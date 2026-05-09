Cette maison à vendre au bord de l’eau en Gaspésie est digne d’un roman et coûte 349 000 $
Ta maison de rêve t'attend!
En Gaspésie, certaines maisons semblent tout droit sorties d’un décor de film ou des pages d’un roman maritime. Avec sa façade centenaire, sa vue sur le golfe du Saint-Laurent et son emplacement entre la rivière et la mer, cette propriété à vendre à Cloridorme donne justement l’impression d’être dans un récit d’époque.
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Affichée à 349 000 $, cette demeure construite en 1898 a longtemps servi de magasin général avant d’être transformée en résidence. Aujourd’hui, elle conserve encore tout le cachet de son histoire avec ses grandes pièces lumineuses, ses planchers de bois et son style typiquement gaspésien.
La maison du 1, route de l'Anse à Cloridorme en Gaspésie. Vicky Duquette | RE/MAX
La maison offre plus de 2 000 pieds carrés habitables répartis sur deux étages, avec quatre chambres et deux salles de bain. Certaines pièces profitent d’une vue directe sur l’eau, tandis que les espaces communs proposent une ambiance chaleureuse qui rappelle les anciennes maisons de village en bord de mer.
Le salon en bois blanc. Vicky Duquette | RE/MAX
Le vaste salon et la chambre principale aménagée en loft ajoutent encore plus de caractère à la propriété. Les matériaux naturels, les plafonds élevés et les grandes fenêtres accentuent le charme rustique de l’endroit.
La chambre principale aménagée en loft.Vicky Duquette | RE/MAX
À l’extérieur, le décor semble presque irréel avec les levers de soleil sur le golfe et l’accès à la plage pour pratiquer le kayak, la planche à pagaie ou simplement marcher près de l’eau. Le terrain longe à la fois la rivière et la mer, ce qui rend l’emplacement particulièrement unique.
La vue de la maison à vendre sur le bord de l'eau.Vicky Duquette | RE/MAX
Si tu rêves de vivre au rythme des marées, de prendre ton café avec une vue sur le golfe et d’habiter une maison remplie d’histoire et de caractère, cette propriété gaspésienne pourrait vraiment te faire imaginer une toute autre vie.
Maison à étages à vendre en Gaspésie
La cuisine et salle à manger de la maison à vendre en Gaspésie.
Prix : 349 000 $
Adresse : 1, route de l'Anse, Cloridorme, QC
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