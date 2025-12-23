16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ au Dollarama en décembre
Entre des items hyper mignons et des produits de marques populaires, une visite s’impose!
Avec l’arrivée du temps des Fêtes, Dollarama regorge de trouvailles pratiques, gourmandes et étonnamment intéressantes, surtout pour leur prix. En effet, tout, tout, tout ce qu'on retrouve sur les tablettes du populaire Dollo coûte moins de 5 $, et parfois, c'est difficile à croire.
Que tu sois à la recherche de nouveautés saisonnières, de cadeaux d’hôte ou d'hôtesse pour les Fêtes ou simplement de bonnes aubaines pour te faire plaisir, ces produits à faible coût méritent clairement ton attention.
Voici 16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ chez Dollarama en décembre qui prouvent qu’on peut se gâter sans exploser son budget.
Tasse super coquette avec des boucles rouges
Une tasse minimaliste et ultra mignonne vendue pour 3,50 $ au Dollarama.
Prix : 3,50 $
Cette tasse en verre décorée de petites boucles rouges a complètement conquis mon cœur. Elle se trouve pile entre la « quétainerie » des Fêtes et une certaine touche d’élégance. Simple, délicate et parfaite pour le café ou le thé, c’est un petit plaisir à s’offrir sans culpabilité.
Comme tu peux le voir sur la photo, il y a aussi des modèles bleus. Selon le magasin, tu pourrais même tomber sur des versions avec des boucles rose pâle ou des noires. Si tu veux mettre la main dessus, il vaut mieux garder l’œil ouvert.
Verres à martini sans tige
Des verres à martini au look chic de marque Fortessa à seulement 5 $ au Dollarama.
Prix : 5 $ (ensemble de deux)
Différents verres fancy à mini-prix ont attiré l'attention au Dollarama au cours de la dernière année. Parmi les nouveautés de la saison froide, ces verres à martini se démarquent en ayant clairement l'air de coûter beaucoup plus cher que leur véritable coût, et avec raison. Il s'agit de la marque Fortessa, généralement vendue au Linen Chest pour, en moyenne, 15 $ l'unité.
Leur design sans tige leur donne un style moderne et sophistiqué, parfait autant pour un cocktail entre ami.e.s que pour impressionner la belle famille.
Articles de cuisine « Le Grincheux »
Des accessoires de cuisine festifs du Grincheux parfaits pour les Fêtes à moins de 5 $ au Dollarama.
Prix : 3 à 5 $, selon les items
Impossible de passer à côté de ces accessoires de cuisine « Le Grincheux ». Parmi ceux-ci, la spatule en silicone est autant pratique que festive, et le moule à gâteau en forme du célèbre personnage vert est idéal pour ajouter une touche d’humour à tes desserts des Fêtes.
Il y a aussi d’autres items de la même collection un peu partout en magasin, selon les succursales. Parfait pour se monter un petit ensemble thématique sans exploser son budget.
Baumes à lèvres et porte-clefs « bonbons »
Des baumes à lèvres pratiques et nostalgiques à accrocher partout à 4 $ au Dollarama.
Prix : 4 $
Ces ensembles combinent un baume à lèvres aromatisé et un porte-clefs assorti qui te feront retomber en enfance : Sour Patch Kids, Ring Pop et Hershey’s. C’est le genre de petit item parfait à accrocher à un sac, à un trousseau de clefs ou à glisser dans un bas de Noël.
Avec des marques connues et des saveurs amusantes, c’est une valeur sûre à 4 $.
Ensemble de parfum et lip gloss Sour Patch Kids
Un duo parfum et gloss Sour Patch qui mise sur la nostalgie à 5 $.
Prix : 5 $
Dans le même ordre d'idée, les fans de bonbons vont tripper sur cet ensemble à l'effigie (et l'odeur) des populaires jujubes Sour Patch. Il comprend un parfum et un gloss fruité qui rappellent le goût iconique de ces célèbres friandises acidulées. C’est une trouvaille colorée, ludique et parfaite à offrir… ou à s’offrir, juste pour combler son cœur d'enfant.
Torsade au beurre et au cheddar
Une collation salée qui mérite clairement d’être essayée à 2,25 $ au Dollarama.
Prix : 2,25 $
C’est la première fois que je tombe sur ces torsades au beurre et au cheddar chez Dollarama, et je devais absolument les mettre au taste test. Verdict : elles sont délicieuses. Le goût de fromage est riche, la texture est croustillante et légèrement feuilletée. Bref, un 10/10 pour ce snack salé du Dollo.
Cache-pot en mosaïque coloré
Des cache-pots texturés offerts en plusieurs couleurs à petit prix au Dollarama.
Prix : 5 $
La déco mosaïque revient à la mode depuis un moment, et ces cache-pots donneront instantanément un look plus chic à n’importe quelle plante. La version verte attire l’œil, mais on peut aussi en trouver en rouge et en bleu, comme on le voit sur la photo. À 5 $, c’est une belle option pour ajouter une touche déco sans trop dépenser, que ce soit sur une tablette, une table d’appoint ou un rebord de fenêtre.
Bougeoirs en métal doré ou noir
Des bougeoirs en métal minimalistes qu’on ne voit pas souvent chez Dollarama.
Prix : 5 $
Ces bougeoirs en métal au look moderne sont de véritables pépites dénichées chez Dollarama. Avec leur design épuré offert en doré ou en noir, ils donnent l’impression d’accessoires déco tout droit sortis d’une boutique spécialisée. À seulement 5 $, c’est la touche d’élégance parfaite pour rehausser ton espace sans faire exploser ton budget.
Masques pour le visage « skincare » coréen
Des masques coréens populaires à prix mini au Dollarama.
Prix : 1,75 $
Les produits de soins pour la peau coréens ont la cote, et il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour les essayer. Les masques en tissu de The Crème Shop, infusés au thé vert et à l’eau de riz, sont parfaits pour un moment de détente ou pour compléter sa routine beauté sans se ruiner.
À seulement 1,75 $, c’est une belle façon de découvrir la marque ou de faire des petites réserves à petit prix.
P.S. : Assure-toi de faire un test d’allergie au préalable, car ce type de produit ne convient pas à toutes les peaux.
Lotion corporelle Dove
Une lotion Dove grand format à seulement 4 $ au Dollarama.
Prix : 4 $
Voir une lotion Dove de 240 ml à 4 $ chez Dollarama, c’est clairement une bonne affaire, sachant qu'il faut débourser 6 $ ou 7 $ chez les compétiteurs. Ce format est idéal pour un usage quotidien, à la maison ou même pour laisser au bureau.
Pichet en verre avec motifs
Un pichet en verre élégant parfait pour recevoir à quelques dollars au Dollarama.
Prix : 5 $Ce pichet en verre texturé fait penser à de la vaisselle haut de gamme, comme la collection Fortessa plus haut. Mais son prix, lui, est loin des boutiques de luxe. Pour quelques dollars à peine, il est parfait pour rehausser le look de ta table à manger quand tu reçois.
Boîtes de rangement en forme d'animaux
Des boîtes de rangement pratiques et adorables pour organiser la maison à 5 $ chacune.
Prix : 5 $
À 5 $ chacune, ces boîtes de rangement en minou qui imitent des animaux sont aussi pratiques que mignonnes. Elles sont parfaites pour organiser les jouets, les accessoires ou même les vêtements, tout en ajoutant une touche hyper cute à une pièce.
Bougeoir en verre
Des bougeoirs en verre simples et élégants pour toutes les décos à 4 $ au Dollarama.
Prix : 4 $
Dollarama offre plusieurs types de bougeoirs sur pied, mais c’est la première fois que je tombe sur ce modèle au look intemporel, capable de s’agencer facilement à tous les styles de décoration. Parfaits pour ajouter une touche d’élégance à une table de souper, une étagère ou même une salle de bain, ils feront vraiment toute la différence dans un décor sans coûter une fortune.
Désodorisant Febreze « tarte aux pommes »Une fragrance gourmande qui rappelle les desserts fraîchement sortis du four à 4,25 au Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Difficile de dire si ça sent réellement bon, et si l’odeur de tarte aux pommes est vraiment fidèle à ce qu'on promet sur l'emballage, parce que je n’ai pas osé l’acheter… mais ce produit était beaucoup trop unique pour ne pas mériter sa place dans la liste. Une fragrance qui rappelle les desserts maison, sans même allumer le four, ça te dit?
Dentifrice Sensodyne
Un dentifrice reconnu pour la protection de l’émail à prix intéressant au Dollarama.
Prix : 5 $
Dollarama vend du dentifrice depuis longtemps, mais c’est la première fois que je vois la gamme Sensodyne Pro-Émail pour les gencives sensibles. À 5 $ le tube, ça vaut franchement le détour pour celles et ceux qui veulent économiser sur un produit de soins essentiel.
Antisudorifique Dove à odeur de biscuits au sucre
Une édition limitée gourmande parfaite pour l’hiver à 5 $ au Dollarama.
Prix : 5 $
Cette édition limitée Dove au parfum biscuit sucré sent aussi bon qu’elle est originale. C’est une alternative amusante aux fragrances plus classiques pour la saison froide si, bien sûr, tu aimes l'idée de sentir le dessert toute la journée.
Bref, que ce soit pour décorer la maison, faire des réserves de produits essentiels ou simplement se gâter sans trop dépenser, Dollarama continue de surprendre avec des arrivages uniques pour un excellent rapport qualité-prix.
Comme toujours, la disponibilité peut varier d’une succursale à l’autre, alors ça vaut la peine de garder l’œil ouvert et de fouiller les allées lors de ta prochaine visite.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
