, parce que ce n'était pas la première fois que j'avais une personnalité connue à bord. Mais dans un petit avion qui part de Billy Bishop, comme un Dash 8 Q400, c'est un appareil régulier : il n'y a pas de classe affaires ni de section réservée », a-t-elle expliqué en entrevue à Global News.
Elle affirme s'être simplement approchée de la chanteuse pour lui offrir le cordon.
« Dans ma culture, nous sommes très généreux. Lorsqu'une personne ou quelque chose revêt une importance particulière à nos yeux, nous voulons offrir quelque chose en retour. Je le lui ai donc donné et elle était vraiment heureuse », a-t-elle raconté.
Rihanna lui aurait alors confié qu'elle n'avait jamais rencontré de Mohawk auparavant, avant de lui demander si elle souhaitait prendre une photo avec elle.
« Cette charmante dame m'a offert quelque chose de très spécial que je n'oublierai jamais et que je ne perdrai jamais », a souligné l'interprète de Umbrella et Diamonds. « Merci beaucoup. »
Mme Dailleboust en a également profité pour lui donner un petit cours de kanien'kéha, la langue mohawk.
« Dans notre langue, on dit “Niá:wen”, ce qui signifie merci », a expliqué l'agente de bord, ce à quoi a répliqué la chanteuse « Niá:wen ».