Maison Lavande fait sa 1re vente d'entrepôt avec des rabais allant jusqu'à 65 %
Les prix commencent à 1,99 $. 👀🔥
Il n’y a aucune bonne raison de ne pas profiter d’économies sur nos articles chouchous quand l’occasion se présente. Si tu fais partie de ceux et celles qui ont adopté les produits québécois de Maison Lavande, que ce soit leur populaire eau de linge, leurs crèmes corporelles ou encore leurs produits nettoyants, tu dois noter les dates des 27 et 28 mars 2026. Le moment que tu attendais (peut-être même sans le savoir) est enfin arrivé : l’entreprise québécoise, connue pour ses champs de lavande pittoresques et ses produits de soins naturels, ouvre pour la première fois les portes de son entrepôt au grand public cette semaine. Et on peut dire que les rabais vont valoir le détour!
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Par contre, il y a une chose importante à noter avant de sauter dans ton auto, direction les Basses-Laurentides : ça te prend un laissez-passer, bien qu'il soit gratuit.
Quoi savoir sur la première vente annuelle de Maison Lavande
Pendant deux jours seulement, Maison Lavande lance sa toute première vente annuelle, avec des réductions pouvant atteindre 65 % sur une sélection de produits. Les prix débutent à seulement 1,99 $, ce qui en fait l’occasion parfaite de se gâter ou de trouver un cadeau pour quelqu’un qu’on aime.
Une partie de l’équipe de Maison Lavande sera sur place pour accueillir la clientèle, répondre aux questions et offrir des conseils.
Mais si tu veux un conseil de personne fidèle à la marque depuis plus de dix ans : saute sur tout ce qui est étiqueté « Ambre, vanille & lavande », « Mûre et Lavande » ainsi que « Coco & lavande ». À mon avis, ce sont tout simplement les meilleures fragrances créées par l’entreprise. Quelqu'un m'a même déjà dit « OMG, ça sent la royauté », en parlant de l'odeur « Ambre, vanille & lavande », et je ne pourrais être plus d'accord.
À chaque période de liquidation, j’en fais des réserves, autant pour moi que pour offrir en cadeaux d’hôtesse au cours des semaines suivantes, et ça fait toujours fureur.
La marque promet aussi « possiblement de belles surprises » durant l’événement.
L’événement a lieu directement à l’entrepôt de Maison Lavande (du côté de l’expédition). Du stationnement est disponible sur place ainsi que dans les rues avoisinantes. Il est important de noter qu’aucun argent comptant ne sera accepté pendant la vente : les paiements doivent être effectués par carte de débit, carte de crédit ou paiement sans contact.
L’inventaire peut varier d’une journée à l’autre et les produits seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
Vente annuelle de Maison Lavande
Coût : L'entrée est gratuite, mais il faut réserver son billet à l'avance via le site Internet de Maison Lavande
Quand : Le vendredi 27 mars, de 12 h à 20 h, et le samedi 28 mars, de 10 h à 15 h
Adresse : 349, rue de l'Aigle, Saint-Eustache, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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