Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ en janvier 2026
On est loin d’un billet gratuit oublié sur la porte de ton frigo, là! 🤯
Gagner un million de dollars, ça ne change pas le monde... surtout quand tu ne sais même pas que tu viens de devenir millionnaire. C’est exactement ce qui arrive à une personne que Loto-Québec cherche depuis le début de l’année. Elle a remporté un gros lot, mais n’a toujours pas réclamé son prix et le temps commence sérieusement à manquer.
À lire également : Voici les gagnants des gros tirages de Loto-Québec en novembre 2025
En janvier 2025, un lot d’un million de dollars a été remporté dans les Laurentides, au nord de Montréal, grâce à une combinaison gagnante au Lotto 6/49.
Or, malgré les jours, les semaines et les mois qui ont passé, cette personne n’a toujours pas montré le bout de son nez ni présenté son billet gagnant du 4 janvier 2025.
Voici toutes les informations nécessaires pour identifier le nouveau ou la nouvelle millionnaire :
- Nom du produit
- Lotto 6/49
- Date du tirage
- 4 janvier 2025
- Catégorie de lot
- 10/10
- Montant non réclamé
- 1 000 000 $
- Région administrative
- Laurentides
- Sélection gagnante
- 66457230-01
- Date limite de réclamation
- 4 janvier 2026
Ce n’est pas tout
Tant qu’à être dans le thème des lots oubliés qui arrivent à échéance, un autre montant important expirera en janvier prochain, cette fois-ci de quelque 168 000 $.
Voici les informations du billet gagnant :
- Nom du produit
- Lotto 6/49
- Date du tirage
- 8 janvier 2025
- Catégorie de lot
- 5/6 +
- Montant non réclamé
- 168 202 $
- Région administrative
- Estrie
- Sélection gagnante
- 09 10 12 22 32 34 Comp: 47
- Date limite de réclamation
- 8 janvier 2026
- La nouvelle « boss » d’Hydro-Québec a un salaire plus élevé que le premier ministre Carney ›
- L'homme le plus riche du Québec pourrait donner 1 000 $ à chaque Québécois et rester riche ›
- Cet homme achèterait les 690 maisons à vendre à Laval et resterait le plus riche du Québec ›
- Les milliardaires les plus riches du Canada en 2025 sont dévoilés et le #1 sort de prison ›
- Voici les 10 Québécois milliardaires parmi les plus riches au monde en 2025 ›
- Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune ›