12 restos à Montréal où impressionner ta « date » sans te ruiner
Des restaurants romantiques et accessibles, ça existe! 😍
Tu as envie d’impressionner ta date en l’emmenant dans un des meilleurs restaurants à Montréal, mais tu crains que ce soit automatiquement synonyme de facture élevée? Bonne nouvelle : sortir dans un resto romantique ne rime pas toujours avec addition salée. La métropole regorge d’adresses charmantes où l’on peut savourer un bon repas dans une ambiance intime, sans pour autant vider son portefeuille.
Entre menus appétissants, cocktails réinventés et atmosphères feutrées, il existe des options pour tous les goûts et tous les budgets.
Voici douze restaurants à Montréal pour impressionner ta date sans te ruiner.
Bar Henrietta
Prix moyen d'un repas : 36 $ | Prix moyen d'un cocktail : 14 $
Adresse : Bar Henrietta – 115, av. Laurier O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Bar Henrietta, c’est un petit bijou en plein cœur du Mile-End. On aime l’endroit pour son ambiance tamisée, son décor rétro inspiré des tavernes portugaises et ses délicieux plats. Les huîtres fraîches, la pieuvre rôtie, les gnocchis au pois et la sélection de vins naturels ne laisseront personne indifférent. Une atmosphère romantique et de la bonne bouffe : c’est une recette gagnante pour un bon repas à deux.
Red Tiger
Prix moyen d'un repas : 28 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresses :
Red Tiger Village – 1201, boul. de Maisonneuve E., Montréal, QC
Red Tiger Angus – 4051, rue Molson, Local 130, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Néons, déco chaleureuse et industrielle : c’est la première chose qu’on remarque en entrant au Red Tiger. Ce pub branché situé dans le Village propose une cuisine de rue vietnamienne authentique. Tu peux t’attendre à des mini bánh khọt, des côtes de porc braisées, des ailes de poulet croustillantes et des rouleaux de printemps savoureux.
La carte des cocktails vient parfaitement compléter l’expérience culinaire avec des créations originales comme le Pitaya au fruit du dragon qui accompagnera à merveille les saveurs relevées de la cuisine. Chaque drink est également présenté avec un petit descriptif de goût afin de vous guider dans ton choix et trouver l’accord parfait avec ton repas.
Bar Kabinet
Prix moyen d'un repas : 33 $ | Prix moyen d'un cocktail : 13 $
Adresse : Bar Kabinet - 98 B, av. Laurier O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu recherches un restaurant avec une ambiance intime et feutrée pour une date romantique à deux, le Kabinet est l’endroit parfait. Avec ses banquettes profondes, ses touches de velours et son éclairage tamisé, l'espace aux airs de bistro parisien offre un menu raffiné qui reflète son décor. Tartares, plats de fruits de mer, salades savoureuses et même caviar pour les occasions spéciales sont à ta portée.
Sabrosa
Prix moyen d'un repas : 32 $ | Prix moyen d'un cocktail : 19 $
Adresse : Sabrosa – 404, pl. Jacques-Cartier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé directement sur la place Jacques-Cartier en plein cœur du Vieux-Port, le Sabrosa, dont le menu s'inspire de la cuisine de rue latino-américaine, est un spot à découvrir. Loin d’être un restaurant de type attrape-touriste malgré sa localisation prisée, son menu est composé de délicieux plats authentiques et de cocktails ensoleillés. Les portions de tacos sont généreuses et leurs salades font de parfaits plats d’accompagnement.
S’il te reste de la place après le repas principal, laisse-toi tenter par leurs churros, tu ne le regretteras pas.
Bar Cicchetti
Prix moyen d'un repas : 26 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : Bar Cicchetti – 6703, av. du Parc, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’une ambiance cool et décontractée où tu peux partager de délicieux tapas avec ta date et déguster de bons vins? Le Cicchetti, d’inspiration vénitienne, est définitivement un endroit à mettre sur ta liste. Son menu regorge de petits plats de type apéro, comme de délicieux œufs mimosas, des olives farcies et des frites de polenta pour n’en nommer que quelques-uns. Tu peux commander ta nourriture en plusieurs vagues, ce qui te permet d’étirer ta soirée et de savourer chaque moment.
Taverne Atlantic
Prix moyen d'un repas : 20 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : Taverne Atlantic – 6512, av. du Parc, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Taverne Atlantic, c’est sans contredit un de ces lieux cool qui nous surprend dès qu’on y met les pieds. Installé dans un ancien entrepôt converti en restaurant, l’espace se démarque avec son long bar de style Art déco, ses petits recoins intimes et sa magnifique terrasse sur le toit. Le menu de type casse-croute et la sélection de cocktails originaux en fait un endroit idéal pour un 5 à 7. Laisse-toi tenter par un cocktail de type slush pour retomber automatiquement en enfance.
Bar Mamie
Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 14 $
Adresse : Bar Mamie – 328, rue Beaubien E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu recherches une ambiance détendue et chaleureuse, le Bar Mamie dans Rosemont est vraiment une belle option. L’endroit est populaire pour sa variété de vins, ses planches de charcuteries et de fromages ainsi que ses plats de type comfort food à partager. Les prix sont raisonnables, la terrasse en bordure de rue est mignonne et le service attentionné te donnera envie d’y rester plus longtemps.
BarBara Vin
Prix moyen d'un repas : 22 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : BarBara – 4450, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le BarBara, situé à Saint-Henri, est un hybride entre un bar à vin, un restaurant et un café de quartier. C’est un endroit charmant où il fait bon se poser pour bien manger, discuter et passer un agréable moment. Au menu du soir : des pâtes fraîches, des focaccias maison, des charcuteries, le tout, accompagné de cafés, de vins naturels et de petits desserts italiens. Les heures d’ouverture flexibles (du matin jusqu’à tard) du resto te permettront de profiter de ta soirée sans trop te soucier du temps.
Neo Tokyo
Prix moyen d'un repas : 22 $
Adresse : Neo Tokyo – 425, av. Viger O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimerais vivre une soirée qui sort un peu de l’ordinaire, le restaurant Neo Tokyo est vraiment à découvrir. Avec ses néons, ses enseignes japonaises, ses surfaces en métal et en béton brut, ce noodle bar semble tout droit sorti d’un film. Outre l’ambiance immersive, le menu propose des plats japonais savoureux et sans prétention, des cocktails originaux et une belle sélection de sakés. Un endroit idéal si tu as envie de sortir de la routine!Site Internet du Neo Tokyo
Moccione
Prix moyen d'un repas : 48 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : Moccione – 7495, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si toi ou ta date êtes fans de nourriture italienne authentique, le restaurant Moccione pourrait être parfait pour votre rendez-vous galant. C’est un petit bijou italien situé au cœur de Villeray où tu pourras déguster de délicieuses pâtes maison, des viandes, des poissons apprêtés selon le savoir-faire du chef Luca Cianciulli. L’ambiance détendue et sans prétention de l’endroit feront en sorte que tu t’y sentiras immédiatement à l'aise.
Stem Bar
Prix moyen d'un repas : 33 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : Stem Bar – 2475, rue Notre Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux marquer des points avec ta « date », le Stem Bar est une excellente option. Il s’agit en fait d’un bar à vin intime où tu peux déguster des boissons de qualité et des petits plats à partager. D’ailleurs, la burrata et les pancakes salés semblent faire fureur sur les réseaux sociaux. L’ambiance tamisée et la déco sobre serviront de parfaite toile de fond pour faciliter les discussions et les connexions.
Bouillon Albert
Prix moyen d'un repas : 30 $ | Prix moyen d'un cocktail : 9 $
Adresse : Bouillon Albert – 4177, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu es situé dans le coin du Plateau, Bouillon Albert est une bonne adresse qui saura te charmer. Sa cuisine typiquement française donne assurément l’eau à la bouche avec son menu offrant, entre autres, ravioles de Dauphiné au compté, onglet et frites avec sauce au café et tarte Tatin délicate. À découvrir!
