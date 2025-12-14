Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ en janvier 2026

On est loin d’un billet gratuit oublié sur la porte de ton frigo, là! 🤯

De l’argent canadien. Droite : un billet de loterie.

Un nouveau millionnaire sans le savoir est recherché par Loto-Québec et pourrait perdre son lot de 1 M$ en janvier.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec, Loto-Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Gagner un million de dollars, ça ne change pas le monde... surtout quand tu ne sais même pas que tu viens de devenir millionnaire. C’est exactement ce qui arrive à une personne que Loto-Québec cherche depuis le début de l’année. Elle a remporté un gros lot, mais n’a toujours pas réclamé son prix et le temps commence sérieusement à manquer.

À lire également : Voici les gagnants des gros tirages de Loto-Québec en novembre 2025

En janvier 2025, un lot d’un million de dollars a été remporté dans les Laurentides, au nord de Montréal, grâce à une combinaison gagnante au Lotto 6/49.

Or, malgré les jours, les semaines et les mois qui ont passé, cette personne n’a toujours pas montré le bout de son nez ni présenté son billet gagnant du 4 janvier 2025.

Voici toutes les informations nécessaires pour identifier le nouveau ou la nouvelle millionnaire :

  • Nom du produit
    • Lotto 6/49
  • Date du tirage
    • 4 janvier 2025
  • Catégorie de lot
    • 10/10
  • Montant non réclamé
    • 1 000 000 $
  • Région administrative
    • Laurentides
  • Sélection gagnante
    • 66457230-01
  • Date limite de réclamation
    • 4 janvier 2026
Loto-Québec met souvent à jour la section « Lots non réclamés de 100 000 $ ou plus » sur son site Web. La plus récente mise à jour remonte au 1er décembre et révèle qu’en plus du million gagné en janvier 2025, six autres gros lots attendent encore leur gagnant.e.

Ce n’est pas tout

Tant qu’à être dans le thème des lots oubliés qui arrivent à échéance, un autre montant important expirera en janvier prochain, cette fois-ci de quelque 168 000 $.

Voici les informations du billet gagnant :

  • Nom du produit
    • Lotto 6/49
  • Date du tirage
    • 8 janvier 2025
  • Catégorie de lot
    • 5/6 +
  • Montant non réclamé
    • 168 202 $
  • Région administrative
    • Estrie
  • Sélection gagnante
    • 09 10 12 22 32 34 Comp: 47
  • Date limite de réclamation
    • 8 janvier 2026

QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

