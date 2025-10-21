Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir

Jamais deux sans trois. 🥴

Des grévistes de la STM.

Une troisième grève en un an à la STM sera déclenchée dans les prochains jours et pour une durée d'un mois.

Conseil central du Montréal métropolitain - CSN | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce qui devait arriver arriva : les 2400 employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) préparent une nouvelle grève générale qui, selon les informations, risque de perturber le réseau pendant près d’un mois, en novembre prochain.

À lire également : Grève de la STM : J’ai essayé de rentrer chez moi après le match du CH et c’était l’enfer

C’est ce qu’a confirmé ce mardi 21 octobre le Syndicat du transport de Montréal–CSN, par voie de communiqué. L’avis de grève devrait débuter dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et terminer le 28 novembre.

Après plus de 115 rencontres, les discussions entre la STM et le syndicat sont dans l’impasse, selon la CSN, alors que la direction du transporteur public « coule son examen de négociation 101 », lit-on.

« Son intransigeance est la raison pour laquelle nous devons encore avoir recours à la grève », affirme Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal–CSN.

Il ajoute que, si les Montréalais et Montréalaises « se cognent le nez sur une porte fermée à partir du 1er novembre, ils et elles sauront que c’est parce que la STM est plus occupée à attaquer nos conditions de travail qu’à améliorer les services à la population »

Même si la STM promet de maintenir les services durant les heures de pointe, des ralentissements et des arrêts de service sont attendus, comme lors des deux précédentes grèves générales survenues en septembre et juin dernier.

Les journées touchées par la grève générale n’ont pas encore été dévoilées au moment d’écrire ces lignes.

Rappelons que le litige concernant les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM touche notamment la rémunération et le recours à la sous-traitance.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

société de transport de montréalstmconditions de travailgrève au québec
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d'abord fait ses premières armes au sein d'un média spécialisé en techno avant d'embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d'actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu'il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n'a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

