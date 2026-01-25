8 vraiment bons restos à Montréal qui offrent 2 à 5 services à des prix entre 18 $ et 49 $

Profites-en!

Un homme qui sert des pâtes à l'aide d'une meule de fromage. Droite : Un sandwich au poulet bien gourmand.

Voici des recommandations de bons restaurants avec des tables d'hôte à bon prix à Montréal.

@trattoriafugazzi | Instagram, @rufusanna.mtl | Instagram
Rédactrice pigiste

On va se le dire, sortir au resto à Montréal, c’est pratiquement devenu un luxe. Entre le format des assiettes qui rapetisse, le prix des verres de vin qui monte et le montant de l’addition qui surprend toujours un peu, sortir manger peut vite coûter cher. Aujourd'hui, sortir d'un bon restaurant avec une facture sous les 100 $, c’est rare.

À lire également : 11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

Bonne nouvelle : il existe encore des menus complets, généreux et franchement abordables. Voici donc huit adresses dans la métropole où tu peux te régaler avec une table d’hôte à 50 $ ou moins ; la preuve qu’il est encore possible de te régaler sans devoir y laisser un rein.

Knuckles

Prix de la table d'hôte : 40 $ par personne

Adresse : 241, rue Jarry E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les repas à partager, les mercredis chez Knuckles valent vraiment le détour. Pour 40 $ par personne, tu as droit à cinq plats à partager, pensés pour goûter à plusieurs saveurs sans devoir faire de choix déchirants. L'endroit est connu pour ses fameux panzerottis, de petits chaussons de pâte à pizza frits, un plat typique de la région des Pouilles en Italie. Une belle formule pour un repas réconfortant entre ami.e.s.

Menu du Knuckles

Foiegwa

Prix de la table d'hôte : 35 $

Adresse : 3001, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Fan de plats réconfortants et généreux d’inspiration française? Foiegwa est un resto montréalais à découvrir. Pour 35$, tu as droit à trois services, soit une entrée, un repas principal et un dessert, tes papilles risquent donc d'être bien stimulées.

Ce diner revisite des plats typiquement français avec une touche gourmande, ce qui donne instantanément l'eau à la bouche.

Menu du Foiegwa

Rufus & Anna

Prix de la table d'hôte : 30 $

Adresse : 3882, rue Ontario E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Du dimanche au mercredi, Rufus & Anna, un resto cosy d'Hochelaga, propose une table d’hôte trois services à seulement 30 $. Leur spécialité? Le poulet rôti et tous ses dérivés! Tu y trouveras des vols-au-vent à la truffe, du hot chicken et plus encore. Leur carte des cocktails est à découvrir : chaque cocktail est élaboré selon la route migratoire des colibris. Une adresse gourmande, réconfortante et originale.

Menu du Rufus & Anna

Trattoria Fugazzi 

Prix de la table d'hôte : 35 $ pour le menu dégustation ou 20,95 $ lors du 5 à 7

Adresse : 1886, rue Centre, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le resto Trattoria Fugazzi coche plus d’une case côté bonnes affaires. Tu peux opter pour leur menu dégustation offrant trois services pour 35 $, ou à 20,95$ durant le 5 à 7. Côté bouffe, ce resto est connu pour ses délicieuses pizzas, ses pâtes ou encore des arancinis à la truffe. Si ce sont des mots qui te font saliver, tu repartiras certainement avec l’impression d’en avoir eu pour ton argent.

Menu de la Trattoria Fugazzi

Escondite

Prix de la table d'hôte : 45 $

Adresses :

  • 206, av. Union, Montréal, QC
  • 715, rue Wellington, Verdun, QC
  • 12, rue Saint-Paul O., Montréal, QC
  • 1224, rue Drummond, Montréal, QC (18 ans et plus)

Pourquoi tu dois y aller : Reconnues pour leurs délicieux tacos et leurs savoureuses magaritas, les succursales Escondite t'offrent un menu dégustation à 45 $ qui te permet de goûter à plusieurs classiques de la maison en un seul repas. L'offre comprend entres autres, de la guacamole, des quesadillas, des tacos poisson, au poulet et au steak ainsi que des churros. C’est coloré, savoureux et parfait pour découvrir le menu sans avoir à choisir qu'une seule assiette. Une belle option si tu as envie de faire des découvertes dans une ambiance animée et colorée.

Menu du Escondite

Gaspar Brasserie française

Prix de la table d'hôte : 49 $

Adresse : 89, rue de la Commune E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Gaspar offre une table d’hôte hivernale trois services à 49 $, et honnêtement, pour un resto situé dans le Vieux-Port, c’est un très bon prix. Le menu spécial te propose une entrée, un plat principal ainsi qu'un dessert, et met de l’avant des classiques français, comme le carpaccio de betterave, le boeuf bourguignon, le risotto aux champignons et la crème brûlée le tout, dans un décor chic et chaleureux. Parfait si tu as envie de te payer un souper un peu plus élégant sans devoir payer le gros prix.

Menu du Gaspar

Éléonore

Prix de la table d'hôte : 30 $

Adresse : 2804, rue Ontario E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le menu pasta vodka à 30 $ par personne chez Éléonore est un vrai no-brainer. Il comprend une salade César, des penne rigate alla vodka bien réconfortantes et une panna cotta au citron avec un crumble d'amandes en dessert. Simple, délicieux et doux pour le portefeuille.

Menu du Éléonore

Pizza no. 900

Prix de la table d'hôte : 18 $

Adresses : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Pizza No. 900 propose une table d’hôte à 18 $ qui inclut une salade et une pizza, à condition d’y aller pour le lunch ou après 21 h. À ce prix-là, difficile de dire non. D’ailleurs, quand une pizzeria figure au palmarès 2025 des World’s Best Artisan Pizza Chains et qu'elle a remporté le prix de la meilleure pizza napolitaine au monde, on sait d’emblée que la qualité de la bouffe suivra. C’est une formule parfaite pour s'offrir un repas rapide, simple et abordable.

Menu du Pizza no. 900

Ces tables d’hôte à moins de 50 $ prouvent qu’on peut encore se faire plaisir au resto sans trop écorcher son budget sorties. Que ce soit pour un souper entre ami.e.s, une date ou simplement l’envie de sortir pour se faire plaisir, ces adresses offrent un excellent rapport qualité/prix.

From Your Site Articles
resto pas cher montréal restaurants à montréal
Montréal Manger et Sortir Canada Manger et Sortir Québec
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 816 $ versés très bientôt aux Québécois

Si les fins de mois sont dures, ton portefeuille pourra enfin respirer. 💸

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrive dans ton compte cette semaine

Comment bien finir un mois! 🤑

18 trouvailles à 5 $ et moins au Dollarama qui sont parfaites pour organiser ton chez-toi

Des essentiels abordables pour une maison plus ordonnée. 🧺✨

Élisabeth Rioux baisse le prix de sa maison à vendre près de Laval de 181 000 $ (PHOTOS)

Tu risques de reconnaitre sa courtière immobilière.

Louer un 4 1/2 à Montréal: On a calculé le salaire que tu dois​ gagner pour te le permettre

L'écart entre le secteur au loyer moyen le plus cher et le plus abordable dépasse 900 $/mois.

Ce resto italien de Montréal offre des pâtes fraîches + un verre de vin pour 29$

Une « date » romantique à 30 $ par personne? Oui, svp!

12 de nos meilleures trouvailles à moins de 24 $ chez Tigre Géant ce mois-ci

Un peu de couleur et de douceur en ce janvier gris! 😍✨

Course à la chefferie de la CAQ : Voici quoi savoir si tu veux remplacer François Legault

Les règles du jeu sont établies et tu dois avoir les poches profondes! 😏

6 activités à Montréal qui valent vraiment la peine en hiver selon les Québécois

Ta bucket list est prête!