Cette glissade sur tube à 30 min. de Québec va jusqu'à 120 km/h et elle fait 600 mètres
Alloooo la « bucket list » des vacances! ☃️❄️
Imagine-toi au sommet d'une montagne enneigée, le cœur battant, prêt.e à t'élancer sur ce qui pourrait être la glissade sur tube la plus haute au monde. Ce rêve hivernal existe bel et bien, à seulement 30 minutes de Québec, et il ouvre ses portes ce mois-ci!
À lire également : Tu peux faire une descente en luge épique de 7,5 km sous le ciel étoilé au Québec
Grâce à ses 104,6 mètres de dénivelé et ses 600 mètres de long, cette piste nommée la Guiness, située aux Glissades de Tewkesbury, promet une descente en tube vertigineuse qui te fera atteindre des vitesses oscillant entre 80 et 120 km/h. Une minute de pure magie hivernale qui frôle l'expérience de la luge olympique. Bien qu'elle ne soit pas encore homologuée, cette piste serait la plus haute au monde, selon le site officiel.
Pour accéder au sommet de la fameuse Guinness, tu emprunteras une remontée mécanique avant de terminer l'ascension à pied. Arrivé.e en haut, un panorama époustouflant s'offrira à toi : la majestueuse rivière Jacques-Cartier serpentant entre les montagnes blanches. Un moment de contemplation magique avant que l'adrénaline ne prenne le dessus.
En général, la piste est accessible aux personnes pesant 100 lb (45 kg) et plus. Mais, tu t’en doutes, la Guinness n’est pas une glissade ordinaire. Pour assurer ta sécurité, l’équipe forme des cellules de trois personnes aux poids différents, attachées ensemble pour une descente stable. Tu pourrais donc partager ce moment mémorable avec d’autres personnes aussi game que toi.
Selon les conditions météo, on prévient que ce minimum peut varier. Et parce que la sécurité prime, les Glissades de Tewkesbury se réservent le droit de fermer la Guinness sans préavis si Dame Nature en décide autrement.
Tu peux profiter de ta visite, bien sûr, pour dévaler plus de quinze autres pistes, qui valent elles aussi la descente. Le site propose un terrain de jeu complet pour tous les niveaux :
Les Familiales : 9 pistes de 30 mètres parfaites pour les plus jeunes et les cœurs sensibles, avec deux remontées mécaniques.
Les Sportives : 6 pistes de 50 mètres pour ceux et celles qui veulent monter d'un cran, accessibles par trois remontées.
Les Pistes du Nord : 3 pistes impressionnantes de 70 mètres de haut pour les amateur.rices de sensations fortes.
Et bien sûr, la Guinness : l'ultime défi qui te laissera des souvenirs impérissables.
Le tarif d'entrée comprend toutes les glissades, y compris la Guinness.
On l'fait?
Les Glissades de Tewkesbury
Prix pour une journée complète : Enfant de 3-4 ans : 27,34 $, Enfant de 5-12 ans : 47,99 $, Adulte (13 ans et plus) : 54,99 $
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de 5-12 ans) : 188 $
Quand : À compter du 26 décembre 2025
Adresse : 860, ch. Jacques-Cartier N., Stoneham-et-Tewkesbury, QC
À noter que la photo du site Les Glissades Tewkesbury, partagée sur la couverture, a été ajustée verticalement afin de refléter plus fidèlement la hauteur réelle des pentes dans le graphique.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ce parc gratuit à Québec cache une cascade de 10 m qui est sublime l'hiver ›
- 7 sentiers avec passerelles pour des randonnées faciles et WOW près de Montréal cet hiver ›
- Un parc enchanteur avec passerelles à 1h30 de Québec mène à des paysages d'hiver magiques ›
- 9 sentiers illuminés au Québec pour faire une promenade féérique cet hiver ›
- Tu peux glisser en luge sous le ciel étoilé sur une piste de 7,5 km au Québec - Narcity ›