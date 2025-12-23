Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ au Dollarama en décembre

Entre des items hyper mignons et des produits de marques populaires, une visite s’impose!

Produits Sour Patch Kids. Droite : Devanture du Dollarama.

Dollarama propose ce mois-ci plusieurs trouvailles intéressantes à petit prix, y compris des produits de grandes marques populaires.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Avec l’arrivée du temps des Fêtes, Dollarama regorge de trouvailles pratiques, gourmandes et étonnamment intéressantes, surtout pour leur prix. En effet, tout, tout, tout ce qu'on retrouve sur les tablettes du populaire Dollo coûte moins de 5 $, et parfois, c'est difficile à croire.

À lire également : 18 trouvailles du Dollarama qui font des cadeaux de bas de Noël parfaits à 5 $ et moins

Que tu sois à la recherche de nouveautés saisonnières, de cadeaux d’hôte ou d'hôtesse pour les Fêtes ou simplement de bonnes aubaines pour te faire plaisir, ces produits à faible coût méritent clairement ton attention.

Voici 16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ chez Dollarama en décembre qui prouvent qu’on peut se gâter sans exploser son budget.

Tasse super coquette avec des boucles rouges 

Tasse en verre transparente d\u00e9cor\u00e9e de petites boucles rouges tenue \u00e0 la main dans une all\u00e9e Dollarama.

Une tasse minimaliste et ultra mignonne vendue pour 3,50 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Cette tasse en verre décorée de petites boucles rouges a complètement conquis mon cœur. Elle se trouve pile entre la « quétainerie » des Fêtes et une certaine touche d’élégance. Simple, délicate et parfaite pour le café ou le thé, c’est un petit plaisir à s’offrir sans culpabilité.

Comme tu peux le voir sur la photo, il y a aussi des modèles bleus. Selon le magasin, tu pourrais même tomber sur des versions avec des boucles rose pâle ou des noires. Si tu veux mettre la main dessus, il vaut mieux garder l’œil ouvert.

Verres à martini sans tige 

Ensemble de deux verres \u00e0 martini textur\u00e9s sans tige expos\u00e9s sur une tablette chez Dollarama.

Des verres à martini au look chic de marque Fortessa à seulement 5 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $ (ensemble de deux)

Différents verres fancy à mini-prix ont attiré l'attention au Dollarama au cours de la dernière année. Parmi les nouveautés de la saison froide, ces verres à martini se démarquent en ayant clairement l'air de coûter beaucoup plus cher que leur véritable coût, et avec raison. Il s'agit de la marque Fortessa, généralement vendue au Linen Chest pour, en moyenne, 15 $ l'unité.

Leur design sans tige leur donne un style moderne et sophistiqué, parfait autant pour un cocktail entre ami.e.s que pour impressionner la belle famille.

Articles de cuisine « Le Grincheux »

Spatule en silicone et moule \u00e0 g\u00e2teau \u00e0 l\u2019effigie du Grincheux chez Dollarama.

Des accessoires de cuisine festifs du Grincheux parfaits pour les Fêtes à moins de 5 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3 à 5 $, selon les items

Impossible de passer à côté de ces accessoires de cuisine « Le Grincheux ». Parmi ceux-ci, la spatule en silicone est autant pratique que festive, et le moule à gâteau en forme du célèbre personnage vert est idéal pour ajouter une touche d’humour à tes desserts des Fêtes.

Il y a aussi d’autres items de la même collection un peu partout en magasin, selon les succursales. Parfait pour se monter un petit ensemble thématique sans exploser son budget.

Baumes à lèvres et porte-clefs « bonbons »

Ensembles de baumes \u00e0 l\u00e8vres aromatis\u00e9s avec porte-clefs de marques populaires chez Dollarama.

Des baumes à lèvres pratiques et nostalgiques à accrocher partout à 4 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Ces ensembles combinent un baume à lèvres aromatisé et un porte-clefs assorti qui te feront retomber en enfance : Sour Patch Kids, Ring Pop et Hershey’s. C’est le genre de petit item parfait à accrocher à un sac, à un trousseau de clefs ou à glisser dans un bas de Noël.

Avec des marques connues et des saveurs amusantes, c’est une valeur sûre à 4 $.

Ensemble de parfum et lip gloss Sour Patch Kids

Ensemble parfum et gloss \u00e0 l\u00e8vres Sour Patch expos\u00e9 sur une tablette chez Dollarama.

Un duo parfum et gloss Sour Patch qui mise sur la nostalgie à 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Dans le même ordre d'idée, les fans de bonbons vont tripper sur cet ensemble à l'effigie (et l'odeur) des populaires jujubes Sour Patch. Il comprend un parfum et un gloss fruité qui rappellent le goût iconique de ces célèbres friandises acidulées. C’est une trouvaille colorée, ludique et parfaite à offrir… ou à s’offrir, juste pour combler son cœur d'enfant.

Torsade au beurre et au cheddar

Sacs de torsades au beurre et au cheddar expos\u00e9s dans une bo\u00eete sur une tablette chez Dollarama.

Une collation salée qui mérite clairement d’être essayée à 2,25 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

C’est la première fois que je tombe sur ces torsades au beurre et au cheddar chez Dollarama, et je devais absolument les mettre au taste test. Verdict : elles sont délicieuses. Le goût de fromage est riche, la texture est croustillante et légèrement feuilletée. Bref, un 10/10 pour ce snack salé du Dollo.

Cache-pot en mosaïque coloré

Cache-pot d\u00e9coratif en mosa\u00efque verte tenu \u00e0 la main dans une all\u00e9e Dollarama, avec d\u2019autres couleurs visibles en arri\u00e8re-plan.

Des cache-pots texturés offerts en plusieurs couleurs à petit prix au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

La déco mosaïque revient à la mode depuis un moment, et ces cache-pots donneront instantanément un look plus chic à n’importe quelle plante. La version verte attire l’œil, mais on peut aussi en trouver en rouge et en bleu, comme on le voit sur la photo. À 5 $, c’est une belle option pour ajouter une touche déco sans trop dépenser, que ce soit sur une tablette, une table d’appoint ou un rebord de fenêtre.

Bougeoirs en métal doré ou noir 

Bougeoirs en m\u00e9tal de forme arrondie, offerts en finition dor\u00e9e et noire, expos\u00e9s sur une tablette Dollarama.

Des bougeoirs en métal minimalistes qu’on ne voit pas souvent chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces bougeoirs en métal au look moderne sont de véritables pépites dénichées chez Dollarama. Avec leur design épuré offert en doré ou en noir, ils donnent l’impression d’accessoires déco tout droit sortis d’une boutique spécialisée. À seulement 5 $, c’est la touche d’élégance parfaite pour rehausser ton espace sans faire exploser ton budget.

Masques pour le visage « skincare » coréen

Masque en tissu pour le visage The Cr\u00e8me Shop accroch\u00e9 sur un pr\u00e9sentoir chez Dollarama.

Des masques coréens populaires à prix mini au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 1,75 $

Les produits de soins pour la peau coréens ont la cote, et il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour les essayer. Les masques en tissu de The Crème Shop, infusés au thé vert et à l’eau de riz, sont parfaits pour un moment de détente ou pour compléter sa routine beauté sans se ruiner.

À seulement 1,75 $, c’est une belle façon de découvrir la marque ou de faire des petites réserves à petit prix.

P.S. : Assure-toi de faire un test d’allergie au préalable, car ce type de produit ne convient pas à toutes les peaux.

Lotion corporelle Dove 

Bouteille de lotion pour le corps Dove 240 ml sur une tablette Dollarama.

Une lotion Dove grand format à seulement 4 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Voir une lotion Dove de 240 ml à 4 $ chez Dollarama, c’est clairement une bonne affaire, sachant qu'il faut débourser 6 $ ou 7 $ chez les compétiteurs. Ce format est idéal pour un usage quotidien, à la maison ou même pour laisser au bureau.

Pichet en verre avec motifs 

Pichet en verre transparent avec motifs textur\u00e9s expos\u00e9 sur une tablette chez Dollarama.

Un pichet en verre élégant parfait pour recevoir à quelques dollars au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce pichet en verre texturé fait penser à de la vaisselle haut de gamme, comme la collection Fortessa plus haut. Mais son prix, lui, est loin des boutiques de luxe. Pour quelques dollars à peine, il est parfait pour rehausser le look de ta table à manger quand tu reçois.

Boîtes de rangement en forme d'animaux 

Bo\u00eetes de rangement en tissu en forme d\u2019animaux, dont un lapin et un panda, suspendues chez Dollarama.

Des boîtes de rangement pratiques et adorables pour organiser la maison à 5 $ chacune.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

À 5 $ chacune, ces boîtes de rangement en minou qui imitent des animaux sont aussi pratiques que mignonnes. Elles sont parfaites pour organiser les jouets, les accessoires ou même les vêtements, tout en ajoutant une touche hyper cute à une pièce.

Bougeoir en verre

Bougeoirs en verre transparent de style classique expos\u00e9s sur une tablette chez Dollarama.

Des bougeoirs en verre simples et élégants pour toutes les décos à 4 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Dollarama offre plusieurs types de bougeoirs sur pied, mais c’est la première fois que je tombe sur ce modèle au look intemporel, capable de s’agencer facilement à tous les styles de décoration. Parfaits pour ajouter une touche d’élégance à une table de souper, une étagère ou même une salle de bain, ils feront vraiment toute la différence dans un décor sans coûter une fortune.

Désodorisant Febreze « tarte aux pommes »

A\u00e9rosols Febreze Air \u00e9dition limit\u00e9e tarte aux pommes sur une tablette chez Dollarama. Une fragrance gourmande qui rappelle les desserts fraîchement sortis du four à 4,25 au Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,25 $

Difficile de dire si ça sent réellement bon, et si l’odeur de tarte aux pommes est vraiment fidèle à ce qu'on promet sur l'emballage, parce que je n’ai pas osé l’acheter… mais ce produit était beaucoup trop unique pour ne pas mériter sa place dans la liste. Une fragrance qui rappelle les desserts maison, sans même allumer le four, ça te dit?

Dentifrice Sensodyne 

Bo\u00eetes de dentifrice Sensodyne Pro-\u00c9mail 75 ml align\u00e9es sur une tablette chez Dollarama.

Un dentifrice reconnu pour la protection de l’émail à prix intéressant au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Dollarama vend du dentifrice depuis longtemps, mais c’est la première fois que je vois la gamme Sensodyne Pro-Émail pour les gencives sensibles. À 5 $ le tube, ça vaut franchement le détour pour celles et ceux qui veulent économiser sur un produit de soins essentiel.

Antisudorifique Dove à odeur de biscuits au sucre

Antisudorifique Dove \u00e9dition limit\u00e9e au parfum biscuit sucr\u00e9 sur une tablette chez Dollarama.

Une édition limitée gourmande parfaite pour l’hiver à 5 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Cette édition limitée Dove au parfum biscuit sucré sent aussi bon qu’elle est originale. C’est une alternative amusante aux fragrances plus classiques pour la saison froide si, bien sûr, tu aimes l'idée de sentir le dessert toute la journée.


Bref, que ce soit pour décorer la maison, faire des réserves de produits essentiels ou simplement se gâter sans trop dépenser, Dollarama continue de surprendre avec des arrivages uniques pour un excellent rapport qualité-prix.

Comme toujours, la disponibilité peut varier d’une succursale à l’autre, alors ça vaut la peine de garder l’œil ouvert et de fouiller les allées lors de ta prochaine visite.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles trouvailles dollarama dollarama
Québec Aubaines Canada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Régime de rentes du Québec : Voici toutes les dates de versement en 2026

À GO, tu mets à jour ton agenda!

17 produits d’épicerie du Dollarama qui sont moins chers qu'au Super C

Des économies surprenantes que tu ne verras pas dans les circulaires. 👀

Cette marque de verres qui coûtent 15 $ chacun au Linen Chest est à 2 pour 5 $ au Dollarama

Même marque, même produit… vraiment pas le même prix.🤯🔥

18 Tim Hortons au Québec qui ont eu 500 $ à 6 000 $ d’amendes de salubrité du MAPAQ en 2025

Le Grand Montréal est en tête de liste.

Tu peux manger des plats de pâtes gourmands à volonté pour 19,99 $ dans ce resto à Montréal

Juste MIAM!

Rappel important de «pizzas pochettes» surgelées de Pillsbury en raison de la bactérie E. coli

Vérifie ta boîte avant de les mettre au four! 🤯 🍕

Voici tout ce qui est ouvert ou fermé les 24 et 25 décembre 2025 au Québec

Pour éviter les mauvaises surprises!

Voici tout ce qui est ouvert ou fermé ce 26 décembre 2025 au Québec

Planifie tes sorties pour éviter les déplacements inutiles!

Seuls les milléniaux ont vu toutes ces émissions jeunesse québécoises des années 1990-2000

Ça te rappelle « full pine » de souvenirs?

Ce spa dans les Laurentides est tout simplement féérique l'hiver et c'est la date parfaite

La neige sur les sapins, le bruit de la rivière : c'est juste WOW. ❄️✨