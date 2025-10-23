Grève de la STM : Voici TOUS les jours de grève annoncés en novembre jusqu’à maintenant
Rendu-là, reste chez toi!
Plusieurs journées de grève sont prévues en novembre, si la Société de transport de Montréal (STM) ne parvient pas à conclure une entente avec les syndicats représentant ses employé.e.s d’entretien, ainsi que les chauffeurs et chauffeuses d’autobus, opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station. Quand, exactement? On t'explique.
À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et rester aisée
Quand des grèves dans le monde du transport en commun te fais questionner sur si tu peux rentrer du boulot en métro et autobus sans tracas, un mercredi, soir de pleine Lune, en plein mois de novembre, l’impact est majeur.
Voici tous les jours de grève annoncés par la STM jusqu’à maintenant et ce que les usagers et usagères du transport en commun doivent savoir.
Qui seront en grève?
En tout et partout, 6 900 personnes tomberont en grève à un moment ou un autre durant le mois de novembre.
De ce nombre, 2 400 sont des employé.e.s d’entretien de la STM, qui sont représenté.e.s par le Syndicat du transport de Montréal–CSN. L’annonce officielle a été faite le 21 octobre dernier.
Les 4 500 autres personnes concernées sont les chauffeurs et chauffeuses d’autobus (régulier et du transport adapté), les opérateurs et opératrices de métro ainsi que les agents et agentes de station.
Ils et elles sont représenté.e.s, pour leur part, par la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui a confirmé leur grève en fin d’après-midi, ce mercredi 22 octobre.
Quand auront lieu les deux grèves?
Grève des employé.e.s d’entretien
Le Syndicat du transport de Montréal–CSN a confirmé que ses membres seront en grève pendant la quasi-totalité du mois de novembre, soit du 1er au 28. Les jours précis n’ont toutefois pas été annoncés.
Si on prend exemple sur leur plus récent débrayage de deux semaines du mois dernier, seules six journées avaient été touchées par des bris de services.
Grève des chauffeurs et chauffeuses
Pour l’instant, trois jours de grève ont été annoncés, soit les 1er, 15 et 16 novembre prochain. Heureusement pour certaines personnes, ces journées tombent des fins de semaine.
Dans tous les cas le Tribunal administratif du travail (TAT) décidera des services essentiels à assurer. Pour sa part, la STM promet de maintenir les services durant les heures de pointe, mais des ralentissements et des arrêts de service sont attendus.
Quelles sont les alternatives au bus et au métro?
BIXI
Lors des deux dernières grèves des employé.e.s d’entretien de la STM, BIXI a optimisé son réseau de vélopartage afin d’accommoder les usagers et usagères du transport en commun. Toutefois, la saison régulière se termine le 15 novembre prochain à 23 h 59.
BIXI a confirmé par courriel à Narcity Québec être en train d’évaluer les mesures qui seront implantées au courant du mois de novembre « pour soutenir les Montréalais » et les Montréalaises.
« Des stations seront graduellement retirées à partir du 15 novembre, pour en maintenir 234 dans le cœur du réseau [...] De nombreuses stations-dépôt, très populaires lors des grèves précédentes, seront maintenues après le 15 novembre et quelques-unes ajoutées à des lieux clés », dit-on.
Les tarifs restent les mêmes après la saison régulière. Si tu n’as pas d’abonnement mensuel, le déverrouillage d’un BIXI coûte 1,50 $, puis 0,20 $ la minute pour un vélo régulier et 0,35 $ la minute pour un électrique.
Autopartage
Deux options s’offrent à toi si tu choisis d’opter pour l’autopartage : Leo et Communauto.
Plus de 600 voitures Leo sont disponibles dans différents arrondissements, dont Saint-Léonard, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Le Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie. Les tarifs varient selon le temps d’utilisation, soit à l’heure, à la minute ou à la journée.
Du côté de Communauto, il faut t’inscrire au service et, évidemment, avoir un permis de conduire valide. Les tarifs varient selon le forfait mensuel ou annuel choisi, le trajet et le temps de location de la voiture.
Covoiturage
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a mis en place une application gratuite de covoiturage destinée aux personnes de la région métropolitaine de Montréal. Si tu choisis d’offrir un lift à d’autres personnes, tu peux recevoir un certain montant en retour.
Par exemple, pour une traversée de pont, tu pourrais obtenir entre 0,10 $ et 0,54 $ le kilomètre, selon le nombre de passagers et passagères et selon si ton trajet passe ou non par un pont de la Rive-Sud.
Tu peux aussi te tourner vers la classique plateforme Amigo Express, où des citoyennes et citoyens proposent des trajets à celles et ceux qui vont dans la même direction. Les tarifs varient et sont déterminés uniquement par la personne propriétaire du véhicule.
- Grève de la STM : J’ai essayé de rentrer chez moi après le match du CH et c’était l’enfer ›
- Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir ›
- Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir ›
- Grève à la STM : 4 plans B pour éviter le chaos à Montréal ›