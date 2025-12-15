Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

4 clubs libertins et saunas pour adultes à Montréal où pimenter tes soirées

Pour regarder ou... 😉🌶️

La section coquine avec douche et lounge au Club Luxuria.

L'un des clubs libertins ou « pour adultes » à Montréal.

Club Luxuria
Éditrice Junior

Que ce soit par simple curiosité ou par envie d’explorer de nouvelles expériences, les clubs libertins de Montréal continuent d’attirer l’attention. Ouverts au public ou accessibles sur adhésion, ces établissements « pour adultes » offrent des espaces où des personnes consentantes peuvent vivre des activités intimes, explorer leurs fantasmes ou même repousser certaines limites en couple, le tout dans un cadre généralement régi par des règles précises.

À lire également : Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025

En 2025, même si certains tabous liés à la sexualité demeurent bien présents, la société montre une ouverture grandissante envers ces pratiques. Montréal s’inscrit clairement dans ce mouvement, avec des lieux érotiques qui opèrent librement et qui font désormais partie du paysage nocturne de la ville.

Si l’idée d’en savoir plus te titille, voici un aperçu des adresses coquines qui font monter la température dans la métropole.

Club Luxuria

Une partie de la section Luxure du Club Luxuria.

Une partie de la section Luxure du Club Luxuria.

Club Luxuria

Prix : Abonnement de membre à partir de 25 $ pour une soirée pour les couples, 25 $ par année pour les femmes seules et 100 $ par 6 mois pour les hommes seuls | Frais de soirée à partir de 40 $ pour les couples, gratuit pour les femmes seules les vendredis et 10 $ les samedis, 100 $ pour les hommes seuls

Quand : Les vendredis de 21 h à 3 h, le samedi de 18 h à 3 h - À l'occasion les jeudis et dimanches

Adresse : 8820, boul. St-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Derrière ses portes, le Club Luxuria propose une expérience libertine modulable selon tes envies. Que tu préfères simplement prendre un verre, danser et observer, ou que tu sois tenté.e par des expériences plus explicites, l’endroit accueille une clientèle en quête de plaisirs variés, dans un esprit où le consentement est central.

Sur deux étages, l’établissement combine bars, piste de danse, banquettes et soirées animées par des DJs au rez-de-chaussée.

À l’étage, la section Luxure rassemble plusieurs installations pensées pour pousser l’expérience plus loin, dont une pole dance, ainsi que trois chambres à louer à partir de 100 $ pour trois heures, dont une à thématique BDSM. Balançoire, table de massage, chaise tantra et douche pouvant accueillir jusqu’à quinze personnes tout en donnant sur un nouveau lounge, complètent le tout.

Le Club Luxuria est facilement accessible aux couples et aux femmes. Les hommes seuls sont admis les jeudis et vendredis, mais pas les samedis, sauf invitation très exceptionnelle. Les téléphones cellulaires sont interdits, et le respect du code vestimentaire et des règles est obligatoire.

Accessibilité : Le rez-de-chaussée est accessible aux fauteuils roulants

Site Internet du Club Luxuria

Club L

Prix : À partir de 35 $ par personne pour un abonnement d'un mois | Frais d'accès divers aux soirées, généralement entre 45 $ et 80 $

Quand : Les vendredis et samedis de 19 h à 3 h, certains jeudi dès 19 h (2e étage fermé)

Adresse : 2570, rue Jean Talon E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au Club L, l’exploration se fait sans pression, dans une ambiance moderne et assumée qui mise autant sur la connexion que sur le plaisir. L’adresse s’adresse surtout aux couples, aux hommes qui les accompagnent ainsi qu'aux femmes seules, et propose un espace où l’on peut manger, boire, jaser, danser… et laisser place aux envies, ouvertement ou en toute discrétion, à son propre rythme.

Le lieu s’étend sur deux étages bien distincts. En bas, on retrouve l’expérience club avec bar et espaces pour socialiser, tandis qu’à l’étage, des chambres équipées de miroirs et d’accessoires sont accessibles pour celles et ceux qui souhaitent pousser l’expérience plus loin.

Pour une première visite, une visite guidée est obligatoire afin de bien comprendre le fonctionnement des soirées et les règles en place. Il est donc recommandé d’arriver avant 23 h pour poser toutes les questions nécessaires. Le Club L met aussi l’accent sur l’éducation, avec une section « libertinage 101 » sur son site, ainsi qu’une approche claire basée sur le consentement, l’inclusion et le respect du couple, peu importe sa forme. C’est dans ce contexte que des pratiques comme le mélangisme, l’échangisme et le polyamour sont abordées.

Petit rappel pratique : chacun.e est responsable de sa protection, il est donc mieux d'apporter ses propres articles, même si l’établissement en vend sur place au besoin. Enfin, le code vestimentaire est pris très au sérieux et plusieurs règles doivent être respectées pour participer à ces soirées sensuelles.

Accessibilité : Le rez-de-chaussée est accessible aux fauteuils roulants

Site Internet du Club L

L'Orage Club

Prix : Abonnement à partir de 60 $ par couple et 20 $ par femme seule pour un mois | Frais par soirée à partir de 20 $ par couple, 10 $ par femme seule et 75 $ par homme seul

Quand : Les jeudis de 21 h à 2 h, les vendredis et samedis de 21 h 30 à 3 h et les dimanches de 15 h à 19 h

Adresse : 7700, 12e Avenue, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : À L’Orage Club, l’expérience se vit à découvert alors que l’établissement mise sur une aire entièrement ouverte, sans chambres fermées, où l’échangisme, le voyeurisme et l’exhibitionnisme occupent une place centrale. Un parti pris assumé qui invite à observer, se montrer ou participer, selon ses envies.

Le lieu s’étend sur deux étages baignés de néons et ponctués de lustres et d’installations audacieuses, comme des cages et des fenêtres donnant sur des espaces d’action. On y retrouve aussi un bar lounge et une discothèque animée par des DJs, ce qui en fait un endroit aussi festif que sensuel.

Les soirées varient selon les jours de la semaine, avec des thèmes bien définis, comme les vendredis trio rencontre ou les jeudis diversités, permettant de choisir l’ambiance qui colle le mieux à ton humeur du moment. L’Orage Club accueille les femmes seules, les hommes seuls et les couples, à l’exception des samedis, où les hommes non accompagnés ne sont pas admis.

La sécurité, le respect et le consentement font partie intégrante de l’expérience et sont clairement mis de l’avant par l’établissement. Avant de t’y rendre, il est important de savoir que les cellulaires sont interdits à l’intérieur, qu’un code vestimentaire précis est en place et que plusieurs règlements doivent être respectés (retrait de la carte de membre au premier manquement).

Site Internet de L'Orage Club

Bain Colonial

Prix : 22 $ pour un casier, 26 $ pour une chambre et 30 $ pour un massage de 30 minutes

Quand : Du lundi au samedi de midi à 22 h. Dimanche de midi à 20 h

Adresse : 3963, av. Coloniale, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au cœur du Plateau, le Bain Colonial accueille exclusivement une clientèle masculine dans un cadre chargé d’histoire. En activité depuis 1914, il fait partie des plus anciens établissements du genre à Montréal.

On y retrouve plusieurs installations pensées autant pour la détente que pour les rencontres, dont des saunas secs, des bains-tourbillon, une chambre noire, une salle vidéo et des chambres privées. Le lieu propose aussi un système de vapeur aux pierres naturelles, deux terrasses extérieures ainsi que des services de massage.

Que l’objectif soit simplement de relaxer ou de laisser place à d’éventuelles affinités entre les visiteurs, l’expérience se vit à son propre rythme.

Accessibilité : Seulement pour les hommes

Site Internet de Bain Colonial

* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

