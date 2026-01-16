Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 24 villes du Québec en 2026
Ta maison de rêve t’attend, mais où, et surtout, à quel prix?
Tu rêves de devenir propriétaire en 2026? Avant de tomber en amour avec une maison sur Centris ou Realtor, mieux vaut vérifier si ton revenu annuel suit le rythme du marché immobilier actuel pour t’acheter une maison. On a fait les calculs pour toi en fonction de 24 villes et régions au Québec pour t’aider à te faire une tête.
Selon le plus récent baromètre résidentiel de l’Association professionnelle de courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), publié ce mardi 13 janvier, le marché a continué d’évoluer rapidement un peu partout dans la province.
Les prix médians ont augmenté dans plusieurs régions, pendant que les ventes demeurent soutenues malgré un contexte économique encore fragile.
D’après les données de l’APCIQ pour le quatrième trimestre de 2025, le prix médian d’une maison unifamiliale atteint une moyenne de 495 000 $.
Comme toujours, Narcity Québec a fait les calculs pour estimer le salaire annuel brut minimal nécessaire afin d’acheter une maison unifamiliale, en se basant sur la règle gouvernementale qui recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu aux frais liés au logement, avec des conditions hypothécaires standards.
Résultat : selon l’endroit où tu veux t’établir, la différence de salaire requise peut être énorme.
Abitibi-Témiscamingue
- Rouyn-Noranda
- Prix médian : 347 500 $
- Salaire annuel minimal : environ 66 200 $
- Val-d’Or
- Prix médian : 345 500 $
- Salaire annuel minimal : environ 65 800 $
Bas-Saint-Laurent
- Rivière-du-Loup
- Prix médian : 350 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 66 600 $
- Rimouski
- Prix médian : 343 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 65 300 $
Capitale-Nationale
- Québec
- Prix médian : 453 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 86 300 $
Centre-du-Québec
- Victoriaville
- Prix médian : 327 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 62 300 $
- Drummondville
- Prix médian : 420 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 80 000 $
Chaudière-Appalaches
- Thetford Mines
- Prix médian : 252 500 $
- Salaire annuel minimal : environ 48 100 $
Côte-Nord
- Baie-Comeau
- Prix médian : 250 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 47 600 $
- Sept-Îles
- Prix médian : 292 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 55 600 $
Estrie
- Sherbrooke
- Prix médian : 465 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 88 000 $
- Granby
- Prix médian : 499 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 94 500 $
Lanaudière
- Joliette
- Prix médian : 450 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 85 700 $
Laurentides
- Mont-Tremblant
- Prix médian : 559 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 106 900 $
- Sainte-Adèle
- Prix médian : 545 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 100 800 $
- Saint-Sauveur
- Prix médian : 618 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 118 200 $
Mauricie
- Shawinigan
- Prix médian : 296 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 56 400 $
- Trois-Rivières
- Prix médian : 389 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 74 100 $
Grand Montréal
- Montréal
- Prix médian : 630 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 120 500 $
Montérégie
- Sorel-Tracy
- Prix médian : 374 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 71 200 $
- Salaberry-de-Valleyfield
- Prix médian : 455 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 86 600 $
- Saint-Hyacinthe
- Prix médian : 479 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 91 200 $
Outaouais
- Gatineau
- Prix médian : 485 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 92 300 $
Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Saguenay
- Prix médian : 337 000 $
- Salaire annuel minimal : environ 64 200 $
Même si ces chiffres peuvent sembler décourageants, ils montrent surtout à quel point le marché immobilier québécois est fragmenté. Selon la ville et la région, devenir propriétaire peut passer du rêve accessible au casse-tête financier très rapidement.
À noter que ces estimations ne tiennent pas compte des mises de fonds plus élevées, des dettes personnelles ni des taxes municipales, qui peuvent faire varier la réalité d’un ménage à l’autre.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
