Sommaire

Grève à la STM : 2 autres jours SANS transport en commun prévus ce mois-ci - Voici quand

À GO, on s'arrache les cheveux.🧑🏽

L'entrée d'un métro à Montréal.

Deux autres jours sans transport en commun sont prévus ce mois-ci en raison de la grève à la STM.

Derek Robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Montréalais et les Montréalaises n’en ont pas fini avec la grève à la Société de transport de Montréal (STM). Deux nouvelles journées sans aucun service de métro ni d’autobus sont prévues ce mois-ci. Cette fois, ce sont les chauffeurs et chauffeuses d’autobus ainsi que les opérateurs et opératrices de métro qui débrayeront.

À lire également : Grève à la STM : 3 plans B pour éviter le chaos à Montréal du 1er au 28 novembre

La STM a confirmé la nouvelle ce jeudi 6 novembre, précisant avoir reçu l’avis de la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les 4 500 employé.e.s concernés.

Après l’arrêt complet du service d’autobus régulier et du métro le 1er novembre, causé par deux grèves simultanées, deux autres dates ont été retenues : le samedi 15 et le dimanche 16 novembre.

Le Tribunal administratif du travail (TAT) avait autorisé le droit de grève aux 4 500 chauffeur.euse.s d’autobus, opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station pour la journée du 1er novembre. Pour les 15 et 16 novembre, le TAT n’a pas encore rendu sa décision.

Si on se fie à la dernière grève, il pourrait ne pas y avoir de bus ni de métro entre 1 h 15 le 15 novembre et 6 h 15 le lundi 17 novembre. Une chose est certaine : le transport adapté sera maintenu en tout temps.

Ces journées de grève s’ajoutent au débrayage déjà en cours chez les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM, dont le conflit de travail pourrait se poursuivre jusqu’au 28 novembre inclusivement, à moins qu’une entente ne soit conclue d’ici là.

En attendant, les autobus et le métro fonctionnent seulement aux heures de pointe du matin, de l’après-midi et en fin de soirée.

Pour connaitre l’horaire complet des autobus et du métro de la STM jusqu’au 28 novembre, c’est par ici.

société de transport de montréalgrève au québectransport en commun montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

