Nouvelles tranches de revenu au Canada : Voici combien d'impôts tu paieras cette année
Les taux d'imposition fédéraux ont changé pour 2026 et ça pourrait t'aider à économiser. 💰
Si tu te demandes combien d'impôts tu vas devoir payer cette année, tu n'es pas seul.e. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a ajusté ses tranches d'imposition sur les revenus pour 2026, et ces changements pourraient avoir un impact direct sur ton portefeuille.
À lire également : Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que plusieurs modifications fiscales entreront en vigueur cette année et pourraient te permettre de garder un brin plus d'argent dans tes poches.
Comment fonctionne l'imposition au Canada?
Au Canada, tout le monde est assujetti à un système d'imposition progressif, que tu gagnes 30 000 $, 70 000 $ ou mille milliards de dollars.
En gros, plus tu gagnes d'argent, plus le pourcentage d'impôt augmente sur les tranches supérieures de ton revenu. Pour 2026, toutes les tranches ont été indexées de 2 % en fonction de l'Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le gouvernement de Mark Carney continue d'appliquer la réduction du taux d'imposition de la première tranche. Depuis le 1er juillet 2025, ce taux est passé de 15 % à 14,5 %, et il baisse encore cette année pour atteindre 14 % dès le 1er janvier 2026.
Les tranches de revenu imposable pour 2026 au fédéral
Voici exactement combien tu vas payer d'impôt fédéral selon ton revenu cette année :
- 14 % sur les premiers 58 523 $
- 20,5 % sur la portion entre 58 523 $ et 117 045 $
- 26 % sur la portion entre 117 045 $ et 181 440 $
- 29 % sur la portion entre 181 440 $ et 258 482 $
- 33 % sur tout revenu au-delà de 258 482 $
Attention : ces pourcentages s'appliquent seulement sur les portions de revenu qui tombent dans chaque tranche, pas sur ton revenu total. C'est une nuance importante qui fait que tu paies toujours moins que ce que tu pourrais penser.
Le montant personnel de base augmente
Cette année, le montant personnel de base (MPB) passe à 16 452 $, comparativement à 16 129 $ l'an dernier. C'est un crédit d'impôt non remboursable qui permet à tous les contribuables de ne pas payer d'impôt sur cette portion de leur revenu.
Concrètement, ça veut dire que si tu gagnes moins de 16 452 $ cette année, tu ne paieras aucun impôt fédéral. Et si tu gagnes plus, tu ne seras imposé.e qu'à partir de ce montant.
Exemple concret : un salaire de 150 000 $
Pour te donner une meilleure idée, voici le calcul d'impôt fédéral pour quelqu'un qui gagne 150 000 $ en 2026 :
- 0 % sur les premiers 16 452 $ (montant personnel de base) = 0 $
- 14 % sur les 42 071 $ suivants (58 523 $ – 16 452 $) = 5 889,94 $
- 20,5 % sur les 58 522 $ suivants (117 045 $ – 58 523 $) = 11 997,01 $
- 26 % sur les 32 955 $ restants (150 000 $ – 117 045 $) = 8 568,30 $
- Impôt fédéral total : 26 455,25 $
C'est important de noter que ce montant représente seulement l'impôt fédéral. Tu devras aussi payer l'impôt provincial du Québec, mais divers crédits et déductions peuvent réduire ton fardeau fiscal final.
Planifie tes finances dès maintenant
Que tu sois employé.e ou travailleur.euse autonome, janvier est le moment idéal pour revoir ta stratégie fiscale. Profites-en pour vérifier les retenues à la source sur tes paies et maximiser tes cotisations à ton REER, ton CELI ou ton CELIAPP. Ces outils peuvent vraiment faire une différence sur le montant d'impôt que tu paieras cette année et sur ton éventuel remboursement.
En comprenant mieux comment fonctionnent les tranches d'imposition, tu peux prendre des décisions plus éclairées pour optimiser tes finances et garder plus d'argent dans ton compte de banque.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
