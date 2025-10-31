Voici les nouveaux millionnaires de Loto-Québec en octobre 2025 (PHOTOS)
Y en a qui auront de beaux cadeaux de Noël! 😏
Ce mois-ci, la chance a littéralement changé la vie de plusieurs Québécois et Québécoises qui ont décroché des gains d’un million de dollars et plus grâce aux loteries de Loto-Québec. Entre les tirages du Lotto 6/49, du Québec Max, du Lotto Max et d’autres jeux populaires, plusieurs personnes sont devenues millionnaires instantanément.
À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d’un mois de 4 600 étudiants et rester aisée
Imagine l’émotion, lorsque tu vérifies tes numéros et que tu réalises que tu viens de remporter non pas une participation gratuite ou un petit 20 piastres, mais un million de dollars.
C’est exactement ce qui est arrivé à ces gagnants et gagnantes qui ont vu leur vie basculer en quelques secondes. Des montants qui dépassent largement ce qu’on peut encaisser discrètement au dépanneur du coin.
Force est d’admettre qu’il y en a plusieurs qui n’auront pas peur de gâter leurs proches à Noël.
Les millionnaires d’octobre 2025
Voici la liste complète des personnes qui ont remporté au moins un million de dollars lors des tirages de Loto-Québec durant le mois d’octobre. Certains ont même décroché des lots qui changent complètement la donne financière pour le reste de leur vie.
Québec Max
- Georges Gagné, Chaudière-Appalaches — 1 000 000 $
- Pierre Lajeunesse, Outaouais — 1 000 000 $
- Wisline Milhomme, Laval — 1 000 000 $
La chance a souri à un bon nombre de Québécois et de Québécoises, en octobre 2025. Loto-Québec
Lotto 6/49
- Nathalie Roussy, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 1 000 000 $
En argent (partage d’un lot de 1 000 000 $)
- Donald Darou, Montérégie — Partie de 1 000 000 $
- Tamra Grinsell, Montérégie — Partie de 1 000 000 $
- Vicky Dion, Montérégie— 1 933 980 $
La chance a souri à un bon nombre de Québécois et de Québécoises, en octobre 2025. Loto-Québec
Ces nouveaux millionnaires proviennent de différentes régions du Québec, de Chaudière-Appalaches à l’Outaouais, en passant par Laval et la Montérégie. Chacun d’entre eux a désormais la possibilité de réaliser des projets qui semblaient impossibles il y a quelques semaines à peine.
Des gains impressionnants de plus de 100 000 $
Bien que tous n’aient pas atteint le million, plusieurs autres chanceux ont tout de même empoché des sommes qui changent une vie. Voici les gagnants et gagnantes qui ont remporté plus de 100 000 $ ce mois-ci :
Lotto 6/49
- Michel Mayer, Lanaudière — 107 990 $
- Carmen Pineault, Abitibi-Témiscamingue — 193 509 $
Gagnant à vie
- Jimmy Morissette, Chaudière-Appalaches — 100 000 $
La Poule aux œufs d’or
- Judith Lalancette Willis, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 100 000 $
- Mario Déziel, Mauricie — 106 000 $
GIGA 360
- Marco Aquino et Claudia Avram, Lanaudière — 150 000 $
MÉGA 360
- Suzie Boucher, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 100 000 $
- France Caron, Chaudière-Appalaches — 350 000 $
Que ce soit un gain de 100 000 $ ou de près de 200 000 $, ces montants représentent des opportunités incroyables : rembourser des dettes, investir dans l’immobilier, voyager ou simplement avoir une meilleure sécurité financière pour l’avenir.
Comment réclamer un gros lot?
Si tu penses avoir un billet gagnant, il est important de vérifier tes numéros rapidement. Les gros lots nécessitent une réclamation en personne dans l’un des bureaux de Loto-Québec. N’oublie pas que chaque billet a une date limite de réclamation — généralement un an après le tirage — alors ne laisse pas traîner un million de dollars dans le fond d’un tiroir!
Pour les montants moins élevés, tu peux encaisser ton gain directement chez les détaillants autorisés.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.