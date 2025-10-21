Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir
Ce qui devait arriver arriva : les 2400 employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) préparent une nouvelle grève générale qui, selon les informations, risque de perturber le réseau pendant près d’un mois, en novembre prochain.
C’est ce qu’a confirmé ce mardi 21 octobre le Syndicat du transport de Montréal–CSN, par voie de communiqué. L’avis de grève devrait débuter dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et terminer le 28 novembre.
Après plus de 115 rencontres, les discussions entre la STM et le syndicat sont dans l’impasse, selon la CSN, alors que la direction du transporteur public « coule son examen de négociation 101 », lit-on.
« Son intransigeance est la raison pour laquelle nous devons encore avoir recours à la grève », affirme Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal–CSN.
Il ajoute que, si les Montréalais et Montréalaises « se cognent le nez sur une porte fermée à partir du 1er novembre, ils et elles sauront que c’est parce que la STM est plus occupée à attaquer nos conditions de travail qu’à améliorer les services à la population »
Même si la STM promet de maintenir les services durant les heures de pointe, des ralentissements et des arrêts de service sont attendus, comme lors des deux précédentes grèves générales survenues en septembre et juin dernier.
Les journées touchées par la grève générale n’ont pas encore été dévoilées au moment d’écrire ces lignes.
Rappelons que le litige concernant les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM touche notamment la rémunération et le recours à la sous-traitance.
