Plusieurs Dollarama ont changé leurs heures d'ouverture et ça va impacter ta routine
Une bonne nouvelle, ou une tentation de plus pour ton portefeuille? 🛒⏰
Le Dollarama a explosé en popularité au cours des dernières années, avec un élargissement d’inventaire qui surprend : aliments à bas prix, vêtements de sport, produits capillaires, petits appareils électriques… difficile de ne pas en sortir avec le panier plein. C’est même devenu une tendance dans la province : dénicher les meilleures trouvailles lors des arrivages uniques (un art dans lequel Narcity excelle). C’est désormais bien plus qu’un magasin à un dollar, et bonne nouvelle pour les « accros du Dollo » : à partir de maintenant, tu as encore plus de temps pour t’y perdre avec un changement d'heures d'ouverture important.
Samuel Poulin, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, a annoncé plus tôt cette année la mise en place d’un projet pilote d’un an visant à prolonger les heures d’ouverture des commerces de détail partout au Québec.
Celui-ci est lancé depuis ce mercredi 11 mars et permet aux détaillants qui le souhaitent d’ouvrir leurs portes entre 6 h et 21 h, sept jours sur sept, à l’exception des jours fériés. La mesure demeure toutefois facultative : les commerçants ne sont pas obligés de modifier leurs heures d’ouverture.
Tu devras donc bien vérifier les horaires des commerces avant de t'y rendre un dimanche soir : le désir, ou la disponibilité du personnel pourraient affecter les décisions de chaque établissement au Québec.
Le 11 mars au matin, plusieurs succursales Dollarama avaient déjà ajusté leur horaire en conséquence, principalement dans le Grand Montréal.
Les nouvelles heures d'ouverture de plusieurs Dollarama
Plusieurs succursales Dollarama ont déjà mis à jour leur horaire sur Google. Ces magasins te permettront donc de flâner dans les allées en soirées, même le samedi et le dimanche.
Plusieurs succursales Dollarama ont déjà mis à jour leurs heures d'ouverture sur Google. Google Maps
Voici ce que tu peux t'attendre à voir dans plusieurs magasins :
- Lundi au vendredi : 8 h 00 – 21 h 00
- Samedi : 8 h 00 – 19 h 00 ou 20 h 00 (selon l'adresse)
- Dimanche : 8 h 00 – 19 h 00 ou 20 h 00 (selon l'adresse)
À noter que ce ne sont pas toutes les succursales au Québec qui ont emboîté le pas au moment de publier ces lignes,
Si de nombreux magasins du Grand Montréal ont déjà mis à jour leurs heures d'ouverture, les Dollarama de la ville de Québec ferment à 21 h en semaine, mais à 17 h le samedi et le dimanche, selon les horaires partagés sur Google.
Dollarama a été contacté par Narcity Québec, sans réponse pour le moment, afin de savoir si ces horaires seront unifiés à travers la province.
Avant de te déplacer, il vaut donc mieux vérifier les horaires directement sur Google ou sur le site de Dollarama pour ta succursale spécifique.