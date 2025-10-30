Salaire moyen en hausse au Québec : Voici comment on se compare avec le reste du Canada
On parle d'une hausse de 4,4 %! 🤑🤯
Le plus récent rapport de Statistique Canada sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail révèle que le salaire hebdomadaire moyen au Canada a atteint 1 312 $ en août 2025, soit une hausse de 3 % sur un an. Qu'en est-il au Québec? Sommes-nous dans la moyenne? On fait le point.
En août 2025, la rémunération annuelle moyenne au pays environ 68 000 $, selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants de Statistique Canada, publié ce jeudi 30 octobre.
Cette augmentation est modeste, mais elle confirme que la rémunération continue de progresser malgré un ralentissement du marché du travail et une inflation toujours présente.
Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne s’établit désormais à 1 276,28 $, soit une hausse de 4,4 % comparativement à août 2024. Il s'agit d'une des hausses les plus importantes, toutes provinces confondues.
C’est mieux que la moyenne nationale, mais le Québec reste quand même dans le ventre mou du classement canadien. À ce rythme, le salaire annuel moyen dans la Belle Province atteint environ 66 366 $.
Salaire moyen par province et territoire
C'est au Nunavut que les salaires sont les plus élevés au Canada, avec 1 818,33 $ par semaine (près de 94 552 $ par an), alors que l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche des provinces et territoires avec un revenu hebdomadaire de 1 159,66 $ (environ 60 302 $ par an).
Voici le classement complet des salaires moyens par province et territoire en août 2025 et la hausse sur un an :
Nunavut
- 1 815,60 $/semaine | +3,8 % sur un an | 94 400 $/an
Territoires du Nord-Ouest
- 1 765,55 $/semaine | +3,7 % | 91 800 $/an
Yukon
- 1 493,20 $/semaine | +3,4 % | 77 650 $/an
Alberta
- 1 363,53 $/semaine | +0,8 % | 70 900 $/an
Ontario
- 1 350,66 $/semaine | +3,5 % | 70 200 $/an
Colombie-Britannique
- 1 304,60 $/semaine | +1,6 % | 67 800 $/an
Terre-Neuve-et-Labrador
- 1 296,34 $/semaine | +3,3 % | 67 686 $/an
Québec
- 1 276,28 $/semaine | +4,4 % | 66 366 $/an
Saskatchewan
- 1 275,38 $/semaine | +3,3 % | 65 717 $/an
Nouveau-Brunswick
- 1 197,89 $/semaine | +3,3 % | 63 216 $/an
Manitoba
- 1 184,82 $/semaine | +2,1 % | 61 346 $/an
Nouvelle-Écosse
- 1 177,64 $/semaine | +3,6 % | 60 326 $/an
Île-du-Prince-Édouard
- 1 150,61 $/semaine | +5,8 % | 60 302 $/an
Qu’est-ce qui explique la hausse du salaire moyen au Canada?
La hausse du salaire moyen au Canada ne veut pas dire que tout le monde a eu une augmentation, malheureusement. Selon Statistique Canada, cette progression s’explique surtout par un mélange de facteurs économiques et statistiques.
D’abord, la composition de l’emploi a changé : certains secteurs mieux rémunérés — comme les services publics, la finance, ou la construction — ont connu une légère croissance, ce qui tire la moyenne vers le haut.
Ensuite, le nombre d’heures travaillées par semaine reste relativement stable à 33,3 heures, mais les salaires horaires moyens augmentent, notamment dans les postes qualifiés.
Enfin, il y a un effet qu’on oublie souvent : le glissement annuel. Quand les salaires avaient temporairement ralenti l’an passé, la comparaison d’une année à l’autre fait paraître la hausse de 2025 plus marquée.
Pour consulter tous les détails du dernier rapport de Statistique Canada, c’est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
