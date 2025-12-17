Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cette glissade sur tube à 30 min. de Québec va jusqu'à 120 km/h et elle fait 600 mètres

Alloooo la « bucket list » des vacances! ☃️❄️

Les Glissades de Tewkesbury. Droite : Une personne avec un tube aux Glissades de Tewkesbury.

Les Glissades de Tewkesbury offrent une glissade sur tube qui va jusqu'à 120km/h.

Les Glissades de Tewkesbury | Facebook
Rédactrice en chef

Imagine-toi au sommet d'une montagne enneigée, le cœur battant, prêt.e à t'élancer sur ce qui pourrait être la glissade sur tube la plus haute au monde. Ce rêve hivernal existe bel et bien, à seulement 30 minutes de Québec, et il ouvre ses portes ce mois-ci!

À lire également : Tu peux faire une descente en luge épique de 7,5 km sous le ciel étoilé au Québec

Grâce à ses 104,6 mètres de dénivelé et ses 600 mètres de long, cette piste nommée la Guiness, située aux Glissades de Tewkesbury, promet une descente en tube vertigineuse qui te fera atteindre des vitesses oscillant entre 80 et 120 km/h. Une minute de pure magie hivernale qui frôle l'expérience de la luge olympique. Bien qu'elle ne soit pas encore homologuée, cette piste serait la plus haute au monde, selon le site officiel.

Pour accéder au sommet de la fameuse Guinness, tu emprunteras une remontée mécanique avant de terminer l'ascension à pied. Arrivé.e en haut, un panorama époustouflant s'offrira à toi : la majestueuse rivière Jacques-Cartier serpentant entre les montagnes blanches. Un moment de contemplation magique avant que l'adrénaline ne prenne le dessus.

En général, la piste est accessible aux personnes pesant 100 lb (45 kg) et plus. Mais, tu t’en doutes, la Guinness n’est pas une glissade ordinaire. Pour assurer ta sécurité, l’équipe forme des cellules de trois personnes aux poids différents, attachées ensemble pour une descente stable. Tu pourrais donc partager ce moment mémorable avec d’autres personnes aussi game que toi.

Selon les conditions météo, on prévient que ce minimum peut varier. Et parce que la sécurité prime, les Glissades de Tewkesbury se réservent le droit de fermer la Guinness sans préavis si Dame Nature en décide autrement.

Tu peux profiter de ta visite, bien sûr, pour dévaler plus de quinze autres pistes, qui valent elles aussi la descente. Le site propose un terrain de jeu complet pour tous les niveaux :

Les Familiales : 9 pistes de 30 mètres parfaites pour les plus jeunes et les cœurs sensibles, avec deux remontées mécaniques.

Les Sportives : 6 pistes de 50 mètres pour ceux et celles qui veulent monter d'un cran, accessibles par trois remontées.

Les Pistes du Nord : 3 pistes impressionnantes de 70 mètres de haut pour les amateur.rices de sensations fortes.

Et bien sûr, la Guinness : l'ultime défi qui te laissera des souvenirs impérissables.

Le tarif d'entrée comprend toutes les glissades, y compris la Guinness.

On l'fait?

Les Glissades de Tewkesbury

Prix pour une journée complète : Enfant de 3-4 ans : 27,34 $, Enfant de 5-12 ans : 47,99 $, Adulte (13 ans et plus) : 54,99 $
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de 5-12 ans) : 188 $

Quand : À compter du 26 décembre 2025

Adresse : 860, ch. Jacques-Cartier N., Stoneham-et-Tewkesbury, QC

Site Internet des Glissades de Tewkesbury


À noter que la photo du site Les Glissades Tewkesbury, partagée sur la couverture, a été ajustée verticalement afin de refléter plus fidèlement la hauteur réelle des pentes dans le graphique.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
ville de québecquoi faire le week-end à québecglissade sur tubeactivités extérieures à québecbucket list de narcity
Ville de QuébecCanadaChoses à faireQuébecChoses à faire
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Citoyenneté canadienne : Un changement majeur entre en vigueur et voici comment appliquer

Qui sait, peut-être es-tu déjà Canadien sans le savoir! 👀🇨🇦

Hydro-Québec cherche plein d'employés pour 2026 et les avantages sont impressionnants

Quatre semaines de vacances et plus encore!

La hausse des loyers va être mieux réglementée dès 2026 - Voici comment ça t'impactera

Fini, les suggestions de hausses de 5,9 % du Tribunal administratif du logement?

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ versés très bientôt à des milliers de Québécois

Une prestation qui est toujours la bienvenue, surtout en fin d'année.💰

Liquidation Marie va lancer une plateforme d'achats en ligne - Voici quoi savoir

Commander ton épicerie à petit prix? OUI!

La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir

Es-tu game? 👀🔥

6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026

Ça coûte cher, fonder une famille! 👨🏽🍼

12 idées-cadeaux de Noël pour impressionner la personne qui a déjà tout

Pour une surprise qui fait plaisir à tout coup!

4 clubs libertins et saunas pour adultes à Montréal où pimenter tes soirées

Pour regarder ou... 😉🌶️

23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025

Certains restaurants se sont retrouvés devant les tribunaux plus d’une fois cette année. 🫠