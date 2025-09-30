Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Charles III au Canada : Voici combien a coûté sa visite de moins de 24 h en mai

Mettons que c'est plus qu'un tout inclus à Punta Cana. 🥴

Le roi Charles III et le premier ministre Mark Carney

La visite du roi Charles III au Canada, en mai dernier, aura coûté plus d'un million de dollars aux contribuables.

The Royal Family | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

La visite éclair du roi Charles III et de la reine consort Camilla au Canada, survenue en mai dernier à l’invitation du premier ministre Mark Carney, a coûté plus d’un million de dollars aux contribuables, rapporte CTV News ce mardi 30 septembre.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et restée aisée

Ces données ont été obtenues par le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval grâce à une question inscrite au feuilleton, un outil parlementaire qui permet aux élu.e.s d’obtenir des redditions de comptes du gouvernement.

Le ministère de la Défense nationale a dépensé près de 1,3 million $ pour assurer le voyage d’une nuit du souverain britannique et de son épouse à Ottawa. De ce montant, environ 870 000 $ ont servi à financer un survol cérémonial effectué par des chasseurs de l’Aviation royale canadienne.

Plus de 330 000 $ ont été consacrés au transport, incluant les vols aller-retour Canada–Royaume-Uni à bord d’un appareil normalement utilisé par les déplacements à l'étranger du premier ministre canadien.

Toujours selon les données obtenues, le ministère du Patrimoine canadien, qui supervisait la visite tenue les 26 et 27 mai, a aussi déboursé près de 435 000 $, portant la facture totale à plus de 1,7 million $ d’argent public.

À cela s’ajoutent d’autres dépenses assumées par la Défense nationale, dont environ 70 000 $ pour 575 repas et 228 collations, ainsi que 14 375 $ pour des chambres d’hôtel au Royaume-Uni et à Ottawa.

Ces frais ne tiennent pas compte des coûts liés à la sécurité des dignitaires, assurée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

gendarmerie royale du canadamark carneyroi charles iii
QuébecCanadaAvis et communiqués

    Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

