Charles III au Canada : Voici combien a coûté sa visite de moins de 24 h en mai
Mettons que c'est plus qu'un tout inclus à Punta Cana. 🥴
La visite éclair du roi Charles III et de la reine consort Camilla au Canada, survenue en mai dernier à l’invitation du premier ministre Mark Carney, a coûté plus d’un million de dollars aux contribuables, rapporte CTV News ce mardi 30 septembre.
À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et restée aisée
Ces données ont été obtenues par le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval grâce à une question inscrite au feuilleton, un outil parlementaire qui permet aux élu.e.s d’obtenir des redditions de comptes du gouvernement.
Le ministère de la Défense nationale a dépensé près de 1,3 million $ pour assurer le voyage d’une nuit du souverain britannique et de son épouse à Ottawa. De ce montant, environ 870 000 $ ont servi à financer un survol cérémonial effectué par des chasseurs de l’Aviation royale canadienne.
Plus de 330 000 $ ont été consacrés au transport, incluant les vols aller-retour Canada–Royaume-Uni à bord d’un appareil normalement utilisé par les déplacements à l'étranger du premier ministre canadien.
Toujours selon les données obtenues, le ministère du Patrimoine canadien, qui supervisait la visite tenue les 26 et 27 mai, a aussi déboursé près de 435 000 $, portant la facture totale à plus de 1,7 million $ d’argent public.
À cela s’ajoutent d’autres dépenses assumées par la Défense nationale, dont environ 70 000 $ pour 575 repas et 228 collations, ainsi que 14 375 $ pour des chambres d’hôtel au Royaume-Uni et à Ottawa.
Ces frais ne tiennent pas compte des coûts liés à la sécurité des dignitaires, assurée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).