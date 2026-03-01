9 des restos les plus « overrated » à Montréal et où aller manger à la place
Montréal regorge de restaurants populaires qui accumulent les likes, les files d’attente et les réservations complètes des semaines à l’avance, et avec raison. Cela dit, Montréal est une ville où l’offre culinaire est tellement riche qu’il serait dommage de s’arrêter uniquement aux adresses très médiatisées. En tant que journaliste qui explore régulièrement la scène culinaire montréalaise, j’ai appris une chose : les meilleures expériences ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de publicité.
Bien souvent, ce sont les adresses un peu moins populaires, recommandées de bouche à oreille, qui laissent la meilleure impression. Des établissements qui offrent un service attentionné, une qualité irréprochable et des combinaisons de saveurs surprenantes nous permettent de passer des moments mémorables.
Dans ce guide, on te propose donc des alternatives à certains restos très en demande ; des endroits tout aussi savoureux (et parfois même meilleurs), où tu pourras profiter d’un excellent repas sans devoir attendre 45 minutes dehors ou t'y prendre un mois plus tôt pour réserver.
Schwartz's | Snowdon Deli
Au lieu d'aller chez : Schwartz's
Essaie : Snowdon Deli
Prix moyen d'un repas : 18 $
Type de cuisine : Viande fumée
Adresse : 5265, boul. Décarie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Certes, Schwartz’s est une institution, mais si tu recherches la même vibe de deli montréalais sans la cohue touristique et le service à la chaîne, Snowdon Deli vaut largement le détour. Leur smoked meat est tout aussi généreux, servi dans un sandwich bien garni avec pickles croquants et frites classiques. L’ambiance est plus « locale », plus détendue. Tu y mangeras à ta faim, et ce, sans te sentir pressé.e de libérer la table.
La Banquise | Ma Poule Mouillée
Au lieu d'aller chez : La Banquise
Essaie : Ma Poule Mouillée
Prix moyen d'un repas : 18 $
Type de cuisine : Rôtisserie
Adresse : 969, rue Rachel E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d'une bonne poutine? La Banquise est probablement le premier resto qui te vient en tête. Mais si tu as envie de faire changement, Ma Poule Mouillée est un spot à mettre sur ta liste. Leur poutine au poulet portugais nappée de sauce épicée maison est devenue un de leurs meilleurs vendeurs pour une raison. Bien garni et protéiné à souhait, c'est un plat qui ne te laissera pas sur ta faim.
L'Avenue | Dandy
Au lieu d'aller chez : L'Avenue
Essaie : Dandy
Prix moyen d'un repas : 24 $
Type de cuisine : Brunch
Adresse : 244, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’Avenue est connue pour ses assiettes décadentes et ses files interminables. Si tu es à la recherche d'un brunch tout aussi gourmand, mais dans une ambiance un peu plus relax, Dandy est un excellent choix.
Un des plats qui attire le plus l'attention est sans contredits celui rempli des fameuses pancakes à la ricotta, beurre noisette à l’érable et crème de citron. Leur poulet frit au babeurre avec rémoulade de pommes, mayonnaise chimichurri sur pain brioché maison est également à essayer. Tu aimeras probablement aussi la déco intérieure minimaliste, moderne et un brin rétro de l'endroit. Bref, un beau et bon spot!
Joe Beef | Beba
Au lieu d'aller chez : Joe Beef
Essaie : Beba
Prix moyen d'un repas : 30 $
Type de cuisine : Argentine, italienne et espagnole
Adresse : 3900, rue Éthel, Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : Réputé pour sa cuisine décadente et généreuse du terroir, mettant en vedette des steaks de qualité supérieure, des fruits de mer ultra frais (dont le mythique spaghetti au homard) et des classiques de bistrot français revisités, le Joe Beef a bâti sa réputation sur l’opulence et la qualité de ses plats.
Mais entre le hype et les réservations parfois difficiles à obtenir, l’expérience peut devenir plus stressante que festive. Beba, sur le Plateau, offre une cuisine tout aussi savoureuse et recherchée, dans une ambiance plus feutrée. On pense notamment à leur maitake (un champignon) avec sauce hollandaise au xérès et beurre noisette ou à leur morcilla (du boudin noir traditionnel espagnol) avec rapini, noix de pin et câpres. Le service est attentionné et l’atmosphère chaleureuse et intime. Tu auras l’impression de découvrir un secret bien gardé plutôt que de cocher une case sur ta liste d’attraits touristiques.
Jardin Nelson | Verdun Beach Bar à Vin
Au lieu d'aller chez : Jardin Nelson
Essaie : Verdun Beach Bar à Vin
Prix moyen d'un repas : 35 $
Type de cuisine : Bistro
Adresse : 4816, rue Wellington, Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jardin Nelson séduit avec sa terrasse spectaculaire dans le Vieux-Montréal, mais on y va surtout pour la vue. Si tu recherches une terrasse où la bouffe est aussi bonne que l'ambiance est cool, Verdun Beach est un solide choix. Non, on n'y retrouve pas un énorme espace extérieur, une terrasse coquette où tu peux te régaler de fruits de mer frais, de cocktails bien balancés et d'une vibe locale détendue. Moins de touristes et plus d'authenticité.
Mckiernan Luncheonette | Café Parvis
Au lieu d'aller chez : Mckiernan Luncheonette
Essaie : Café Parvis
Prix moyen d'un repas : 24 $
Type de cuisine : Italienne
Adresse : 433, rue Mayor, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit pour un lunch entre collègues, un souper entre ami.e.s ou un brunch du dimanche, Café Parvis séduit avec son menu varié. La pizza halloumi, yogourt au harissa, navet mariné, coriandre et menthe, la salade au saumon fumé avec pommes de terre, fromage à la crème, endive et crouton de bagel ou encore les oeufs pochés avec courgette panée, sauce hollandaise épicé, salade de cresson et champignons font littéralement saliver.
L’espace lumineux et la déco épurée créent une ambiance à la fois moderne et détendue. Une valeur sûre!
Trattoria Gio | Marci
Au lieu d'aller chez : Trattoria Gio
Essaie : Marci
Prix moyen d'un repas : 24 $
Type de cuisine : Italienne
Adresse : 6600, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d'une bonne pizza, Marci est une adresse qui mérite une place sur ta liste. Le resto est apprécié pour ses pizzas artisanales cuites au four, préparées avec des ingrédients frais et locaux. Les pappardelles au ragoût d’agneau et parmesan ainsi que les gnocchis à la ricotta et à la courge valent aussi le détour. Petit fun fact : l’établissement propose également un menu secret, ce sera donc à toi de le découvrir lors de ta prochaine visite!
Café Olympico | Café Dei Campi
Au lieu d'aller chez : Café Olympico
Essaie : Café Dei Campi
Prix moyen : 4 $
Type de cuisine : Boulangerie italienne
Adresse : 6201, rue Chabot, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La boulangerie Cagé Dei Campi, située dans Rosemont, est à essayer. L’endroit offre un menu qui varie de semaine en semaine, et il est possible de précommander des items directement sur leur site Internet. Un peu comme au Café Olympico, reconnu pour ses fameux bombolonis (ces beignets italiens moelleux et sucrés une devenus une spécialité incontournable de la maison), Cagé Dei Campi mise aussi sur des classiques italiens gourmands revisités. Financier prune Mont-Royal et noisette, maritozzi (petites brioches italiennes garnies de crème fouettée ou de mascarpone) aux pêches sont également au menu et promettent d'être un vrai délice.
Liverpool House | Bar Dominion
Au lieu d'aller chez : Liverpool House
Essaie : Bar Dominion
Prix moyen d'un repas : 40 $
Type de cuisine : Fruits de mer
Adresse : 1243, rue Metcalfe, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Fan d’huîtres? Tu dois aller essayer le Bar Dominion. Situé sur la rue Metcalfe, l’endroit séduit avec son ambiance feutrée au charme historique avec une pointe de design moderne. Un peu à la manière du Liverpool House, reconnu pour ses fruits de mer impeccables et ses huîtres ultra fraîches, le Bar Dominion mise lui aussi sur une approche simple et axée sur la qualité des produits de la mer.
Le dimanche, leurs sélections d’huîtres sont offertes à 1 $, te permettant de te régaler sans trop craindre de recevoir une facture salée. Comme chez son cousin du Vieux-Montréal, on vient ici pour partager des assiettes iodées dans une ambiance animée mais raffinée. Lumières tamisées, banquettes cozy et trame sonore throwback R'n'B te donneront envie d’étirer ta soirée. Un endroit qui réussit à être tendance tout en gardant son caractère authentique d’antan.
Au final, « overrated » ne veut pas dire mauvais, ça veut simplement dire qu’il existe parfois des options aussi intéressantes, plus accessibles ou plus authentiques à découvrir.
La prochaine fois qu’une file d’attente te décourage, pense à explorer un peu plus loin, c'est peut-être l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Tu pourrais bien tomber sur ton nouveau resto préféré… et comprendre pourquoi les gens tentent de le garder secret.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
