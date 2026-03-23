Maison Lavande fait sa 1re vente d'entrepôt avec des rabais allant jusqu'à 65 %

Les prix commencent à 1,99 $. 👀🔥

Une employée de Maison Lavande à l'entrepôt. Droite : Des produits Maison Lavande.

La compagnie québécoise Maison Lavande organise une première vente d'entrepôt.

@maisonlavande | Instagram
Rédactrice en chef

Il n’y a aucune bonne raison de ne pas profiter d’économies sur nos articles chouchous quand l’occasion se présente. Si tu fais partie de ceux et celles qui ont adopté les produits québécois de Maison Lavande, que ce soit leur populaire eau de linge, leurs crèmes corporelles ou encore leurs produits nettoyants, tu dois noter les dates des 27 et 28 mars 2026. Le moment que tu attendais (peut-être même sans le savoir) est enfin arrivé : l’entreprise québécoise, connue pour ses champs de lavande pittoresques et ses produits de soins naturels, ouvre pour la première fois les portes de son entrepôt au grand public cette semaine. Et on peut dire que les rabais vont valoir le détour!

À lire également : Solde du printemps Canadian Tire : jusqu'à 350 $ de rabais sur ces 12 trouvailles

Par contre, il y a une chose importante à noter avant de sauter dans ton auto, direction les Basses-Laurentides : ça te prend un laissez-passer, bien qu'il soit gratuit.

Quoi savoir sur la première vente annuelle de Maison Lavande

Pendant deux jours seulement, Maison Lavande lance sa toute première vente annuelle, avec des réductions pouvant atteindre 65 % sur une sélection de produits. Les prix débutent à seulement 1,99 $, ce qui en fait l’occasion parfaite de se gâter ou de trouver un cadeau pour quelqu’un qu’on aime.

Une partie de l’équipe de Maison Lavande sera sur place pour accueillir la clientèle, répondre aux questions et offrir des conseils.

Mais si tu veux un conseil de personne fidèle à la marque depuis plus de dix ans : saute sur tout ce qui est étiqueté « Ambre, vanille & lavande », « Mûre et Lavande » ainsi que « Coco & lavande ». À mon avis, ce sont tout simplement les meilleures fragrances créées par l’entreprise. Quelqu'un m'a même déjà dit « OMG, ça sent la royauté », en parlant de l'odeur « Ambre, vanille & lavande », et je ne pourrais être plus d'accord.

À chaque période de liquidation, j’en fais des réserves, autant pour moi que pour offrir en cadeaux d’hôtesse au cours des semaines suivantes, et ça fait toujours fureur.

La marque promet aussi « possiblement de belles surprises » durant l’événement.

L’événement a lieu directement à l’entrepôt de Maison Lavande (du côté de l’expédition). Du stationnement est disponible sur place ainsi que dans les rues avoisinantes. Il est important de noter qu’aucun argent comptant ne sera accepté pendant la vente : les paiements doivent être effectués par carte de débit, carte de crédit ou paiement sans contact.

L’inventaire peut varier d’une journée à l’autre et les produits seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

Vente annuelle de Maison Lavande 

Coût : L'entrée est gratuite, mais il faut réserver son billet à l'avance via le site Internet de Maison Lavande

Quand : Le vendredi 27 mars, de 12 h à 20 h, et le samedi 28 mars, de 10 h à 15 h

Adresse : 349, rue de l'Aigle, Saint-Eustache, QC

Site Internet de Maison Lavande



Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
vente entrepôt maison lavande trouvailles
Laval Aubaines Aubaines Canada Québec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

7 activités entre 0 $ et 5 $ pour profiter de ton week-end à Montréal sans te ruiner

Oui, on te dit comment manger des pâtes gratuitement!

8 activités qui sortent de l'ordinaire à Montréal pour te faire du fun ce week-end

Bye bye l’ennui!

11 activités à faire à Montréal pour un week-end d'automne parfait

Tu cherches quoi faire à Montréal ce week-end?👀

8 activités 100 % gratuites à Québec pour un mois de mars mémorable

Sors ton agenda!

Dollarama : Voici les items à acheter et ceux à éviter dans la section pour animaux

Tout ce qu’il faut savoir avant de remplir ton panier pour ton compagnon. 🐶🐱

11 chocolats de Pâques à bon prix chez Costco qui feront plaisir à coup sûr

Il y en a pour tous les goûts!

11 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Ça vaut la peine de surveiller les prix d'Amazon avant de te rendre chez Maxi!

Ce pont charmant niché dans l’un des plus beaux villages du Québec vaut le détour cet été

Le pont s'illumine en soirée. ✨

Cette région de l’Ontario vaut le détour pour ses petits villages et ses eaux cristallines

Ton prochain « road trip » s'annonce pittoresque et coloré!

Ce resto à Québec offre des poutines à volonté à partir de seulement 15 $

Neuf sauces et une tonne de garniture sont au menu!

8 prestations et crédits d'impôt qui sont versés aux célibataires du Québec en avril 2026

Des montants qui font toujours la bienvenue dans ton portefeuille.

Avion d'Air Canada impliqué dans une collision à New York : Tout ce qu'il faut savoir

Les pilotes de l'avion en provenance de Montréal sont morts.

​On connait les demi-finalistes de La Voix 2026 et les fans déjà ont une équipe chouchou

Un ou une gagnante prévisible?

Ces sœurs québécoises sont les femmes les plus riches au Canada et battent même Céline Dion

Ces femmes sont parmi les plus riches au monde, selon le classement du magazine Forbes.