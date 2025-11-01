Grève à la STM : 3 plans B pour éviter le chaos à Montréal du 1er au 28 novembre
Cet article n'est pas payé par ton employeur qui veut que tu rentres quand même! 😉
Depuis ce samedi 1er novembre, une nouvelle grève des employé.e.s d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM) est en cours à travers le réseau. Ce moyen de pression entrainera pour les prochaines semaines une importante réduction du service d'autobus et de métro dans la métropole en dehors des heures de pointe. Il existe toutefois différents plans B pour te déplacer.
Que tu doives te rendre au travail ou revenir à la maison, aller à un rendez-vous ou simplement magasiner, tu devras planifier tout cela aux heures de pointe matinales et de fin d'après-midi ainsi qu'en fin de soirée, car les autobus et le métro seront à l'arrêt complet.
En d’autres mots, rentrer à la maison après le travail risque d’être compliqué si tu termines à 18 h, puisque le métro sera à l’arrêt entre 17 h 45 et 23 h, et les autobus entre 18 h et 23 h, conformément aux directives émises par le Tribunal administratif du travail (TAT).
Voici donc trois suggestions pour te déplacer et pour éviter le chaos dans les rues de Montréal durant la grève de novembre à la STM :
BIXI : Le vélopartage accessible partout
Le service de vélopartage BIXI reste une excellente option durant la grève de novembre, et ce, dans tout le Grand Montréal.
Le réseau compte des centaines de stations réparties à travers la ville, ce qui te permet de te déplacer facilement d'un point A à un point B sans dépendre du transport en commun. C'est une solution particulièrement pratique pour les trajets de courte et moyenne distance.
Toutefois, la saison régulière se BIXI se termine le 15 novembre prochain, soit 13 jours avant la fin de la grève.
« Nous sommes présentement en train d'évaluer les mesures qui seront implantées au courant du mois de novembre pour soutenir les Montréalais », prévient l'entreprise dans une missive envoyée à Narcity Québec.
BIXI précise que des stations seront graduellement retirées à partir du 15 novembre, pour en maintenir 234 dans le cœur du réseau.
« De nombreuses stations-dépôt, très populaires lors des grèves précédentes, seront maintenues après le 15 novembre et quelques unes ajoutées à des lieux clés », ajoute-t-on.
Après le 15 novembre, les usagers peuvent également passer à l'abonnement mensuel.
Les tarifs varient selon ton utilisation. Si tu n'as pas d'abonnement, le déverrouillage d'un BIXI coûte 1,50 $, puis 0,20 $ la minute pour un vélo régulier et 0,35 $ la minute pour un électrique.
Avec l'abonnement mensuel à 23 $ (valide 30 jours), le déverrouillage est gratuit et tu peux rouler jusqu'à 45 minutes sur un BIXI régulier sans frais supplémentaires. Pour un vélo électrique, c'est 0,18 $ la minute.
Attention : il te faut obligatoirement un casque pour enfourcher le vélo électrique, sinon tu pourrais recevoir une amende salée.
Autopartage : Leo et Communauto à la rescousse
Si le vélo n'est pas une option pour toi ou que la météo de novembre ne s'y prête pas, l'autopartage représente une excellente alternative au transport en commun durant la grève.
Leo, le nouveau service d'autopartage lancé en mai dernier, compte plus de 600 voitures disponibles dans différents arrondissements, dont Saint-Léonard, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Le Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie. Les tarifs varient selon le temps d'utilisation, soit à l'heure, à la minute ou à la journée.
Communauto demeure également un choix populaire et fiable. Pour utiliser ce service, tu dois t'inscrire et avoir un permis de conduire valide. Les tarifs varient selon le forfait mensuel ou annuel choisi, le trajet et le temps de location du véhicule.
Avec le transport en commun au ralenti, il faut s'attendre à beaucoup plus de trafic dans le Grand Montréal. L'autopartage te permet de planifier tes déplacements selon tes besoins, tout en évitant les coûts et les responsabilités liés à la propriété d'un véhicule.
Covoiturage : Une solution économique et écologique
Le covoiturage s'impose comme une option à la fois économique et écologique durant la grève de novembre à la STM. Plusieurs plateformes te permettent de partager ton trajet ou de trouver un lift.
L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) offre une application de covoiturage gratuite pour la population de la région métropolitaine de Montréal. Cette plateforme te permet de connecter avec d'autres personnes qui font le même trajet que toi.
Si tu décides de conduire et d'offrir des places dans ton véhicule, tu peux même être rémunéré.e pour le faire. Par exemple, en traversant un pont, tu pourrais recevoir entre 0,10 $ et 0,54 $ par kilomètre selon le nombre de passagers et passagères à bord, et selon si tu passes ou non par un pont de la Rive-Sud.
Tu peux également opter pour des plateformes comme Amigo Express, où des citoyennes et citoyens proposent du transport à celles et ceux qui vont dans la même direction. Les prix varient et sont fixés par les propriétaires des véhicules.
Le covoiturage, c'est gagnant pour ton portefeuille, pour l'environnement et pour créer des liens avec d'autres Montréalais.es qui vivent la même situation que toi!
