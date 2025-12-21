Ce spa dans les Laurentides est tout simplement féérique l'hiver et c'est la date parfaite
La neige sur les sapins, le bruit de la rivière : c'est juste WOW. ❄️✨
Si tu rêves de t’évader dans un cocon de bien-être qui offre un décor aussi enchanteur que Narnia pendant la saison froide, un spa niché dans les Laurentides pourrait bien devenir ton nouveau refuge préféré pour combattre la dépression saisonnière. Entouré de conifères enneigés et baigné dans une atmosphère paisible, ce véritable paradis hivernal te permet de relaxer dans des bains chauds en plein air tout en profitant de paysages à couper le souffle.
À lire également : Ce «resort» au Québec offre nuitée, spa, repas, cocktails et activités pour 200$/personne
À moins d’une heure de Montréal, le Strøm spa nordique Saint-Sauveur est traversé par la rivière à Simon, ce qui lui confère un charme absolument unique. Imagine-toi passer d'un sauna finlandais bien chaud à la fraîcheur vivifiante (et au son) de la rivière, le tout entouré d'arbres matures recouverts de neige. C'est exactement le genre d'expérience immersive qui t'attend.
Les installations comprennent des bains à remous extérieurs, deux bassins tempérés, deux accès à la rivière (si t'es game), des saunas finlandais, un bain de vapeur à l'eucalyptus, des chutes thermale et nordique, ainsi que plusieurs espaces de détente avec foyers.
Ma pièce préférée est définitivement celle avec des chaises à lumières infrarouges qui procurent tout plein de bienfaits et une détente incroyable.
Le pont par-dessus la rivière au Strom Spa nordique Saint-Sauveur. @iza.bee | Narcity Québec
Fun fact, l'endroit perpétue une tradition scandinave bien ancrée dans la région, puisque c'est sur ce site que s'est installé le tout premier spa nordique du Québec, dans les années 1960. Ce n'est pas d'hier que cette destination est prisée pour la relaxation totale.
Bien sûr, le Strøm spa nordique offre tous les soins classiques qu'on aime dans ces établissements : massages, soins du visage, soins du corps (comme des gommages ou enveloppements de boue) et soins des mains et des pieds.
Il est bon de savoir que la location de la robe de chambre ainsi que de la serviette est incluse dans le prix. Pas besoin de mouiller ta robe de chambre en minou colorée!
Le Strom Spa nordique Saint-Sauveur en hiver. @iza.bee | Narcity Québec
Et si tu veux prolonger l'expérience, le restaurant Nord propose une cuisine d'inspiration boréale à déguster en contemplant la beauté de la nature environnante.
Strom Spa nordique Saint-Sauveur
Coût : À partir de 69 $ du lundi au jeudi (excluant la haute saison), 54 $ après 17 h, ou 94 $ en tout temps incluant la haute saison | L'accès inclut la location d'un peignoir, d'une serviette et d'un casier.
Quand : Tous les jours de 9 h 30 à 22 h
Adresse : 930 Bd des Laurentides, Piedmont, QC
