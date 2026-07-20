Cet immense champ de lavande près de Montréal offre plein d'activités pendant la floraison
Yoga en plein air, concerts, espaces de détente : une sortie absolument féérique. 🪻🪻🪻
La saison chaude donne définitivement envie de plonger dans les paysages colorés et floraux dont la province regorge. Si tu cherches une activité qui sent littéralement l'été, direction Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides. À moins d'une heure de Montréal, les champs de la Maison Lavande sont actuellement en pleine floraison et offrent une escapade aussi apaisante que spectaculaire. Entre les immenses étendues de lavande aux teintes violacées et leur parfum envoûtant, tout est réuni pour te faire vivre un véritable moment de bonheur.
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Pendant toute la saison de la floraison (qui s'étire généralement jusqu'à la mi-août, selon les humeurs de Dame Nature), tu peux te promener entre les rangées de fleurs, prendre des photos dignes d'une carte postale et profiter d'une foule d'activités sur le domaine.
Que tu cherches une sortie romantique, un moment de détente ou une activité à faire en famille, il y a de quoi savourer pleinement l'été.
L'une des activités qui crient « pilates princess » (oui, tu peux être une pilates princess peu importe ton identité de genre), ce sont définitivement les séances de yoga dans les champs. Elles réunissent tous les ingrédients d'un moment zen impeccable : un décor aux teintes pastel et apaisantes, des champs de lavande qui embaument l'air et une communauté bienveillante.
Les fins de semaine de juillet, des cours de yoga sont offerts directement au cœur des champs. Deux plages horaires sont proposées chaque samedi et dimanche. Les forfaits, qui incluent une limonade à la lavande, sont offerts à partir de 25 $ pour les jeunes de 8 à 17 ans et de 40 $ pour les adultes, avec une option incluant un tapis de yoga mauve à 60 $.
Les vendredis et les dimanches de juillet, des prestations musicales se produisent à l'entrée des champs. Mic Bourgouin s'y produira le 24 juillet, Louna le 26 juillet, et Laurence Libersan le 31 juillet, question de terminer la semaine (ou le week-end) en beauté.
Le bistro offre un yogourt glacé à la lavande qui goûte le bonheur. Izabelle Bee | Narcity Québec
Lors de ta visite, un petit arrêt au bistro s'impose. On y retrouve plusieurs créations aux saveurs florales, dont la populaire limonade à la lavande, des sodas pétillants aromatisés, des pâtisseries, et mon coup de cœur : le yogourt glacé à la lavande.
Bref, entre les champs de lavande à perte de vue, les séances de yoga en plein air et les concerts en soirée, cette adresse mérite une place sur ta bucket list estivale. Mais ne tarde pas trop : la période de floraison est aussi spectaculaire qu'éphémère.
La Maison Lavande
Coût : Pendant la floraison (généralement jusqu'à la mi-août) - 15 $ par adulte, 7,50 $ par enfant (8-17 ans), gratuit pour les 7 ans et moins. Forfait famille (deux adultes, deux enfants) à 40 $
Quand :
En juillet : Samedi au mercredi, de 10 h à 17 h | Jeudi et vendredi – 10 h à 21 h
En août : Tous les jours – 10 h à 17 h
Adresse : 902, ch. Fresnière, Saint-Eustache, QC