5 crédits d’impôt que tu peux déjà réclamer à Revenu Québec : Voici quoi savoir
Des montants qui peuvent faire une vraie différence dans ton budget! 💸
La saison des impôts arrive à grands pas et, avant de t’y plonger pour de bon, tu pourrais déjà vérifier si tu es admissible aux différents crédits d’impôt offerts par Revenu Québec. Certains permettent même de recevoir des versements anticipés, une aide bienvenue pour alléger ton budget en attendant ton remboursement.
À lire également : Nouvelles tranches de revenu au Canada : Voici combien d'impôts tu paieras cette année
Ces mesures servent à compenser plusieurs dépenses engagées au cours de l’année 2025 et peuvent représenter des montants non négligeables, parfois jusqu’à plusieurs milliers de dollars, selon ta situation.
Que tu sois parent, proche aidant.e, personne âgée, travailleur ou travailleuse à revenu modeste ou que tu aies eu recours à des traitements de fertilité, il existe fort probablement un crédit fiscal adapté à ta réalité.
Voici comment profiter dès maintenant de cinq de ces soutiens financiers pour commencer l’année du bon pied.
Crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfants
Ce programme financier représente un véritable coup de main pour les parents qui doivent assumer des coûts de garde pour un enfant âgé de moins de 16 ans.
Pour être admissible, il faut être le parent légal (biologique ou adoptif, de droit ou de fait) d'un enfant vivant sous ton toit ou celui de ton ou ta partenaire.
De plus, au moins l'un des parents doit travailler, chercher activement du travail, poursuivre des études ou être bénéficiaire du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) suite à une naissance ou une adoption.
Il peut s’agir de son propre enfant, de celui de sa conjointe ou de son conjoint, ou encore d’un enfant à charge dont le revenu annuel ne dépasse pas 13 658 dollars
Plusieurs types de frais de garde sont reconnus, incluant notamment les services de garde sans places à contribution réduite et les camps de jour. Par contre, certaines dépenses ne sont pas admissibles. Pour connaître la liste exhaustive des frais acceptés pour ce crédit, consulte le portail de Revenu Québec.
Selon le barème applicable en 2025, les familles peuvent récupérer entre 67 % et 78 % de leurs dépenses en frais de garde, tout dépendant du revenu familial.
Le calendrier de tes paiements anticipés cette année dépendra du moment où Revenu Québec traitera ta demande complète. À noter que la fréquence à laquelle ton enfant a utilisé le service de garde n'influence pas le nombre de versements.
Informations complètes sur les versements anticipés pour les frais de garde
Crédit d'impôt pour le soutien au maintien à domicile des personnes âgées
Les personnes âgées de 70 ans ou plus en 2025 peuvent demander des paiements anticipés de cette aide fiscale selon leur situation de logement, que ce soit comme propriétaires occupant leur résidence, locataires, copropriétaires, ou encore en vivant dans une résidence privée pour personnes aînées.
D’autres situations peuvent aussi donner droit à ce crédit, à condition que le revenu familial total ne dépasse pas 71 010 $.
Le montant accordé varie selon la situation personnelle. L’aide peut atteindre jusqu’à 19 500 dollars pour une personne seule et autonome, et grimper à 25 500 dollars pour une personne vivant seule, non autonome, dans sa propre maison.
Pour avoir une idée plus précise du montant auquel tu pourrais avoir droit, le calculateur de Revenu Québec reste la meilleure option, puisqu’il tient compte de la situation conjugale, de l’état de santé et des revenus.
Crédits fiscaux liés à la prime au travail
Des paiements par anticipation sont offerts pour ce crédit remboursable destiné aux travailleurs à revenus modestes pour l'année fiscale 2025.
En plus de satisfaire à certains critères de base, les personnes admissibles devaient avoir généré en 2025 des revenus de travail correspondant aux fourchettes suivantes :
- Un maximum de 24 475 $ pour une personne seule sans enfant;
- 38 017 $ pour un couple sans enfant;
- 43 280 $ pour les familles monoparentales;
- 59 369 $ pour un couple avec au moins un enfant.
Voici les sommes maximales auxquelles tu peux prétendre selon ta composition familiale :
- Personne seule : 1 185,52 $
- Couple sans enfant : 1 848,34 $
- Famille monoparentale : 3 066,00 $
- Couple avec au moins un enfant : 3 983,50 $
Pour être éligible aux versements anticipés de la prime au travail, le montant calculé doit dépasser 500 $ si tu déclares un enfant à charge, ou 300 $ si tu n'en as pas.
Le dépôt direct est obligatoire pour recevoir tes paiements mensuels. La fréquence des versements variera selon le moment où tu auras soumis ta demande.
Crédit d'impôt pour personnes aidantes
Cette mesure de soutien offre aussi la possibilité de recevoir des versements anticipés pour les personnes qui prennent soin d'un.e proche sans être rémunérées pour cette aide.
Cela concerne notamment ceux et celles qui assistent une personne adulte vivant avec une déficience ou un proche ayant 70 ans et plus.
Voici les montants auquels tu aurais droit, selon le type de personne aidée et la situation :
- Personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience et ayant besoin d’assistance, sans cohabitation : de 0 $ à 1 494 $
- Personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience et ayant besoin d’assistance, avec cohabitation : de 1 494 $ à 2 988 $
- Personne de 70 ans ou plus, avec cohabitation seulement : 1 494 $
Des montants additionnels peuvent être accordés si tu réponds à des conditions particulières.
La quantité de versements que tu recevras au cours de l'année sera déterminée par la date de réception de ta demande par Revenu Québec, que tu la transmettes en ligne ou par courrier postal.
Crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité
Si tu as engagé des dépenses liées à un traitement de procréation assistée, que ce soit par fécondation in vitro ou insémination artificielle, c'est un crédit pour toi. Les frais doivent avoir été déboursés en 2025 dans le cadre d'un traitement visant à te permettre, à toi ou à ton.ta partenaire, d'avoir un enfant.
Pour y avoir droit, ton revenu annuel estimé pour 2026 ne peut excéder 63 157 $ si tu es célibataire ou 126 310 $ pour un couple.
L'accès à ce crédit nécessite de démontrer que tu as droit à un montant supérieur à 2 000 $. Comme le souligne Revenu Québec sur son site : « Vous devez nous fournir les renseignements et les chiffres les plus exacts possibles. Si le montant du crédit auquel vous avez réellement droit est inférieur à celui estimé, vous aurez un impôt à payer. » Un calculateur en ligne te permet d'évaluer les pourcentages applicables selon ton revenu familial et ta situation conjugale.
Les personnes qui répondent aux critères peuvent accéder aux versements anticipés en remplissant les formulaires nécessaires, disponibles en ligne ou par la poste. Ces documents doivent parvenir à Revenu Québec avant le 1er décembre 2026. L'adhésion au dépôt direct est également requise pour recevoir les paiements.
Procédure de demande pour le crédit lié aux traitements de fertilité
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026 ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- Jusqu'à 200 $ versés dans le compte de Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale ›
- Jusqu'à 200 $ versés dans le compte de Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale ›
- Jusqu'à 200 $ versés dans le compte de Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale ›
- 7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›