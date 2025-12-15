Un tout nouveau spa va remplacer le Skyspa du Quartier DIX30 et voici à quoi t’attendre
Ça ouvre bientôt!
Attentions aux fans de self-care : alors que le Skyspa a fermé ses portes au Quartier DIX30 et à Québec, de tout nouveaux spas urbains en hauteur prendront place aux mêmes adresses. Baptisé AWŪ, ce lieu de bien-être perché proposera une expérience différente des spas nordiques traditionnels, en misant sur une ambiance plus vivante, conviviale et accessible, directement au cœur de la ville.
À lire également : Ce «resort» au Québec offre nuitée, spa, repas, cocktails et activités pour 200$/personne
AWŪ est la nouvelle marque sœur du Groupe STROM, qui œuvre depuis plus de 15 ans dans l’univers du bien-être. Avec ce projet, le groupe souhaite élargir sa mission en créant un sanctuaire pensé pour s’intégrer au rythme urbain, tout en favorisant la détente et l’équilibre. Le concept se distingue par son approche plus flexible, tant dans l’expérience que dans la tarification, afin de permettre aux visiteurs et visiteuses de profiter du lieu à leur propre cadence.
L’accès au sanctuaire inclura un cycle thermal complet, composé de bassins chauds, de chutes froides, de saunas et de bains vapeur, organisés en circuit pour soutenir la récupération physique. Des rituels Aufguss viendront ponctuer l’expérience en sauna avec des séquences sensorielles guidées. Des zones d’assise, à l’intérieur comme à l’extérieur, seront aussi accessibles pour prolonger les moments de repos.
Le sanctuaire comprendra également un studio de mouvement, où seront offerts des cours collectifs, comme le yoga, le Pilates, la méditation guidée, la respiration consciente ou encore des séances d’étirements et de mobilité. Ces activités feront partie de l’accès de base, tout comme l’espace nomade, un lieu polyvalent pensé autant pour travailler que pour lire ou simplement décrocher, tout en restant connecté à l’ambiance du site.
Un café-restaurant sera aussi intégré au concept, proposant une offre qui s’étend du matin au soir, avec des assiettes inspirées d’ingrédients sains, des cafés, des matchas, des smoothies, des tapas, ainsi que des mocktails et cocktails. En parallèle, une programmation d’évènements occasionnels viendra animer le lieu, incluant projections, conférences et DJ invités sur la terrasse.
Côté fonctionnement, l’accès de base à 50 $ donnera droit à deux heures au sanctuaire. Il sera ensuite possible de prolonger le séjour à l’heure, jusqu’à un maximum quotidien après lequel l’accès deviendra illimité pour la journée. Certains services, comme les massages et les soins esthétiques, seront offerts en supplément.
L’ouverture d’AWŪ est prévue au début de 2026, et le projet promet déjà de devenir un nouveau point de repère bien-être pour celles et ceux qui cherchent à ralentir… sans quitter la ville.
Les nouveaux spas AWU au Quartier DIX30 et à Québec
Prix : À partir de 50 $ pour deux heures
Quand : Début 2026
Adresse :
- DIX30 - 6000, boul. de Rome, 4e étage, Brossard, QC
- Québec - 2828, boul. Laurier, 17e étage, Québec, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.