Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ versés très bientôt à des milliers de Québécois
Une prestation qui est toujours la bienvenue, surtout en fin d'année.💰
Des milliers de retraité.e.s et de personnes âgées du Québec recevront dans les prochains jours leur pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour décembre 2025. Ce soutien financier mensuel du gouvernement fédéral, administré par l'Agence du revenu du Canada (ARC), représente une aide essentielle pour de nombreuses personnes de la province et ailleurs au pays.
À lire également : Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026
Si tu es néophyte, sache que, dans la grande majorité des cas, tu n'as rien à faire pour toucher cette prestation. Ottawa utilise les données de ta déclaration de revenus pour déterminer ton admissibilité et t'inscrire de manière automatique au programme.
Par contre, si l'automatisation du processus n'est pas survenue, tu peux toujours soumettre une demande pour commencer à recevoir ce versement mensuel.
Qui peut bénéficier de la pension de la Sécurité de la vieillesse?
Chaque mois, un grand nombre de personnes profitent de cette aide financière fédérale. Pour y être admissible, tu dois remplir trois conditions essentielles : ton statut légal au pays, ton lieu de résidence et, évidemment, ton âge.
Si tu habites présentement au Canada, tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou détenir le statut de résident.e permanent.e. En plus, tu dois avoir vécu au Canada pendant au moins dix ans après avoir atteint tes 18 ans.
Pour ceux et celles qui résident à l'étranger, les exigences sont plus strictes : il faut avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans après la majorité pour recevoir cette prestation financière.
Quel montant recevras-tu en décembre 2025?
Le gouvernement fédéral ajuste les montants de cette pension à tous les trimestres pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie. Pour la période actuelle, qui se termine ce mois-ci, les sommes ont augmenté de 0,7 %.
Voici les montants que tu peux t'attendre à recevoir très bientôt :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 740,09 $ par mois, si ton revenu de 2024 était en dessous de 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 814,10 $ par mois, pourvu que ton revenu de 2024 ne dépasse pas 154 196 $
Ces montants correspondent au maximum que tu peux recevoir. Le montant exact déposé dans ton compte dépendra de ton revenu annuel et de ta situation personnelle.
Selon les fluctuations de l'Indice des prix à la consommation, les prestations de la SV connaîtront une augmentation de 0,3 % pour le trimestre de janvier à mars 2026.
Comment faire si tu n'es pas encore inscrit.e au programme?
En temps normal, Service Canada t'inscrit automatiquement quand tu arrives à 64 ans. Tu reçois alors une lettre confirmant que tout est en place et que tes paiements débuteront dès que tu atteindras 65 ans.
Toutefois, le système automatique n'est pas parfait. Si tu n'as rien reçu dans le mois suivant ton 64e anniversaire, il est préférable d'agir rapidement.
Tu as plusieurs façons de faire ta demande : en ligne via ton compte Mon dossier Service Canada (la méthode la plus rapide et simple), en complétant et en expédiant le formulaire officiel par la poste, ou en visitant en personne un centre Service Canada dans ta région.
Conseil important : soumets ta demande environ six mois avant ton 65e anniversaire. Ce délai permet au gouvernement de traiter ton dossier adéquatement et t'assure de ne manquer aucun versement.
Quelle est la date du versement de décembre 2025?
Les personnes qui reçoivent la SV touchent leur paiement à chaque mois, généralement dès le mois suivant leur 65e anniversaire. Pour ce mois-ci, le dépôt est fixé au lundi 22 décembre.
Bon à savoir : une fois rendu.e à 65 ans, si tu n'as pas un besoin urgent de cette pension, tu peux choisir de retarder le début des versements jusqu'à 70 ans. En retour, le montant mensuel que tu recevras augmentera graduellement, ce qui peut constituer un avantage financier considérable sur le long terme.
Pour tous les renseignements complets sur la SV, visite le site officiel.
Peux-tu aussi recevoir le Supplément de revenu garanti très bientôt?
Si tes revenus sont limités, tu pourrais aussi avoir droit au Supplément de revenu garanti (SRG), une prestation mensuelle non imposable qui s'ajoute à ta pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette aide supplémentaire vise à appuyer les personnes âgées qui ont des ressources financières restreintes.
Pour y être admissible, tu dois déjà toucher la pension de la SV et avoir un revenu annuel (sans compter la SV et le SRG) en dessous d'un certain seuil. En 2025, une personne seule, veuve ou divorcée peut recevoir jusqu'à 1 086,88 $ par mois si son revenu ne dépasse pas 22 176 $.
Dans le cas des couples où les deux conjoints.e.s touchent la SV complète, chaque personne peut obtenir jusqu'à 653,49 $ mensuellement, à condition que leurs revenus combinés restent en dessous de 29 232 $.
Bonne nouvelle : la plupart du temps, tu n'as rien à faire. Si tu remplis ta déclaration de revenus chaque année, Service Canada vérifie automatiquement ton admissibilité et ajuste les versements selon ta situation financière.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
