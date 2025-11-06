Grève à la STM : 2 autres jours SANS transport en commun prévus ce mois-ci - Voici quand
À GO, on s'arrache les cheveux.🧑🏽
Les Montréalais et les Montréalaises n’en ont pas fini avec la grève à la Société de transport de Montréal (STM). Deux nouvelles journées sans aucun service de métro ni d’autobus sont prévues ce mois-ci. Cette fois, ce sont les chauffeurs et chauffeuses d’autobus ainsi que les opérateurs et opératrices de métro qui débrayeront.
À lire également : Grève à la STM : 3 plans B pour éviter le chaos à Montréal du 1er au 28 novembre
La STM a confirmé la nouvelle ce jeudi 6 novembre, précisant avoir reçu l’avis de la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les 4 500 employé.e.s concernés.
Après l’arrêt complet du service d’autobus régulier et du métro le 1er novembre, causé par deux grèves simultanées, deux autres dates ont été retenues : le samedi 15 et le dimanche 16 novembre.
Le Tribunal administratif du travail (TAT) avait autorisé le droit de grève aux 4 500 chauffeur.euse.s d’autobus, opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station pour la journée du 1er novembre. Pour les 15 et 16 novembre, le TAT n’a pas encore rendu sa décision.
Si on se fie à la dernière grève, il pourrait ne pas y avoir de bus ni de métro entre 1 h 15 le 15 novembre et 6 h 15 le lundi 17 novembre. Une chose est certaine : le transport adapté sera maintenu en tout temps.
Ces journées de grève s’ajoutent au débrayage déjà en cours chez les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM, dont le conflit de travail pourrait se poursuivre jusqu’au 28 novembre inclusivement, à moins qu’une entente ne soit conclue d’ici là.
En attendant, les autobus et le métro fonctionnent seulement aux heures de pointe du matin, de l’après-midi et en fin de soirée.
Pour connaitre l’horaire complet des autobus et du métro de la STM jusqu’au 28 novembre, c’est par ici.
