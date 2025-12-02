Voici les gagnants des gros tirages de Loto-Québec en novembre 2025
La chance a frappé fort ce mois-ci! 🎰
Novembre 2025 aura été un mois chanceux pour plusieurs gagnants et gagnantes québécois.e.s qui ont pris part à divers tirages de Loto-Québec. Pendant que certaines personnes se préparaient pour les fêtes, d’autres ont découvert qu’elles n’auraient plus jamais à s’inquiéter de leur budget des Fêtes... ni de leur budget tout court!
À lire également : Costco vend maintenant un gratteux Loto-Québec et tu ne le retrouveras pas ailleurs
Du Lotto 6/49 au Québec Max, en passant par Gagnant à vie et les billets La Poule aux œufs d’or, les tirages de novembre ont été particulièrement généreux. Et avec l’arrivée de décembre, ces chanceux vont pouvoir célébrer les Fêtes comme jamais auparavant.
Les millionnaires de novembre 2025
Quatre chanceux ont décroché le gros lot d’un million de dollars ce mois-ci. Leur vie vient de basculer complètement et ils peuvent maintenant dire adieu aux soucis financiers pour de bon.
Québec Max — Deux millionnaires
- Manon Tremblay et Denis Girard du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 1 000 000 $
- Julie Gravel et Patrick Forget de Chaudière-Appalaches : 1 000 000 $
Gagnant à vie — Un nouveau revenu à vie
- Linda Bossé Perras de la Montérégie : 1 000 $ par semaine à vie
Extra — Une millionnaire
- May Sulupat Belediano de Montréal : 1 000 000 $
Ces quatre gagnants peuvent maintenant envisager leur avenir avec une sérénité totale. Fini le stress du paiement du loyer ou de l’hypothèque, finis les calculs serrés à l’épicerie. Pour eux, novembre 2025 restera gravé dans leur mémoire comme le mois où tout a changé.
Des gains impressionnants qui changent la vie
Sans atteindre le million, une dizaine d’autres Québécois.e.s ont quand même gagné des montants qui font rêver. Entre 100 000 $ et 400 000 $, ces sommes peuvent servir à réaliser des projets longtemps reportés ou simplement à se créer un coussin financier rassurant.
Lotto 6/49
- Alain Mimeault de la Capitale-Nationale : 193 265 $
- Cathie Beaulieu de l’Estrie : 168 202 $
La Poule aux œufs d’or
- Mélissa Moreau et Yves Bélanger du Bas-Saint-Laurent : 100 000 $
- Johanne Marcelais des Laurentides : 100 000 $
- Céline Sirois du Bas-Saint-Laurent : 100 000 $
- Claude Portelance de Montérégie : 100 000 $
- Stéphane Lavigne de Montérégie : 409 000 $
Grande vie — Des gains collectifs
- Groupe de cinq gagnants de la Côte-Nord : 250 000 $
- Sylvie Thomassin de Chaudière-Appalaches : 250 000 $
Québec Max
- Ana Mari Boix-Fuentes des Laurentides : 100 000 $
MÉGA 360
- Marie-Josée Audit du Centre-du-Québec : 100 000 $
Comment vérifier si tu as gagné
Si tu as acheté des billets de loterie récemment, il est temps de les vérifier! Tu peux consulter les numéros gagnants directement sur le site de Loto-Québec ou utiliser leur application mobile pour numériser tes billets instantanément.
Pour les gros lots, tu devras te présenter en personne dans un bureau de Loto-Québec pour réclamer ton gain. N’oublie pas que chaque billet a une date d’expiration, généralement un an après le tirage. Alors, ne laisse pas ta chance passer!
Pour les montants plus modestes, tu peux encaisser ton gain chez n’importe quel détaillant autorisé. Qui sait, peut-être que ton billet oublié au fond de ton portefeuille vaut une petite fortune?
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.