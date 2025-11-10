Le condo de Jean-Philippe Wauthier est à vendre à Montréal pour près de 1M$ (PHOTOS)
C'est pas donné, mais l'intérieur est parfait!
Le condo montréalais de Jean-Philippe Wauthier est à vendre sur le marché, et il a de quoi faire rêver les amateurs et amatrices du Plateau-Mont-Royal. L’animateur met en vente son superbe rez-de-chaussée lumineux pour la somme de 989 000 $, et ça vaut définitivement le coup d'œil.
À lire également : La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)
Avec ses 1600 pieds carrés répartis sur deux niveaux, cette propriété combine cachet du Plateau, espace et confort moderne.
La salle à manger et la cuisine. Valery Pigeon | Century 21
Dès l’entrée, on découvre un espace de vie à aire ouverte où la salle à manger et la cuisine rénovée se marient dans une ambiance épurée et conviviale. Le bois clair des planchers contraste élégamment avec les accents de blanc et trois grandes suspensions éclairent l’îlot central, parfait pour les repas entre ami.e.s ou les brunchs du week-end.
Le salon double. Valery Pigeon | Century 21
Le salon double, quant à lui, mise sur la simplicité et la chaleur. Les grandes fenêtres laissent entrer la lumière du jour.
La chambre principale. Valery Pigeon | Century 21
Le condo compte deux chambres à coucher et un bureau à domicile pouvant être converti en troisième chambre selon les besoins.
Le bureau ou la troisième chambre. Valery Pigeon | Century 21
La chambre principale est dotée d’un grand espace de rangement mural et de finitions contemporaines. La salle de bain, récemment mise au goût du jour, allie simplicité et élégance avec sa céramique blanche, sa douche à aire ouverte et sa grande vanité double.
La salle de bain. Valery Pigeon | Century 21
Le sous-sol aménagé apporte une dimension surprenante à la propriété : une vaste salle familiale où l’on retrouve présentement un coin musique et détente, ainsi qu’un espace de rangement pratique avec laveuse-sécheuse. Les poutres de bois apparentes et l’éclairage doux confèrent à l’endroit un esprit de cachette confortable.
Le sous-sol. Valery Pigeon | Century 21
À l’arrière, une cour privée offre un coin paisible pour les repas extérieurs ou les moments de relaxation et un stationnement avec borne de recharge pour voiture électrique complète le tout.
La cour. Valery Pigeon | Century 21
Revampé avec soin au fil des ans, ce condo marie à la perfection l’âme typique du quartier et un style de vie moderne. Une adresse parfaite pour celles et ceux qui rêvent d’un chez-soi montréalais à la fois artistique, spacieux et intemporel... ou pour satisfaire la curiosité des fans au sujet de la vie des vedettes!
Le condo de Jean-Philippe Wauthier à vendre à Montréal
Prix : 989 000 $
Adresse : 110, boul. St-Joseph O., Montréal, QC
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.