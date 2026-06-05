Sunwing et WestJet abandonnent officiellement Cuba pour une durée indéterminée
Aucune date de reprise, aucun forfait : si tu as un voyage de prévu à Cuba, ça te concerne. 😳
La crise à Cuba continue de se détériorer, et de nouvelles répercussions se font sentir jusqu'ici. Le Groupe de Vacances Sunwing ainsi que WestJet Airlines ont annoncé aujourd'hui la suspension indéfinie de toutes leurs activités à Cuba, jusqu'à nouvel ordre.
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Rappelons que les vols des compagnies aériennes canadiennes à destination de Cuba étaient déjà suspendus jusqu'à l'automne en raison de la grave pénurie de carburant qui frappe l'île depuis le début de l'année. Cette nouvelle annonce va toutefois plus loin : ni Sunwing, qui agit surtout comme voyagiste, ni WestJet ne fixent plus aucune date de reprise.
« À la suite d’un examen de l’environnement opérationnel actuel à Cuba, WestJet a pris la difficile décision de suspendre indéfiniment tous ses vols, jusqu’à nouvel ordre », écrit la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce 5 juin 2026.
De son côté, le Groupe Vacances Sunwing souligne que « Cuba est depuis longtemps l'une des destinations favorites de nos clients » et dit demeurer confiant « quant à la relance et au rétablissement à long terme de la destination ».
Si tu as déjà une réservation
La clientèle avec un forfait vacances (Sunwing, Vacances WestJet ou Vacances WestJet Québec) sera contactée directement et pourra choisir entre réserver pour une autre destination ou obtenir un remboursement complet.
Les personnes qui ont uniquement un vol réservé cet hiver seront informées à partir du 21 juin 2026 et se verront proposer les mêmes options.
Rappelons que le Groupe de Vacances Sunwing comprend Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec.
Plus de détails à venir.