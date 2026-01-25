8 vraiment bons restos à Montréal qui offrent 2 à 5 services à des prix entre 18 $ et 49 $
Profites-en!
On va se le dire, sortir au resto à Montréal, c’est pratiquement devenu un luxe. Entre le format des assiettes qui rapetisse, le prix des verres de vin qui monte et le montant de l’addition qui surprend toujours un peu, sortir manger peut vite coûter cher. Aujourd'hui, sortir d'un bon restaurant avec une facture sous les 100 $, c’est rare.
À lire également : 11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »
Bonne nouvelle : il existe encore des menus complets, généreux et franchement abordables. Voici donc huit adresses dans la métropole où tu peux te régaler avec une table d’hôte à 50 $ ou moins ; la preuve qu’il est encore possible de te régaler sans devoir y laisser un rein.
Knuckles
Prix de la table d'hôte : 40 $ par personne
Adresse : 241, rue Jarry E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les repas à partager, les mercredis chez Knuckles valent vraiment le détour. Pour 40 $ par personne, tu as droit à cinq plats à partager, pensés pour goûter à plusieurs saveurs sans devoir faire de choix déchirants. L'endroit est connu pour ses fameux panzerottis, de petits chaussons de pâte à pizza frits, un plat typique de la région des Pouilles en Italie. Une belle formule pour un repas réconfortant entre ami.e.s.
Foiegwa
Prix de la table d'hôte : 35 $
Adresse : 3001, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Fan de plats réconfortants et généreux d’inspiration française? Foiegwa est un resto montréalais à découvrir. Pour 35$, tu as droit à trois services, soit une entrée, un repas principal et un dessert, tes papilles risquent donc d'être bien stimulées.
Ce diner revisite des plats typiquement français avec une touche gourmande, ce qui donne instantanément l'eau à la bouche.
Rufus & Anna
Prix de la table d'hôte : 30 $
Adresse : 3882, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Du dimanche au mercredi, Rufus & Anna, un resto cosy d'Hochelaga, propose une table d’hôte trois services à seulement 30 $. Leur spécialité? Le poulet rôti et tous ses dérivés! Tu y trouveras des vols-au-vent à la truffe, du hot chicken et plus encore. Leur carte des cocktails est à découvrir : chaque cocktail est élaboré selon la route migratoire des colibris. Une adresse gourmande, réconfortante et originale.
Trattoria Fugazzi
Prix de la table d'hôte : 35 $ pour le menu dégustation ou 20,95 $ lors du 5 à 7
Adresse : 1886, rue Centre, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le resto Trattoria Fugazzi coche plus d’une case côté bonnes affaires. Tu peux opter pour leur menu dégustation offrant trois services pour 35 $, ou à 20,95$ durant le 5 à 7. Côté bouffe, ce resto est connu pour ses délicieuses pizzas, ses pâtes ou encore des arancinis à la truffe. Si ce sont des mots qui te font saliver, tu repartiras certainement avec l’impression d’en avoir eu pour ton argent.
Escondite
Prix de la table d'hôte : 45 $
Adresses :
- 206, av. Union, Montréal, QC
- 715, rue Wellington, Verdun, QC
- 12, rue Saint-Paul O., Montréal, QC
- 1224, rue Drummond, Montréal, QC (18 ans et plus)
Pourquoi tu dois y aller : Reconnues pour leurs délicieux tacos et leurs savoureuses magaritas, les succursales Escondite t'offrent un menu dégustation à 45 $ qui te permet de goûter à plusieurs classiques de la maison en un seul repas. L'offre comprend entres autres, de la guacamole, des quesadillas, des tacos poisson, au poulet et au steak ainsi que des churros. C’est coloré, savoureux et parfait pour découvrir le menu sans avoir à choisir qu'une seule assiette. Une belle option si tu as envie de faire des découvertes dans une ambiance animée et colorée.
Gaspar Brasserie française
Prix de la table d'hôte : 49 $
Adresse : 89, rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Gaspar offre une table d’hôte hivernale trois services à 49 $, et honnêtement, pour un resto situé dans le Vieux-Port, c’est un très bon prix. Le menu spécial te propose une entrée, un plat principal ainsi qu'un dessert, et met de l’avant des classiques français, comme le carpaccio de betterave, le boeuf bourguignon, le risotto aux champignons et la crème brûlée le tout, dans un décor chic et chaleureux. Parfait si tu as envie de te payer un souper un peu plus élégant sans devoir payer le gros prix.
Éléonore
Prix de la table d'hôte : 30 $
Adresse : 2804, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le menu pasta vodka à 30 $ par personne chez Éléonore est un vrai no-brainer. Il comprend une salade César, des penne rigate alla vodka bien réconfortantes et une panna cotta au citron avec un crumble d'amandes en dessert. Simple, délicieux et doux pour le portefeuille.
Pizza no. 900
Prix de la table d'hôte : 18 $
Adresses : Plusieurs adresses à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Pizza No. 900 propose une table d’hôte à 18 $ qui inclut une salade et une pizza, à condition d’y aller pour le lunch ou après 21 h. À ce prix-là, difficile de dire non. D’ailleurs, quand une pizzeria figure au palmarès 2025 des World’s Best Artisan Pizza Chains et qu'elle a remporté le prix de la meilleure pizza napolitaine au monde, on sait d’emblée que la qualité de la bouffe suivra. C’est une formule parfaite pour s'offrir un repas rapide, simple et abordable.
Ces tables d’hôte à moins de 50 $ prouvent qu’on peut encore se faire plaisir au resto sans trop écorcher son budget sorties. Que ce soit pour un souper entre ami.e.s, une date ou simplement l’envie de sortir pour se faire plaisir, ces adresses offrent un excellent rapport qualité/prix.