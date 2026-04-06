Cette maison à vendre dans Charlevoix est VRAIMENT moins chère qu'un loyer à Montréal

Ce n’est pas en ville, mais c’est TELLEMENT abordable!

Une maison.

Une maison à vendre dans Charlevoix est moins chère qu'un loyer à Montréal et c'est surprenant.

RE/MAX 1ER CHOIX INC.
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce n’est un secret pour personne : se loger au Québec peut coûter la peau de l'arrière-train, que ce soit pour se payer un loyer à Montréal ou tenter d'acheter une maison à vendre sur le marché immobilier actuel. Il est toutefois possible de trouver la perle rare en région un brin plus éloignée que la grande ville. C’est le cas de cette résidence à rénover dénichée sur Centris pour moins de 50 000 $.

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Il n’a pas fallu bien longtemps pour repérer cette annonce publiée par l’agence RE/MAX Québec. Le prix demandé? Quarante‑neuf mille piastres. Une « aubaine », puisque, selon l'évaluation foncière de 2026, le tout vaut 104 500 $.

Malgré ce prix, cette propriété est loin d’être la plus abordable sur le marché. Pour rappel, la maison dont on te parlait en mai dernier demeure la moins chère, toujours en vente à 12 000 $, tandis qu’une autre propriété, mise en marché en novembre, est proposée à 29 000 $.

Le chalet proposé en mars dernier est, quant à lui, toujours sur le marché. Le prix a d'ailleurs baissé, passant de 45 000 $ à 35 000 $.

En ce mois d'avril, direction La Malbaie, dans la MRC de Charlevoix-Est. Pour te situer un peu, c’est à un peu moins de deux heures de Québec, 4 h 15 de Montréal et 2 h 30 de Saguenay.

Une cuisine.

Comme l’indique l’agence immobilière, cette maison construite en 1952 est une « opportunité pour rénovateurs ou investisseurs ».RE/MAX 1ER CHOIX INC.

Comme l’indique l’agence immobilière, cette maison construite en 1952 est une « opportunité pour rénovateurs ou investisseurs ». À première vue, elle semble plutôt clé en main, sauf quelques exceptions, mais en analysant de plus près, on peut voir qu'elle a besoin de quelques rénos.

Une cuisine.

Il y a la possibilité de démolir et de reconstruire la maison, sous réserve des vérifications requises auprès de la municipalité.
RE/MAX 1ER CHOIX INC.

Après tout, même RE/MAX le dit : « cette propriété offre un excellent potentiel pour un projet de rénovation », car des rénos « majeures ». Tu veux repartir à zéro? La possibilité de démolir et de reconstruire est offerte, sous réserve des vérifications requises auprès de la municipalité.

Une chambre.

On y retrouve deux chambres à coucher.
RE/MAX 1ER CHOIX INC.

On y retrouve une grande cuisine et une salle à manger à aire ouverte, une grande salle de bain et une salle d'eau ainsi que deux chambres à coucher.

Une salle de bain.

On y retrouve une grande salle de bain et une salle d'eau ainsi que deux chambres à coucher.
RE/MAX 1ER CHOIX INC.

Avec un dépôt initial de 5 000 $ et un taux d’intérêt de 3,99 %, remboursé sur une période de cinq ans, le versement mensuel pour cette habitation s’élève à environ 800 $, ce qui est inférieur au loyer d’un appartement de quatre et demi à Montréal.

Maison à vendre à La Malbaie

Prix : 49 000 $

Adresse : 65, rue Des Laurentides, La Malbaie, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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