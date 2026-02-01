Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer
Avec les loyers qui coûtent une beurrée, ça peut valoir la peine.
Avec le coût du logement qui continue de faire mal au portefeuille un peu partout dans la province, chaque dollar compte. Toutefois, avec le crédit d’impôt pour le logement du gouvernement du Québec, appelé « Allocation-logement », cette aide peut représenter jusqu’à plus de 2 000 $ par année pour les ménages admissibles.
À lire également : Déneigement, livraison d’épicerie : Tous les frais déductibles d’impôt pour ces Québécois
Mais qui peut vraiment en profiter en 2026? Combien peut-on recevoir? Et surtout, quand l’argent est-il versé? On fait le point, sans jargon et sans casse-tête.
L’Allocation-logement s’adresse aux personnes et familles à revenu modeste qui consacrent une part importante de leur budget au loyer. Pour être admissible, il faut répondre à plusieurs critères précis établis par Revenu Québec.
Qui est admissible à l’Allocation-logement en 2026?
D’abord, il faut habiter au Québec et ne pas être exonérée ou exonéré d’impôt pour l’année 2024. La personne doit être propriétaire, locataire ou encore payer un loyer à quelqu’un avec qui elle habite, que ce soit pour une chambre, un appartement ou une maison.
Côté situation familiale, le programme vise les personnes seules âgées de 50 ans ou plus, les couples dont au moins une personne a 50 ans ou plus, ainsi que les familles avec au moins un enfant à charge.
Les couples et familles monoparentales sont inclus, à condition de correspondre aux catégories reconnues par le programme.
Autre critère important : pour la période qui s’étend du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, au moins 30 % du revenu familial de 2024 doit avoir été consacré au logement.
Les avoirs financiers jouent aussi un rôle. La valeur combinée des comptes bancaires, des CELI et des placements ne devait pas dépasser 50 000 $ au 31 décembre 2024, à l’exception des REER, CELIAPP et autres régimes enregistrés.
Combien peux-tu recevoir?
Le montant de l’Allocation-logement dépend principalement de deux choses : la part du revenu consacrée au logement et le revenu familial total. Lorsque le revenu est sous le seuil maximal, le montant est accordé sans réduction.
Concrètement, si le logement représente :
- entre 30 % et 49 % du revenu familial, l’aide peut atteindre 1 200 $ par année (100 $/mois)
- entre 50 % et 79 %, le montant peut aller jusqu’à 1 800 $ (150 $/mois)
- 80 % ou plus, l’aide maximale atteint 2 040 $ par année (170 $/mois)
Si le revenu familial dépasse légèrement le seuil prévu, un montant réduit peut quand même être accordé. Dans ce cas, chaque dollar gagné au-delà du maximum vient diminuer l’aide annuelle d’un dollar.
Quand les sommes sont-elles versées?
Une fois la demande acceptée, l’Allocation-logement est versée par dépôt direct ou par chèque, selon le mode choisi. La fréquence des versements varie en fonction du montant total accordé.
Si la demande est faite après le 1er octobre 2025, mais avant la date limite du 30 septembre 2026, le paiement est rétroactif. Autrement dit, les sommes dues depuis octobre 2025 sont versées en un seul paiement lors du premier versement.
Les personnes qui reçoivent déjà l’Allocation-logement doivent toutefois refaire une demande chaque année pour continuer d’y avoir droit. Une seule demande est permise par couple, peu importe laquelle des deux personnes la fait.
Pour en savoir plus sur l’Allocation-logement, c’est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
