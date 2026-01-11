Tu peux dévaler deux pistes de luge à 1h15 de Québec avec une option ultra rapide
Que ce soit pour la vue ou la vitesse, tu ne seras pas déçu!
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment les sensations fortes en hiver : la luge autrichienne du Mont Radar est officiellement ouverte pour la saison 2026 et promet une expérience aussi le fun qu’accessible. Située à un peu plus d'une heure de la ville de Québec, à Saint-Sylvestre, cette activité hivernale se vit en pleine nature, avec une vue spectaculaire tout au long de la descente.
Deux pistes sont offertes sur place. La piste Familiale est obligatoire pour les deux premières descentes et convient autant aux enfants qu’aux adultes. Elle propose une descente fluide, avec des courbes amusantes, parfaite pour prendre confiance et profiter du décor enneigé. Pour les personnes de 14 ans et plus en quête d’adrénaline, la piste Kamikaze pousse l’expérience un cran plus loin avec une descente plus rapide, plus technique et des virages serrés. À noter que cette piste est accessible seulement selon les conditions de glisse et que les lunettes de ski y sont obligatoires.
L’activité dure environ deux heures et comprend quatre descentes consécutives, avec des remontées en autobus entre chaque passage. C’est toi qui contrôles la vitesse : tu peux y aller doucement pour admirer le paysage ou accélérer pour ressentir le rush, selon ton niveau de confort.
Côté organisation, les départs ont lieu les samedis et dimanches, ainsi que durant la semaine de relâche, à 9 h, 11 h 30 et 14 h. Les réservations doivent être faites en ligne, et il est demandé d’arriver 30 minutes avant l’heure prévue.
L’activité est accessible dès trois ans, mais les enfants de trois à neuf ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet. Le casque de ski est obligatoire (location possible sur place), tout comme des vêtements d’hiver complets, des bottes chaudes et des gants. Les casques de vélo ou de hockey ne sont pas acceptés.
Pour les prix, il faut prévoir environ 59,99 $ pour les 14 ans et plus, 49,99 $ pour les dix à treize ans, et 62,99 $ pour le duo d'un enfant de trois à neuf ans accompagné d’un adulte. La location de casque est offerte à 7,99 $, et l’achat de lunettes de ski est possible sur place.
Si tu cherches une activité hivernale originale, accessible et vraiment différente à faire en famille ou entre ami.e.s, la luge autrichienne du Mont Radar coche clairement toutes les cases. Assure-toi simplement de bien lire les conditions avant de réserver… et prépare-toi à avoir le sourire du début à la fin.
La luge australienne du Mont Radar
Prix : 49,99 $ par jeune de 10 à 13 ans | 59,99 $ par personne de 14 ans et plus
Quand : Les week-ends et durant la semaine de relâche
Adresse : 605, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
