Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Salaire moyen en hausse au Québec : Voici comment on se compare avec le reste du Canada

On parle d'une hausse de 4,4 %! 🤑🤯

De l'argent canadien. Droite : un drapeau du Québec.

Le salaire moyen est en hausse au Québec, mais n'est pas la plus généreuse des provinces du Canada.

Derek Robbins | Dreamstime, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le plus récent rapport de Statistique Canada sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail révèle que le salaire hebdomadaire moyen au Canada a atteint 1 312 $ en août 2025, soit une hausse de 3 % sur un an. Qu'en est-il au Québec? Sommes-nous dans la moyenne? On fait le point.

À lire également : Voici les 16 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

En août 2025, la rémunération annuelle moyenne au pays environ 68 000 $, selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants de Statistique Canada, publié ce jeudi 30 octobre.

Cette augmentation est modeste, mais elle confirme que la rémunération continue de progresser malgré un ralentissement du marché du travail et une inflation toujours présente.

Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne s’établit désormais à 1 276,28 $, soit une hausse de 4,4 % comparativement à août 2024. Il s'agit d'une des hausses les plus importantes, toutes provinces confondues.

C’est mieux que la moyenne nationale, mais le Québec reste quand même dans le ventre mou du classement canadien. À ce rythme, le salaire annuel moyen dans la Belle Province atteint environ 66 366 $.

Salaire moyen par province et territoire

C'est au Nunavut que les salaires sont les plus élevés au Canada, avec 1 818,33 $ par semaine (près de 94 552 $ par an), alors que l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche des provinces et territoires avec un revenu hebdomadaire de 1 159,66 $ (environ 60 302 $ par an).

Voici le classement complet des salaires moyens par province et territoire en août 2025 et la hausse sur un an :

Nunavut

  • 1 815,60 $/semaine | +3,8 % sur un an | 94 400 $/an

Territoires du Nord-Ouest

  • 1 765,55 $/semaine | +3,7 % | 91 800 $/an

Yukon

  • 1 493,20 $/semaine | +3,4 % | 77 650 $/an

Alberta

  • 1 363,53 $/semaine | +0,8 % | 70 900 $/an

Ontario

  • 1 350,66 $/semaine | +3,5 % | 70 200 $/an

Colombie-Britannique

  • 1 304,60 $/semaine | +1,6 % | 67 800 $/an

Terre-Neuve-et-Labrador

  • 1 296,34 $/semaine | +3,3 % | 67 686 $/an

Québec

  • 1 276,28 $/semaine | +4,4 % | 66 366 $/an

Saskatchewan

  • 1 275,38 $/semaine | +3,3 % | 65 717 $/an

Nouveau-Brunswick

  • 1 197,89 $/semaine | +3,3 % | 63 216 $/an

Manitoba

  • 1 184,82 $/semaine | +2,1 % | 61 346 $/an

Nouvelle-Écosse

  • 1 177,64 $/semaine | +3,6 % | 60 326 $/an

Île-du-Prince-Édouard

  • 1 150,61 $/semaine | +5,8 % | 60 302 $/an

Qu’est-ce qui explique la hausse du salaire moyen au Canada?

La hausse du salaire moyen au Canada ne veut pas dire que tout le monde a eu une augmentation, malheureusement. Selon Statistique Canada, cette progression s’explique surtout par un mélange de facteurs économiques et statistiques.

D’abord, la composition de l’emploi a changé : certains secteurs mieux rémunérés — comme les services publics, la finance, ou la construction — ont connu une légère croissance, ce qui tire la moyenne vers le haut.

Ensuite, le nombre d’heures travaillées par semaine reste relativement stable à 33,3 heures, mais les salaires horaires moyens augmentent, notamment dans les postes qualifiés.

Enfin, il y a un effet qu’on oublie souvent : le glissement annuel. Quand les salaires avaient temporairement ralenti l’an passé, la comparaison d’une année à l’autre fait paraître la hausse de 2025 plus marquée.

Pour consulter tous les détails du dernier rapport de Statistique Canada, c’est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
revenu quebecstatistique canadaquebec salaire minimumsalaire québec moyen
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Salaire moyen en hausse : voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2025

Le Québec est loin de figurer parmi les provinces les mieux payées. 🥴

Le salaire moyen grimpe au Canada: Voici combien les Québécois gagnent de plus par semaine

Es-tu dans la moyenne ou pas pantoute? 🧐

Le salaire moyen grimpe : Voici combien touchent les Québécois par semaine en 2025

On gagne quand même moins qu'une bonne partie du Canada...

Le salaire moyen grimpe au Canada et voici combien gagnent les Québécois par semaine

Es-tu dans la moyenne ou pas du tout? 🧐

Ces 9 pièces de monnaie canadiennes rares peuvent valoir jusqu'à 300 000 $ en 2025

Tu pourrais avoir une vraie fortune qui dort au fond de ton cochon!

8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver

Pour un road trip digne d'un conte! 💫

Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.

On a goûté à 22 bonbons d’Halloween en famille : voici ceux à donner et ceux à éviter

Personne ne veut être la maison plate à l’Halloween (surtout pas toi). 🫣😫

8 activités spéciales à Montréal pour profiter à fond du week-end de l'Halloween

À « go », tu les fais toutes : GO!

Cette carte dévoile plus de 2000 maisons décorées et hantées que tu peux visiter au Québec

Tu sais ce que tu fais le week-end de l'Halloween!

VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h

Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!

Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨