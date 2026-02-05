Dollarama vend des masques de « skincare » coréens à 4 $ et voici ce que tu peux dénicher
Tes soirées « self-care » ne te coûteront pas trop cher!
Que ce soit pour te dorloter lors d'une soirée self-care, pour te préparer avant un événement ou simplement comme étape dans ta routine de soins pour la peau, les masques en feuille pour le visage sont aussi pratiques qu'efficaces. Si tu aimes en avoir sous la main en tout temps, et que tu adores une bonne aubaine, sache que de petites trouvailles d’une marque coréenne a fait son entrée au Dollarama. Le plus beau, c'est que tu n'aurais qu'à débourser 4 $ pour t'en procurer.
Ce n'est pas un secret : les produits coréens ont la cote. Alors, si tu as envie de te gâter tout en profitant de mini-prix, voici ce qui pourrait t'attendre au Dollo.
Les masques The Crème Shop sont à vendre pour 4 $ au Dollarama. Izabelle Bee | Narcity Québec
Tu peux mettre la main sur le masque Slow Down, Skin!, pensé pour apaiser la peau, le masque Be Jawsome, Skin! enrichi en rétinol, le Be Smooth, Skin! conçu pour aider à lisser l’apparence de la peau, ainsi que le masque Power Up, Skin!, formulé avec des ingrédients comme l’avocat et la spiruline pour donner un coup d’éclat, le tout signé The Crème Shop et présenté dans des emballages ludiques et colorés.
Évidemment, il se pourrait que tu aies quelques adresses à visiter avant de tomber sur le jackpot, puisque l'offre n'est pas la même dans toutes les succursales.
D'autres masques The Crème Shop à vendre pour 4 $ au Dollarama. Izabelle Bee | Narcity Québec
Cela dit, on en a repéré dans plusieurs établissements à travers le Grand Montréal et même au-delà, alors l'offre est tout de même assez étendue.
La prochaine fois que tes pas te mèneront vers un magasin du dollar, passe par la section des produits de beauté pour voir les produits de marques qui y sont offerts à prix intéressant, histoire de prendre soin de toi sans briser ton petit cochon.
