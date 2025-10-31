Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici les nouveaux millionnaires de Loto-Québec en octobre 2025 (PHOTOS)

Y en a qui auront de beaux cadeaux de Noël! 😏

Un billet de loterie. Droite : une gagnante de Loto-Québec.

Plusieurs Québécois sont devenus de nouveaux millionnaires grâce à diverses loteries de Loto-Québec, en octobre.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Loto-Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce mois-ci, la chance a littéralement changé la vie de plusieurs Québécois et Québécoises qui ont décroché des gains d’un million de dollars et plus grâce aux loteries de Loto-Québec. Entre les tirages du Lotto 6/49, du Québec Max, du Lotto Max et d’autres jeux populaires, plusieurs personnes sont devenues millionnaires instantanément.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d’un mois de 4 600 étudiants et rester aisée

Imagine l’émotion, lorsque tu vérifies tes numéros et que tu réalises que tu viens de remporter non pas une participation gratuite ou un petit 20 piastres, mais un million de dollars.

C’est exactement ce qui est arrivé à ces gagnants et gagnantes qui ont vu leur vie basculer en quelques secondes. Des montants qui dépassent largement ce qu’on peut encaisser discrètement au dépanneur du coin.

Force est d’admettre qu’il y en a plusieurs qui n’auront pas peur de gâter leurs proches à Noël.

Les millionnaires d’octobre 2025

Voici la liste complète des personnes qui ont remporté au moins un million de dollars lors des tirages de Loto-Québec durant le mois d’octobre. Certains ont même décroché des lots qui changent complètement la donne financière pour le reste de leur vie.

Québec Max

  • Georges Gagné, Chaudière-Appalaches — 1 000 000 $
  • Pierre Lajeunesse, Outaouais — 1 000 000 $
  • Wisline Milhomme, Laval — 1 000 000 $

Des gagnants de Loto-Qu\u00e9bec.

La chance a souri à un bon nombre de Québécois et de Québécoises, en octobre 2025.
Loto-Québec

Lotto 6/49

  • Nathalie Roussy, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 1 000 000 $

En argent (partage d’un lot de 1 000 000 $)

  • Donald Darou, Montérégie — Partie de 1 000 000 $
  • Tamra Grinsell, Montérégie — Partie de 1 000 000 $
Fiesta Réaction
  • Vicky Dion, Montérégie— 1 933 980 $

Des gagnants de Loto-Qu\u00e9bec.

La chance a souri à un bon nombre de Québécois et de Québécoises, en octobre 2025.
Loto-Québec

Ces nouveaux millionnaires proviennent de différentes régions du Québec, de Chaudière-Appalaches à l’Outaouais, en passant par Laval et la Montérégie. Chacun d’entre eux a désormais la possibilité de réaliser des projets qui semblaient impossibles il y a quelques semaines à peine.

Des gains impressionnants de plus de 100 000 $

Bien que tous n’aient pas atteint le million, plusieurs autres chanceux ont tout de même empoché des sommes qui changent une vie. Voici les gagnants et gagnantes qui ont remporté plus de 100 000 $ ce mois-ci :

Lotto 6/49

  • Michel Mayer, Lanaudière — 107 990 $
  • Carmen Pineault, Abitibi-Témiscamingue — 193 509 $

Gagnant à vie

  • Jimmy Morissette, Chaudière-Appalaches — 100 000 $

La Poule aux œufs d’or

  • Judith Lalancette Willis, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 100 000 $
  • Mario Déziel, Mauricie — 106 000 $

GIGA 360

  • Marco Aquino et Claudia Avram, Lanaudière — 150 000 $

MÉGA 360

  • Suzie Boucher, Saguenay–Lac-Saint-Jean — 100 000 $
  • France Caron, Chaudière-Appalaches — 350 000 $

Que ce soit un gain de 100 000 $ ou de près de 200 000 $, ces montants représentent des opportunités incroyables : rembourser des dettes, investir dans l’immobilier, voyager ou simplement avoir une meilleure sécurité financière pour l’avenir.

Comment réclamer un gros lot?

Si tu penses avoir un billet gagnant, il est important de vérifier tes numéros rapidement. Les gros lots nécessitent une réclamation en personne dans l’un des bureaux de Loto-Québec. N’oublie pas que chaque billet a une date limite de réclamation — généralement un an après le tirage — alors ne laisse pas traîner un million de dollars dans le fond d’un tiroir!

Pour les montants moins élevés, tu peux encaisser ton gain directement chez les détaillants autorisés.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
loto-québecgagnants loto-québeclotto 649québec maxgrande vierésultats loto-québec
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.

Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨

On a goûté à 22 bonbons d’Halloween en famille : voici ceux à donner et ceux à éviter

Personne ne veut être la maison plate à l’Halloween (surtout pas toi). 🫣😫

Loi 2 : Tout ce que tu dois savoir sur la loi sur la rémunération des médecins du Québec

Une « loi spéciale » qui ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!

Grève à la STM : AUCUN transport en commun ce samedi 1er novembre et voici quoi savoir

Deux grèves frappent en même temps!

Cette carte te permet de voir quelles maisons donnent des bonbons à l'Halloween au Québec

La meilleure stratégie pour maximiser ta récolte de bonbons!

VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h

Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!

Salaire moyen en hausse au Québec : Voici comment on se compare avec le reste du Canada

On parle d'une hausse de 4,4 %! 🤑🤯

Sephora lance sa vente annuelle 2025 - Voici le code promo pour avoir jusqu'à 30% de rabais

C'est le temps de faire le plein de tes chouchous beauté à petit prix! 😍✨

Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et voici à quoi t’attendre pour Noël

Ton rêve d’un Noël blanc pourrait bien se réaliser cette année! 🎄❄️