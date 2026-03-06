Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en mars 2026
Le marché de la capitale nationale est plus abordable qu’à Montréal, mais à quel point?
Tu gardes un œil sur le marché immobilier de la région de Québec? Les chiffres les plus récents de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) risquent de te donner à réfléchir. La capitale nationale tourne à plein régime, et tout indique que le printemps s’annonce encore très chaud si tu veux t’y acheter une maison ou un condo.
À lire également : Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo dans le Grand Montréal en mars 2026
D’après les statistiques Centris compilées par l’APCIQ et publiées ce jeudi 5 mars, l’offre de propriétés disponibles dans la région métropolitaine de Québec s’est contractée pour un 25e mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas jamais observé pour un mois de février. Peu importe le type de propriété, les conditions restent nettement favorables aux vendeurs et aux vendeuses.
Dans ce climat de pénurie, la guerre des offres est loin d'être un phénomène exceptionnel. Selon l'APCIQ, près de 45 % des transactions dans la région se concluent encore après un processus de surenchère, une proportion quasi identique à celle enregistrée à la même période l'an dernier.
« Cette pression continue d'alimenter une progression rapide des valeurs, ce qui accroît les enjeux d'accessibilité dans la région, particulièrement pour les premiers acheteurs », souligne Charles Brant, directeur du service de l'analyse de marché à l'APCIQ.
Concrètement, le prix médian des maisons unifamiliales a bondi de 13 % en un an pour s'établir à 495 000 $, tandis que celui des copropriétés a progressé de 10 %, pour atteindre 330 000 $.
Les propriétés trouvent preneur ou preneuse rapidement : les unifamiliales se vendent en moyenne en 21 jours — soit deux semaines de moins qu'il y a un an.
On a sorti la calculatrice en se basant sur les règles hypothécaires canadiennes. Le gouvernement fédéral recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux frais de logement. Voici donc le salaire annuel qu'il te faudrait viser pour accéder à la propriété dans la Vieille Capitale.
Pour une maison unifamiliale à 495 000 $
Mise de fonds minimale :
Pour une propriété sous 500 000 $, le minimum exigé est de 5 % du prix d'achat :
- 5 % de 495 000 $ = 24 750 $
Montant à financer :
495 000 $ - 24 750 $ = 470 250 $
Versement hypothécaire mensuel :
En supposant un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :
- Environ 2 750 $ par mois
Salaire annuel nécessaire :
En appliquant la règle des 35 % du revenu brut maximum consacré au logement :
- Tu devrais gagner environ 94 300 $ par année
Pour un condo à 330 000 $
Mise de fonds minimale :
Pour une propriété sous 500 000 $, la mise de fonds minimale est de 5 % :
- 5 % de 330 000 $ = 16 500 $
Montant à financer :
330 000 $ - 16 500 $ = 313 500 $
Versement hypothécaire mensuel :
En supposant un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :
- Environ 1 830 $ par mois
Salaire annuel nécessaire :
En appliquant la règle des 35 % du revenu brut maximum consacré au logement :
- Tu devrais gagner environ 62 700 $ par année
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
